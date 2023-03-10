日本與東協關係年底將升為「全面戰略夥伴關係」，岸田政府延續安倍晉三路線
我們想讓你知道的是
東協秘書長高金洪稱日本與東協將在12月把雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。專家學者指出，安倍晉三任相時期走訪了東協國家，而當時的外長正是岸田文雄，因此未來日本對東南亞的外交依舊建立在安倍時期所奠定的基礎上。
文：向凌
台北—東協秘書長高金洪3月6日透露，日本與東協將在12月把雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。專家認為，日本長期受到東協的信任，岸田文雄將延續安倍提出的印太戰略與東協合作，東協會繼續強化與美日等國合作以避險。
岸田延續安倍之印太戰略強化東協關係
日本與東協將在今年12月迎來友好合作50週年紀念。
東協秘書長高金洪3月6日在印尼首都雅加達接受日媒《共同社》專訪時透露，預計日本與東協將在12月召開的特別首腦會議上把雙方的關係提升為「全面戰略夥伴關係」。他表示「與日本的關係不僅在經濟合作方面，在地區安保方面更為重要」。
另一方面，日本外務大臣林芳正3月6日在外務省與印尼外交部長蕾特諾舉行會談。鑑於印尼是今年的東協（ASEAN）輪值主席國，兩人確認將加強日本與東協的合作。
日本國家安全保障局長秋葉剛男3月6日也在河內與越南總理范明政、外長裴青山等人舉行了會談。分析人士認為，秋葉此次訪問的目的可能是為日本與東協12月將舉行的特別首腦會議鋪路。
台灣淡江大學榮譽教授、東南亞與南亞協會理事長林若雩表示，日本與東協提升關係，雖然未提及中國，但很明顯是在印太戰略的架構下強化對抗中國在區域的勢力擴張。岸田文雄首相不一定在所有政策上完全依照過去安倍晉三時期所制定的規則，但是還是會在印太戰略的架構之下與美國、東協國家合作。
林若雩告訴美國之音：「其實日本在跟美國的合作之下，特別在所謂的自由開放的印太戰略架構之下，所以日本跟中國的關係，其實很清楚的是競爭大於合作。中國運用它的經濟能量要來吸引東協國家，但是日本的經濟力量已經從戰後到現在，從1950年代日本在世界第二次大戰失敗以後，已經超過70年的時間跟東協的經濟合作，受到很大的肯定跟信任。日本可以跟東協國家除了經濟力量的合作，還有政治力量的合作。像是菲律賓總統小馬可仕也訪問了日本，這次也很清楚地提到，就是日本要跟東協國家在軍事上的合作。」
台灣國立師範大學東亞學系系主任林賢參在接受美國之音的採訪時表示，對東南亞的外交是日本外交的重中之重，甚至可以說日本的外交首重日美，其次就是東南亞，因此日本在戰後就十分重視對東南亞的經營。
他說：「從戰後以來日本經濟崛起、日本經濟再复興，都是因為有東南亞這個關係。從經貿上來講，東南亞是日本不可或缺的一塊，是日本原物料跟石油、礦物資源進口的產地，以及Made in Japan的商品出口的一個大市場。第二個就是從海上交通線安全的角度來看，日本連結南海到印度洋去、到波斯灣去、到歐洲去，絕大部分都要經過這條航線，這條航線是日本的生命線。」
林賢參認為，中國的崛起是日本對東南亞的經營的另一個重要因素。他指出，美國在90年代撤離蘇比克灣之後就逐漸失去對東南亞的興趣，中國崛起後迅速地在東南亞佔有太大的勢力，直到歐巴馬總統提出「重返亞太」的戰略才再度重視東南亞，而所謂的「重返亞太」其實是美國「重返東南亞」，然而在對中國勢力的警覺性和實際行動上卻遠不如日本。
林賢參說：「中國跟東南亞自貿區成立之後，幾乎整個東協都被中國整碗端過去了。所以安倍看到這個危機，他在2013年1月放完假之後，還沒有到美國之前就趕快到東南亞。然後2013年那一年一直到10月，安倍晉三一個人就把東南亞12個國家走遍，把12個國家領袖邀請到東京來召開一次『日本跟東協特別首腦高峰會議』。岸田應該基本上還是跟續這條路，安倍時期他當外務大臣那麼久了，幾乎東南亞就是他在搞的。」
林賢參表示，日本未來對東南亞的外交還是建立在安倍時期所奠定的基礎上，無論日本的內閣如何更換，都將投注更多資源在經濟和安全方面的合作上。他指出，印度支那半島有三條經濟走廊，從昆明到曼谷的南北經濟走廊被中國把持，日本自90年代就對從胡志明市經過金邊到曼谷的南部經濟走廊，以及從越南峴港經寮國的沙灣拿吉省穿越泰國直達緬甸毛淡棉港的東西經濟走廊著力很深。
東協期待印太構想與日美結合
《共同社》3月7日報導，林芳正在3月6日和印尼外交部長蕾特諾的會談中介紹了從根本上加強防衛力的日本國家安全保障戰略。蕾特諾表示：「願為基於法治的地區和平穩定而合作」。兩人還同意在印尼的基礎設施建設及提高海上保安能力方面攜手合作。
秋葉剛男3月6日在同越南總理范明政、外長裴青山等人舉行的會談上針對中國在區域擴大勢力的行動，日越雙方一致同意加強合作，雙方還就有關南中國海和東中國海防務的應對等戰略性課題交換了意見。
報導稱，秋葉在會談上表示，希望為實現「自由開放的印度太平洋」而合作。秋葉還向越方介紹了2022年年底修改的《國家安全保障戰略》的內容，並獲得了越方的理解。
台灣國立師範大學東亞學系系主任林賢參表示，為了確保來自東南亞的資源以及海上交通線的安全，日本長年來一直為東南亞國家提供軍備，並建構與強化其海上執法能力，與東南亞之間一直維持國防部長會議機制，以應變因為中國在南中國海強行擴張勢力所以引起的緊張情勢。
他說：「在2016年稻田朋美（Tomomi Inada）擔任防衛大臣的時候，她就已經參加了日本跟東協國防部長會議，稻田朋美就發表了一個日本要協助東協國家來強化安全的『永珍願景』（又稱：「萬象願景」 Vientiane Vision）；2019年當時河野太郎擔任防衛大臣的時候，他同樣也出席日本跟東協國防部長會議的時候，也把『永珍願景』給更新了。東協有提出一個印度太平洋的構想，他們要跟日本的印太戰略合作在一起。」
Tags：
專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。