編輯實測：這五個網路流傳的星巴克「花式客製」點法，真的好喝嗎？

文：林君玶

其實以往並不常喝星巴克的咖啡，即使我家附近的街角，就有一家兩層樓的星巴克。因為長期的遠距工作，我開始尋找除了客廳沙發與床以外的理想工作地點，一開始我會帶著一杯咖啡到圖書館自習區，打開筆電一坐就是一整天，不過圖書館沒有Wi-Fi這件事，讓我不得不開始移動到街角那間星巴克工作。

或許社區的非連鎖小咖啡廳會更有氣氛，不過如果每天都到不同地點工作，那就必須要花費一部分腦力去習慣新的工作環境，這時候星巴克的穩定感，就讓人覺得很安心。固定的開門時間、固定的點餐方式、固定的氣味、固定的早班人員，去久了甚至發現，連每天報到的「早班客人」都很固定。

後來，「星巴克買一送一」的關鍵字經常出現在Google Trend上，街角星巴克也因此經常湧入剛運動完、血液中含氧量很高的阿姨群，桌上放著一組一組的買一送一戰利品，邊喝邊開心地聊天。雖然對小資族來說，單價有點高的星巴克咖啡買一送一真的很划算，不過這個優惠其實是以基本的品項為主，星冰樂、期間限定系列等等並不包含在內，如果只是美式拿鐵美式拿鐵輪流地喝，難道不會喝膩嗎？

我會。於是我開始研究網路上各種「星巴克花式客製」，並且發現Instagram上的日本年輕女孩們都頗好此道，各式各樣澎湃華麗的花式飲料點法，每一杯看起來都好吸引人——不過它們實際喝起來如何？因此這次，every little d編輯部收集了幾個網路上傳說的「極美味星巴克花式客製」點法，無視熱量與價格，一杯杯點來，先幫大家喝喝看。

#01：焦糖福吉茶那提 ★★★★★

Photo credit：林特

點1杯冰的福吉茶那提

換杏仁堅果奶 +20

加焦糖糖漿 +15

要奶油 +10

最後淋上焦糖醬 +10

甜度正常

在咖啡廳的第一杯就不點咖啡，雖然有點不好意思，不過這杯真的好喝。福吉茶翻譯成白話是「日本焙茶」，濃郁的茶香是無咖啡因系列的好選擇。不過也因為茶體濃郁，喝起來多多少少有些茶澀味，這時杏仁堅果奶的香氣可以中和掉一點澀味，口味變得更溫潤。而焦糖糖漿與焦糖醬的上下夾攻，更讓整體變得更好入口。建議先喝幾口再把奶油攪開，就能品嘗到更濃郁的奶香，推。

#02：阿芙佳朵風星冰樂 ★★★☆☆

Photo credit：林特

點1杯香草星冰樂

記得保留鮮奶油

加1-2份濃縮咖啡 +15

阿芙佳朵（Affogato）是一種介於義式甜點與飲料之間的咖啡，原本做法是在香草冰淇淋上淋一杯義式濃縮咖啡，許多咖啡專賣店菜單的「內行人甜點」。網路上流傳香草星冰樂加上一份濃縮咖啡也有同樣感覺，不過編輯部實際測試過後，覺得這杯喝起來還是比較像是「香草拿鐵冰沙」，如果要創造香草冰淇淋的濃郁奶香口感，就要記得在點餐時保留鮮奶油。

另外，隨著冰沙融化，咖啡的香氣會被稀釋，所以我們建議再多加一份濃縮咖啡，不過要加幾份還是要看個人口味（與咖啡因耐受度）而定。

#03：星巴克鴛鴦 ★★★☆☆

Photo credit：林特

點1杯紅茶那提

加1份濃縮咖啡

港式茶餐廳裡香香濃濃的紅茶加咖啡——鴛鴦，是否能在星巴克裡再現呢？答案是——普普通通。經過編輯部仔細分析過後，我們發現茶餐廳裡茶香濃厚的鴛鴦，或許因為用的是「絲襪奶茶」，茶葉用量極大，因此在下了奶和咖啡之後，茶味依然完整保留，咖啡的苦要加上濃茶的澀，才能交織成一杯美味的鴛鴦。而紅茶那堤的茶葉量，和濃縮咖啡比起來不夠多，所以無法完整重現編輯部心目中茶餐廳裡的鴛鴦。

不過！若你只是想淺嚐「美茶加咖啡」裡，兩種澀味在舌面上的摩擦口感，或實在是喝膩了一般拿鐵，這杯「鴛鴦風味」拿鐵，依然是個不錯的選擇。

#04：OREO餅乾風星冰樂 ★★★★☆

Photo credit：林特

點1杯香草星冰樂

加巧克力碎片 +15

加奶油

加巧克力醬

從instagram的#スタバカスタム（Starbucks Custom）風潮看來，這一杯在日本女孩兒間相當受歡迎，香草加上巧克力的冰品，加上拍照起來特別可愛，果然還是萬年不敗的組合。不過，雖然視覺上黑黑白白的，是OREO餅乾沒錯，不過口味也只是停留在「OREO餅乾風味」而已。主要也是因為冰沙口感與餅乾內餡的奶油口感差異甚大，只是單純將香草星冰樂加上巧克力，就硬要說是OREO的話，還是有點牽強。

不過它是好喝的！尤其是將奶油攪開之後，冰沙口感變得更綿密一些，加上巧克力醬的甜度平衡相當好，若你是螞蟻人，建議可請店員多按幾下巧克力醬，氣味上也會更有層次。

#05：鹹甜焦糖瑪奇朵 ★★★★☆

Photo credit：林特

點1杯焦糖瑪奇朵

換成杏仁堅果奶 +20

換成鹹焦糖風味糖漿（更換糖漿風味不額外收費）

這杯甜甜鹹鹹的花式焦糖瑪奇朵，是來自星巴克官網的客製推薦，不過編輯部加碼將牛奶改成杏仁堅果奶，整杯喝起來多一股堅果香，甜度也夠維持一整天的腦力（？）將原有的焦糖糖漿改成鹹焦糖口味，也讓甜度更有層次不死甜，建議焦糖瑪奇朵的粉絲們可以嚐嚐看。甜鹹的口感，在起床沒起好的早晨，或是在昏昏沈沈的下午來一杯，都非常適合。

最後，在星巴克點花俏飲料時，有一個很關鍵的訣竅是，因為店內不提供塑膠杯的緣故，所以想要點「拍起來好看」的飲料，請點「內用冰飲」，才能用看得清楚分層的玻璃杯裝飲料，除此之外就只有不透明紙杯和馬克杯的選擇。另外，詳細的各種付費、免費的客製化選項與配料選擇，可以參考星巴克官網，或是點餐時事先詢問店家喔。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航