「我有時覺得自己背叛了國家」：俄烏戰爭一年後，烏克蘭青年去與留的掙扎

文：荷門

去（2022）年2月，俄羅斯宣佈入侵烏克蘭，此舉震驚世界。一夜之間，無數普通人的生命被改變。戰火之中，與你我同齡的烏克蘭青年，生活突然斷裂，有的選擇離開，有的留守國土，有的在離開後再次回到家中。

聯合國旗下的國際移民組織在今（2023）年1月23日發表的一份報告提到，預計烏克蘭國內有540萬人因戰事流離失所，這比去年12月5日公布的數字少了50萬人。其中，有29%人（約156萬人）表明，在未來幾週會離開目前身處的城市，當中有26%（約41萬人）決定離開烏克蘭，而57%人將移居至國內較安全的城市。

在決定離開的41萬人之中，超過一半（56%）的人選擇移居至歐盟國家，德國、波蘭等鄰近烏克蘭的國家最為受歡迎。

德國公布最新數據顯示，2022年約有110萬人從烏克蘭抵達德國，超過2015年由中東湧入的移民人數。截至去年10月，烏克蘭公民已成為德國第二大外籍人口，僅次於土耳其公民。

離開、留下，都有不得不如此選擇的理由。在俄烏戰爭一週年過去後，我們與分別選擇留下及離開的烏克蘭青年聊天，在分岔路上他們有不同的選擇，但不論決定如何，都需要巨大勇氣，面對無數的掙扎。

我已經忘了沒有戰爭的生活是什麼感覺

來自烏克蘭東部頓內次克（Donetsk）Olesya Damash，自小就面對戰火的殘酷。今年21歲、應屆大學畢業生的她，早在克里米亞（Crimea）戰爭爆發的2014年、年僅12歲的時候，與家人分離，逃難到基輔地區的伊爾平（Irpin）。

Olesya憶述戰爭如何首次「進入」她的生活。「那時候，我只有12歲。 對我來説，這是非常、非常困難的，因為那一刻我還是個孩子……原本與和父母住在一起，一切都很棒，但有一天，一切都消失了，我的生活徹底毀了，我與親密的家人分離。」

當時，由於Olesya的母親身兼要職，無法與她和父親離開頓內次克。「在火車站的那一幕，是我經歷過最艱難的一刻，我看著媽媽和祖母在我們的火車離開時，仍在月台送別（我們）。我第一次覺得自己可能會在一秒鐘內，失去最親近的家人，我感到我無能為力，我甚至無法擁抱他們。」

不論是2014年的克里米亞戰爭，抑或是2022年的俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，烏東的頓內次克都是兵家爭奪之地。九年前後，頓內次克已成為俄軍佔領區，Olesya也無法再與家人重返故鄉。

Photo Credit: GettyImages 圖為烏克蘭頓內次克地區一個村莊遭到俄軍攻擊後的模樣。

「戰爭是我伴隨我生活9年的東西，對我來説，戰爭就是每天閲讀有關新聞，每天打電話給祖父母，並聽説一些爆炸和炸彈襲擊……這9年來，就是日常的感覺，我想，我已經忘記了，沒有戰爭到底是什麼感覺。」

不過，生活在戰爭中，反而逐漸讓Olesya學會心存盼望。在9年後再次面對戰爭時，她的態度改變了。當然，儘管有面對戰爭的「經驗」，但在2022年再次迎來大規模的戰爭時，她還是一度感到巨大壓力。朋友接二連三的離開國家，令她整整兩週無法入睡 。

但不同的是，這一次，她的一家終於能夠團聚，一起去面對戰爭。於是她也很快便調整了態度，嘗試過「正常的生活」。

另一個重要的改變，在於希望和意志。當年年幼的她，一度以為「飛機、武器可在一秒鐘內摧毀了我們的城市」，但很快就發現，在現實中，這一切不會發生得那麼快。戰爭開始時，俄方希望迅速拿下戰爭的期待在烏克蘭人的反抗下落空，這讓長大後的Olesya心態有了巨大改變。「他們不能那麼快地摧毀我們，這真的改變了我的想法。 我很快就意識到，原來還有希望。」

我可以選擇憎恨俄羅斯，但我在討論愛

這一年戰爭中，讓Olesya印象深刻的，是一些人與人之間互相關懷的溫暖時刻。在去年戰爭爆發前（2022年2月13日），Olesya剛剛獲一家資訊科技公司取錄，成為兼職客户服務專員。雖與她大學修讀的本科政治新聞不相關，但她視此為職業生涯的開始。

她獲得工作的11天後之後，俄羅斯大舉入侵烏克蘭。同時，Olesya正接受公司培訓，還未正式開始工作，但公司擔心她和她的家人的安全，因此，在烏克蘭西部城市Bukovel附近村莊，為他們一家安排了一個「體面的住所」。

在避難的一個多月期間，公司仍繼續支付Olesya薪金，為他們提供了一個多月的食物、支援。公司的舉動令Olesya大為感動，她説：「那裡比基輔更安全……我還未開始工作，本身我以為自己會被解僱，但他們（公司）給予我們一切所需，還繼續發工資，我非常感謝他們，這真的出乎我的意料。 我覺得他們真的很關心人，並支持我、甚至對我重要的人。對我來説，這十分重要（mean the world to me）。」

Olesya經歷暖心的事不僅於此，生於內陸城市的她，看海是一直以來的願望，也希望到訪擁有長長海岸線的葡萄牙。在俄烏戰爭持續了超過半年、也是她生日之時，她一位身在美國西雅圖的朋友主動提出，願意掏腰包贊助她，幫助她圓夢。

在戰火和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的陰霾之下，Olesya去年十月完成了這個難忘、一波三折的「生日之旅」。她形容：「這是一個童話故事，現在聽起來仍然像一個夢，我最大的夢想實現了，超現實的！雖然這在目前的情況下，（圓夢）並不是那麼重要，但這事對我來説真的很重要，我仍然不敢相信這發生在我身上，這是我要告訴我的孫子們的最偉大故事。」