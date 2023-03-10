寧德時代動力電池市占率連續6年全球第一，習近平「亦喜亦憂」恐成下一個華為
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習近平聽到了中國電池大廠寧德時代（CATL）在全球動力電池的市占率已達37%，連續6年全球第一，他用「亦喜亦憂」表達心情，「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼嚨，先是一哄而起，最後一哄而散」。
（中央社）寧德時代董事長曾毓群6日當面向中共總書記習近平報告，指寧德生產動力電池市占率37%，連續6年全球第一。不過習近平卻表達「亦喜亦憂」，強調新興產業要防被人兜底，要給自己留條後路。
寧德時代在動力電池的製造與多項技術獨霸全球，近年迅速擴張海外市場，在美國引發政界與業界的警惕。寧德時代會不會成為下一個華為，遭美方圍堵制裁，已成討論焦點。
綜合《新華社》、《人民日報》報導，習近平6日在北京看望參加全國政協會議的民建、工商聯界委員並參加聯組會，聽取意見和建議。
身兼全國政協委員的曾毓群在會中第一個發言，他向習近平彙報了企業研發新能源汽車動力電池，努力「占領全球新能源產業制高點」的情況。
報導稱，聽說寧德時代在全球動力電池的市占率已達37%，連續6年全球第一，習近平用「亦喜亦憂」表達他的心情：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼嚨，先是一哄而起，最後一哄而散」。
習近平強調，對於新興產業，一定要搞好統籌規劃，搞清楚市場有多大、風險在哪裡，「要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒」。
他還說，要看到國際競爭異常激烈，國際鬥爭風雲變幻。「在人家對我們零和博弈情況下，還要給自己留條後路啊！」
據報導，習近平接著把目光轉向與會的中央和國家機關領導同志，進一步強調，國家產業政策一定要「穩慎」，制定產業政策、推動產業發展都要穩慎。「希望我們的新能源產業，既要抓住機遇順勢而上，也要統籌好發展和安全的關係」。
美中關係緊張之際，福特汽車2月14日宣布與寧德時代合作在美國建造一座電動汽車電池廠。工廠由福特全資，寧德時代提供技術維運。中國媒體形容，寧德時代「曲線」進入美國市場。
這項協議達成沒幾天，就傳出中國將審查協議內容，以確保寧德時代不與福特分享核心科技。
據《美國之音》報導，美國參議院情報委員會主席、共和黨聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）致信給財政部長、能源部長及交通部長，要求美國外國投資委員會（CFIUS）立即審查福特與寧德時代的協議。「此項協議將進一步加劇美國市場對於中共電池技術的依賴」，他說。
今年1月，福特與寧德還在進行選址時，曾考慮到維吉尼亞州設廠，一貫支持投資的維州共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）卻退出了該項目的選址候選，他的理由是：寧德與中國政府的關係可能帶來安全威脅。
目前，寧德時代除了是全球最大的電動汽車電池製造商，還是磷酸鐵鋰電池（LFP）的使用先鋒，這種電池比老式鉛酸電池的重量更輕，無需維護，具有更好的充放電特性，壽命更長。
報導引述《綠色競賽中的贏家和輸家》一書作者桑德森（Henry Sanderson）說，對於福特和其他廠商來說，他們想使用LFP電池，而中國是生產這種電池的行家，在中國之外基本沒有生產。
「所以如果沒有中國的LFP技術，成本的增加將延遲美國的能源轉型，無法達到「通貨膨脹削減法案」中提到的減碳目標。
寧德時代與中國政府的關係也使得一些分析人士有所擔憂。
「寧德時代應當被視為下一個華為，這是因為中共政權正在拼命尋找華為的替代品，對世界尖端技術施加影響和控制」，南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說。
謝田認為，美國政府應當審視寧德時代與中國政府和軍方的關係，而合規部門應當審視其股權結構、高層以及政府對公司的控制和干預程度。
不過華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員湯瑪杜斯特伯格（Thomas Duesterberg）認為，華為與寧德時代的技術核心完全不同。
「華為是個不一樣的案例，因為其核心技術可能用於監視、獲取個人資訊和間諜行動。電池技術沒有這一方面的顧慮」，他說。
報導引述美國外交關係協會研究美國競爭力和貿易政策的資深研究員阿爾登（Edward Alden）說：「如果我們談論的是高端半導體和高端人工智慧，那麼它們具有潛在的重要軍事應用。美國有理由不想與中國分享這些技術」。
阿爾登表示，「就電動汽車電池而言，這些是世界各地都需要的技術，用於下一代汽車。這些不是軍事敏感技術」。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。