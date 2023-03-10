日本與東協關係年底將升為「全面戰略夥伴關係」，岸田政府延續安倍晉三路線

文：向凌

台北—東協秘書長高金洪3月6日透露，日本與東協將在12月把雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。專家認為，日本長期受到東協的信任，岸田文雄將延續安倍提出的印太戰略與東協合作，東協會繼續強化與美日等國合作以避險。

岸田延續安倍之印太戰略強化東協關係

日本與東協將在今年12月迎來友好合作50週年紀念。

東協秘書長高金洪3月6日在印尼首都雅加達接受日媒《共同社》專訪時透露，預計日本與東協將在12月召開的特別首腦會議上把雙方的關係提升為「全面戰略夥伴關係」。他表示「與日本的關係不僅在經濟合作方面，在地區安保方面更為重要」。

另一方面，日本外務大臣林芳正3月6日在外務省與印尼外交部長蕾特諾舉行會談。鑑於印尼是今年的東協（ASEAN）輪值主席國，兩人確認將加強日本與東協的合作。

日本國家安全保障局長秋葉剛男3月6日也在河內與越南總理范明政、外長裴青山等人舉行了會談。分析人士認為，秋葉此次訪問的目的可能是為日本與東協12月將舉行的特別首腦會議鋪路。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 淡江大學榮譽教授林若雩

台灣淡江大學榮譽教授、東南亞與南亞協會理事長林若雩表示，日本與東協提升關係，雖然未提及中國，但很明顯是在印太戰略的架構下強化對抗中國在區域的勢力擴張。岸田文雄首相不一定在所有政策上完全依照過去安倍晉三時期所制定的規則，但是還是會在印太戰略的架構之下與美國、東協國家合作。

林若雩告訴美國之音：「其實日本在跟美國的合作之下，特別在所謂的自由開放的印太戰略架構之下，所以日本跟中國的關係，其實很清楚的是競爭大於合作。中國運用它的經濟能量要來吸引東協國家，但是日本的經濟力量已經從戰後到現在，從1950年代日本在世界第二次大戰失敗以後，已經超過70年的時間跟東協的經濟合作，受到很大的肯定跟信任。日本可以跟東協國家除了經濟力量的合作，還有政治力量的合作。像是菲律賓總統小馬可仕也訪問了日本，這次也很清楚地提到，就是日本要跟東協國家在軍事上的合作。」

台灣國立師範大學東亞學系系主任林賢參在接受美國之音的採訪時表示，對東南亞的外交是日本外交的重中之重，甚至可以說日本的外交首重日美，其次就是東南亞，因此日本在戰後就十分重視對東南亞的經營。

他說：「從戰後以來日本經濟崛起、日本經濟再复興，都是因為有東南亞這個關係。從經貿上來講，東南亞是日本不可或缺的一塊，是日本原物料跟石油、礦物資源進口的產地，以及Made in Japan的商品出口的一個大市場。第二個就是從海上交通線安全的角度來看，日本連結南海到印度洋去、到波斯灣去、到歐洲去，絕大部分都要經過這條航線，這條航線是日本的生命線。」

林賢參認為，中國的崛起是日本對東南亞的經營的另一個重要因素。他指出，美國在90年代撤離蘇比克灣之後就逐漸失去對東南亞的興趣，中國崛起後迅速地在東南亞佔有太大的勢力，直到歐巴馬總統提出「重返亞太」的戰略才再度重視東南亞，而所謂的「重返亞太」其實是美國「重返東南亞」，然而在對中國勢力的警覺性和實際行動上卻遠不如日本。

林賢參說：「中國跟東南亞自貿區成立之後，幾乎整個東協都被中國整碗端過去了。所以安倍看到這個危機，他在2013年1月放完假之後，還沒有到美國之前就趕快到東南亞。然後2013年那一年一直到10月，安倍晉三一個人就把東南亞12個國家走遍，把12個國家領袖邀請到東京來召開一次『日本跟東協特別首腦高峰會議』。岸田應該基本上還是跟續這條路，安倍時期他當外務大臣那麼久了，幾乎東南亞就是他在搞的。」

林賢參表示，日本未來對東南亞的外交還是建立在安倍時期所奠定的基礎上，無論日本的內閣如何更換，都將投注更多資源在經濟和安全方面的合作上。他指出，印度支那半島有三條經濟走廊，從昆明到曼谷的南北經濟走廊被中國把持，日本自90年代就對從胡志明市經過金邊到曼谷的南部經濟走廊，以及從越南峴港經寮國的沙灣拿吉省穿越泰國直達緬甸毛淡棉港的東西經濟走廊著力很深。

東協期待印太構想與日美結合

《共同社》3月7日報導，林芳正在3月6日和印尼外交部長蕾特諾的會談中介紹了從根本上加強防衛力的日本國家安全保障戰略。蕾特諾表示：「願為基於法治的地區和平穩定而合作」。兩人還同意在印尼的基礎設施建設及提高海上保安能力方面攜手合作。

秋葉剛男3月6日在同越南總理范明政、外長裴青山等人舉行的會談上針對中國在區域擴大勢力的行動，日越雙方一致同意加強合作，雙方還就有關南中國海和東中國海防務的應對等戰略性課題交換了意見。

報導稱，秋葉在會談上表示，希望為實現「自由開放的印度太平洋」而合作。秋葉還向越方介紹了2022年年底修改的《國家安全保障戰略》的內容，並獲得了越方的理解。

台灣國立師範大學東亞學系系主任林賢參表示，為了確保來自東南亞的資源以及海上交通線的安全，日本長年來一直為東南亞國家提供軍備，並建構與強化其海上執法能力，與東南亞之間一直維持國防部長會議機制，以應變因為中國在南中國海強行擴張勢力所以引起的緊張情勢。

他說：「在2016年稻田朋美（Tomomi Inada）擔任防衛大臣的時候，她就已經參加了日本跟東協國防部長會議，稻田朋美就發表了一個日本要協助東協國家來強化安全的『永珍願景』（又稱：「萬象願景」 Vientiane Vision）；2019年當時河野太郎擔任防衛大臣的時候，他同樣也出席日本跟東協國防部長會議的時候，也把『永珍願景』給更新了。東協有提出一個印度太平洋的構想，他們要跟日本的印太戰略合作在一起。」