編輯實測：這五個網路流傳的星巴克「花式客製」點法，真的好喝嗎？
我們想讓你知道的是
網路上各式各樣澎湃華麗的星巴克客製飲料，每一杯看起來都好吸引人——不過他們實際喝起來如何？這次，編輯部收集了幾個網路上傳說的「極美味星巴克花式客製」點法，無視熱量與價格，一杯杯點來，先幫大家喝喝看。
文：林君玶
其實以往並不常喝星巴克的咖啡，即使我家附近的街角，就有一家兩層樓的星巴克。因為長期的遠距工作，我開始尋找除了客廳沙發與床以外的理想工作地點，一開始我會帶著一杯咖啡到圖書館自習區，打開筆電一坐就是一整天，不過圖書館沒有Wi-Fi這件事，讓我不得不開始移動到街角那間星巴克工作。
或許社區的非連鎖小咖啡廳會更有氣氛，不過如果每天都到不同地點工作，那就必須要花費一部分腦力去習慣新的工作環境，這時候星巴克的穩定感，就讓人覺得很安心。固定的開門時間、固定的點餐方式、固定的氣味、固定的早班人員，去久了甚至發現，連每天報到的「早班客人」都很固定。
後來，「星巴克買一送一」的關鍵字經常出現在Google Trend上，街角星巴克也因此經常湧入剛運動完、血液中含氧量很高的阿姨群，桌上放著一組一組的買一送一戰利品，邊喝邊開心地聊天。雖然對小資族來說，單價有點高的星巴克咖啡買一送一真的很划算，不過這個優惠其實是以基本的品項為主，星冰樂、期間限定系列等等並不包含在內，如果只是美式拿鐵美式拿鐵輪流地喝，難道不會喝膩嗎？
我會。於是我開始研究網路上各種「星巴克花式客製」，並且發現Instagram上的日本年輕女孩們都頗好此道，各式各樣澎湃華麗的花式飲料點法，每一杯看起來都好吸引人——不過它們實際喝起來如何？因此這次，every little d編輯部收集了幾個網路上傳說的「極美味星巴克花式客製」點法，無視熱量與價格，一杯杯點來，先幫大家喝喝看。
#01：焦糖福吉茶那提 ★★★★★
- 點1杯冰的福吉茶那提
- 換杏仁堅果奶 +20
- 加焦糖糖漿 +15
- 要奶油 +10
- 最後淋上焦糖醬 +10
- 甜度正常
在咖啡廳的第一杯就不點咖啡，雖然有點不好意思，不過這杯真的好喝。福吉茶翻譯成白話是「日本焙茶」，濃郁的茶香是無咖啡因系列的好選擇。不過也因為茶體濃郁，喝起來多多少少有些茶澀味，這時杏仁堅果奶的香氣可以中和掉一點澀味，口味變得更溫潤。而焦糖糖漿與焦糖醬的上下夾攻，更讓整體變得更好入口。建議先喝幾口再把奶油攪開，就能品嘗到更濃郁的奶香，推。
#02：阿芙佳朵風星冰樂 ★★★☆☆
- 點1杯香草星冰樂
- 記得保留鮮奶油
- 加1-2份濃縮咖啡 +15
阿芙佳朵（Affogato）是一種介於義式甜點與飲料之間的咖啡，原本做法是在香草冰淇淋上淋一杯義式濃縮咖啡，許多咖啡專賣店菜單的「內行人甜點」。網路上流傳香草星冰樂加上一份濃縮咖啡也有同樣感覺，不過編輯部實際測試過後，覺得這杯喝起來還是比較像是「香草拿鐵冰沙」，如果要創造香草冰淇淋的濃郁奶香口感，就要記得在點餐時保留鮮奶油。
另外，隨著冰沙融化，咖啡的香氣會被稀釋，所以我們建議再多加一份濃縮咖啡，不過要加幾份還是要看個人口味（與咖啡因耐受度）而定。
#03：星巴克鴛鴦 ★★★☆☆
- 點1杯紅茶那提
- 加1份濃縮咖啡
港式茶餐廳裡香香濃濃的紅茶加咖啡——鴛鴦，是否能在星巴克裡再現呢？答案是——普普通通。經過編輯部仔細分析過後，我們發現茶餐廳裡茶香濃厚的鴛鴦，或許因為用的是「絲襪奶茶」，茶葉用量極大，因此在下了奶和咖啡之後，茶味依然完整保留，咖啡的苦要加上濃茶的澀，才能交織成一杯美味的鴛鴦。而紅茶那堤的茶葉量，和濃縮咖啡比起來不夠多，所以無法完整重現編輯部心目中茶餐廳裡的鴛鴦。
不過！若你只是想淺嚐「美茶加咖啡」裡，兩種澀味在舌面上的摩擦口感，或實在是喝膩了一般拿鐵，這杯「鴛鴦風味」拿鐵，依然是個不錯的選擇。
#04：OREO餅乾風星冰樂 ★★★★☆
- 點1杯香草星冰樂
- 加巧克力碎片 +15
- 加奶油
- 加巧克力醬
從instagram的#スタバカスタム（Starbucks Custom）風潮看來，這一杯在日本女孩兒間相當受歡迎，香草加上巧克力的冰品，加上拍照起來特別可愛，果然還是萬年不敗的組合。不過，雖然視覺上黑黑白白的，是OREO餅乾沒錯，不過口味也只是停留在「OREO餅乾風味」而已。主要也是因為冰沙口感與餅乾內餡的奶油口感差異甚大，只是單純將香草星冰樂加上巧克力，就硬要說是OREO的話，還是有點牽強。
不過它是好喝的！尤其是將奶油攪開之後，冰沙口感變得更綿密一些，加上巧克力醬的甜度平衡相當好，若你是螞蟻人，建議可請店員多按幾下巧克力醬，氣味上也會更有層次。
#05：鹹甜焦糖瑪奇朵 ★★★★☆
- 點1杯焦糖瑪奇朵
- 換成杏仁堅果奶 +20
- 換成鹹焦糖風味糖漿（更換糖漿風味不額外收費）
這杯甜甜鹹鹹的花式焦糖瑪奇朵，是來自星巴克官網的客製推薦，不過編輯部加碼將牛奶改成杏仁堅果奶，整杯喝起來多一股堅果香，甜度也夠維持一整天的腦力（？）將原有的焦糖糖漿改成鹹焦糖口味，也讓甜度更有層次不死甜，建議焦糖瑪奇朵的粉絲們可以嚐嚐看。甜鹹的口感，在起床沒起好的早晨，或是在昏昏沈沈的下午來一杯，都非常適合。
最後，在星巴克點花俏飲料時，有一個很關鍵的訣竅是，因為店內不提供塑膠杯的緣故，所以想要點「拍起來好看」的飲料，請點「內用冰飲」，才能用看得清楚分層的玻璃杯裝飲料，除此之外就只有不透明紙杯和馬克杯的選擇。另外，詳細的各種付費、免費的客製化選項與配料選擇，可以參考星巴克官網，或是點餐時事先詢問店家喔。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。