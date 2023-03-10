周守仁將訪北京，香港教區主教近40年首次
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上一次有香港教區主教訪京，還是1985年時任香港主教的胡振中。那時候香港仍是英國的殖民地。分析指，當年胡振中訪京的規格比今次高，是由中國政府的宗教局邀請，而此次周守仁訪京則是由天主教北京教區邀請。
文：德國之聲中文版
天主教香港教區週四（3月9日）對外公佈消息稱，天主教香港教區主教周守仁應天主教北京教區主教李山邀請，將於4月17日前往北京訪問，為期5天。
周守仁表示，這次訪問北京是「強調香港教區的使命是起到橋樑的作用……同時促進雙方的交流和互動」。
上一次有香港教區主教訪京，還是1985年時任香港主教的胡振中。那時候香港仍是英國的殖民地。胡振中之後的三任香港教區主教陳日君、湯漢和楊鳴章，均未曾以主教身份訪京。
香港中文大學崇基學院神學院邢福增教授在接受香港媒體採訪時表示，當年胡振中訪京的規格比今次高，是由中國政府的宗教局邀請，而此次周守仁訪京則是由天主教北京教區邀請。
幾十年來香港一直是羅馬天主教在緊貼中國大陸的這座城市建立起的「根據地」，同時也被一些天主教徒視為中梵關係習慣性緊張的摩擦來源。
2018年梵蒂岡同北京之間就主教任命問題達成秘密協定。梵蒂岡官員說，香港並不屬於協定的一部分。
簽署這份協定的目的是努力緩解效忠於梵蒂岡教廷的中國地下教會和官方愛國天主教會之間長期存在的分歧。自上世紀50年代以來，雙方首次承認教皇為天主教會的最高領導人。
香港教區的一些天主教人士認為，北京一直試圖加強對香港天主教徒的控制。
2021年5月17日，61歲的周守仁被教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。這一任命被拖延了很久。
香港教區前主教陳日君一直對梵蒂岡與北京之間簽署有關主教任命的臨時協議持反對意見。2018年10月，他在《紐約時報》撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中共領導人習近平屈膝。
2022年5月，香港警方國安處以涉嫌「勾結外國勢力罪」逮捕了包括陳日君在內的「612人道支援基金」五名信託人。11月，五名信託人及秘書被西九龍裁判法院裁定犯「沒有在指明時限內申請註册或豁免註册社團」罪，五名信託人各被罰款港幣4000元，秘書被罰款2500元。成立與2019年的該基金為反送中運動中受傷、被捕或有關人士，提供人道支援，並且於2021年8月宣佈逐步停止營運。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。