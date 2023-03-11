植田和男接任日本央行總裁：面臨30年最嚴峻通膨，日本長期貨幣政策是否轉向？

日本首相岸田文雄提名植田和男為下一任日本央行總裁。日本眾議院指導委員會在3月9日全體會議上投票表決任命他為下一任日本銀行（Bank of Japan, BOJ）總裁。

植田和男為東京大學理學院和經濟學院學士，麻省理工學院博士。曾任加拿大哥倫比亞大學經濟系助理教授、東京大學經濟系教授。大蔵省財政金融研究所主任研究官、日本銀行政策委員會成員、日本開發銀行外部董事、日本經濟學會會長等。植田和男活躍在學術界與公部門，學經歷算是相當完備。

他之所以倍受矚目，主要是幾個因素：

前任日本央行總裁黑田東彥在2022年12月20日，宣布擴大日本十年期公債波動幅度至50基點（50 bps＝0.5％），引發國際懷疑是否日本將採取貨幣緊縮政策，植田和男會不會「黑規植隨」？

目前日本物價逐月高漲，通貨膨脹危機與日遽增。

過去經歷大都在學術界，是首次以現任學者身份出任央行總裁。

眾議院2023年2月24日之聽證會

植田和男在2023年2月24日眾議院聽證會上表示：「日本央行正在實施的貨幣政策是適當的。」他表示：「我們希望繼續寬鬆貨幣，以創造一個企業可以提高工資的經濟環境」

他表達了與目前日本央行2％通膨目標的立場相似的觀點：「我認為以持續和穩定的方式實現2％的目標，需要更長的時間。」

日本消費者價格指數CPI上漲了約4％，但植田和男說「這不是需求旺盛，而是進口價格上漲。」 他預計CPI未來會下降。

日本長期受到通貨緊縮之苦。植田和男認為，由於通貨緊縮持續很長一段時間，寬鬆政策需要更長的時間才能有所作用。