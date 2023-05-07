【專訪】美國台裔飲食作家魏貝珊：台灣菜有其獨特複雜的原住民與殖民脈絡，並非中國菜的一支

文：許佳琦

在農曆新年前夕，美國台裔的飲食作家Clarissa Wei（魏貝珊）拎著揹包，走向台北大稻埕慈聖宮外的小吃攤，向我們揮手。

慈聖宮祭拜的是天上聖母，也就是傳統的媽祖廟。在廟旁，巨大的榕樹下鋪陳多張鐵桌椅，桌面零散放著客人使用過的殘羹碗筷、台啤空酒瓶。周圍排列的小販們吆喝著，舀起一碗碗四神湯、豬腳麵線、炸春捲——這就是老台北最傳統的「街頭小吃」晨間光景。

採訪正逢農曆新年，附近的迪化街也開始了一年最熱鬧的時候，小販們擺出年貨零食：各色瓜子果乾、糖果巧克力、曬乾的烏魚子，人們簇擁著試吃購買。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後，久違的長長逛街隊伍就像是預示著接下來的新年，將會逐漸迴歸到日常的懷抱。

對Clarissa來説，農曆新年是台灣最熱鬧的節慶之一。這天天氣很冷，她在攤販前點了一碗豬腳麵線，熱氣蒸騰，一邊按攝影師的指示拍照，一邊與我們閒聊。

跨越半個太平洋的飲食記者，在台灣的尋根之路

Clarissa出生在洛杉磯，父母是台灣移民第一代，來自台灣公認的美食古都台南。在洛杉磯出生長大的她，有著與許多美國年輕亞裔相似的童年：尚不夠理解自身的文化認同、青少年時亟欲融入美國社會，但帶著亞洲融合色彩的洛杉磯文化，卻深深影響了她。

「在我們小時候，爸媽都不太喜歡讓我們在咖啡店寫功課，他們總是覺得咖啡因對兒童不好。所以我們，尤其是台灣或香港的移民小朋友，就常常聚集珍奶店寫功課。在那裡，電視台都放著周杰倫、王力宏的歌。我們就是這樣長大的。」她説，「甚至連我的第一次約會，都是在珍珠奶茶店度過的。」

Clarissa在紐約大學（NYU）修讀新聞與政治，也開始嘗試寫作。畢業後，她曾拜訪中國多個城市，後旅居台灣多年，報導散見於Vice、New Yorker、Bon Appétit等不同媒體。她擅長用幽默筆調、親訪飲食場景，回答「美國人所不知道的亞洲飲食故事」。

例如，她曾寫過美國西岸的台灣珍珠奶茶店，如何形塑90年代以降的亞裔青少年社交生活；也撰文討論過廣式月餅與蘇式月餅之間的甜鹹月餅戰爭；在中國期間，她也曾赴被稱為「枸杞之鄉」的寧夏中寧縣，採訪農戶與批發市場，描繪出這條最重要的中藥乾貨產業煉。

在網站的自我介紹上，她稱自己是名「飲食記者」（food journalist）。

「我是念新聞的學生，小時候我也曾經想當一個像是《CNN》主播、那種能夠撰寫硬新聞的記者，但但後來我才慢慢發現，這比我想的還要困難。反而是藉由書寫料理，我可以找到角度，透過文章側寫、紀錄故鄉的政治與歷史。」她説。而她的故鄉，指的就是台灣。

不過，隨著她開始著手撰寫台灣菜的故事，首先遇到的第一個艱難問題就是——到底什麼是「台灣菜」（Taiwanese Cuisine）？它和中國各省分的菜系，又有哪些不同？

什麼是台灣菜？國族認同交織的口腹之慾史

台灣飲食研究者、著有《台灣菜的文化史：食物消費中的國家體現》的台灣師範大學教授陳玉箴認為，所謂「台灣菜」定義，正如同「我者」與「他者」的關係，是隨著掌握權力的殖民者不同，而出現不同的定義。

在日治時期，台菜被稱為「台灣料理」（台灣料理），當時屬宴客用的高級酒家菜，混合了殖民者對「中華料理」與「南方島嶼」的風情想像，烹飪風格上注重中華料理的傳統功夫與鄉土菜色，供應如「魚翅」、「八寶鴨」、「螺肉蒜」等做工繁複的精緻菜餚。陳玉箴認為，日本殖民統治者，在當時將「台灣料理」呈現為給日本國人與台灣高級仕紳供應的「精選過的中華料理」。

當國民政府來台後，時任統治者為與中共有所區別，捍衞「中華文化正統性」，將中國八大菜系（川菜、湘菜、粵菜、閩菜、蘇菜、浙菜、徽菜、魯菜）視為正統，此後「台菜」地位則顯得尷尬。雖被視為中菜的一支，卻屬邊陲地帶，代表性菜餚逐漸轉變成「滷肉」、「菜脯蛋」、「煎蝨目魚」這類街頭小吃。

例如，陳玉箴引述僑委會資料，1963年僑委會曾選拔「中菜」廚師前往海外工作，以各省菜餚為分類標準，最後錄取名額為：北平菜55人、福建菜28人、廣東菜11人，敬陪末座的則是台菜與川菜，各僅有2人入選。

時過境遷，隨著解嚴後民主化的台灣，所謂的台菜定義，也有了更多樣的呈現與定義方式。不僅出現如欣葉台菜、富錦樹台菜香檳等中高價位餐廳，重拾過往工序繁複的台式功夫菜；曾被認為難以登大雅之堂的街頭小吃如刈包（pork belly bun）、鹽酥雞（popcorn chicken）等，在美國餐館近年也引起熱潮。

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做為一個台灣移民二代，Clarissa也分享了近年她所觀察到的幾個具體「台菜」特徵。

首先，台灣原住民過往以地瓜、小米為主食；漢人渡台後開始種植稻米，帶來許多澱粉類料理——如加入太白粉勾芡的濃羹湯；在來米也可輾磨成米粉，有多種類似於中國南方的「粿食」——例如，煎盤粿、芋粿、油葱粿、碗粿等等。

第二，位於亞熱帶、四面環海的台灣有豐富的魚貝海產，也能種植出高甜度的亞熱帶水果，讓「台菜」發展出繁複的肉類與海鮮烹調方式（但值得注意的是，傳統台菜因為不吃牛的禁忌，幾乎少有牛肉菜色）；此外，也使用大量水果入菜，例如傳統台菜中最著名的的鳳梨蝦球，就是將台灣鳳梨罐頭、炸過的蝦仁、再搭配日本料理常用的美乃滋（マヨネーズ）、點綴五彩米後拌勻食用——這些食材應用，與「中國八大菜系」不盡相同。