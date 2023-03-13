「毀謗罪」是否有箝制言論自由違憲之虞？憲法法庭14日進行言詞辯論

朱姓台商、學者盧映潔、電台主持人許榮棋等人，因各種不同的原因罵人，犯「毀謗罪」而被判刑，他們認為，誹謗罪有箝制言論自由違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭訂於明（14）日上午進行言詞辯論，事實上毀謗罪是否侵犯言論自由，長期存在爭議，大法官在23年前曾提出合憲解釋；然而隨著網路越來越發達，言論自由議題越來越受重視，相關的司法案件近年倍增，而最後被起訴的不到三成，被判刑的不到一成。

憲法法庭明天將針對此議題再次討論，討論重點為《刑法》第310條誹謗罪是否侵害《憲法》第11條保障之言論自由，以及23年前的第509號解釋，是否有補充或變更之必要。

罵人屬於言論自由，還是犯法？

毀謗別人要被定罪，是否違反憲法保障的言論自由？根據大法官在2000年提出的509號解釋，當時大法官認為，言論自由為人民之基本權利，憲法有明文規定，國家應給予最大限度之維護，保障其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。

不過為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律還是可以對對言論自由依其傳播方式有「合理限制」，因此做成合憲解釋，當時更提到，假如妨害他人名譽都可以「賠錢了事」，「豈非有錢人就可以任意誹謗他人？」

系爭規定第 1 項及第 2 項誹謗罪是為了保護個人法益而設，符合憲法第 23 條規定；至於同條第 3 項規定，行為人雖然不能證明言論內容為真實，但依照所提的證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，那麼也不能用誹謗罪處罰，因此跟憲法保障言論自由的旨趣沒有牴觸。

罵人被告倍增，但最後被判有罪的不到1成

根據法務部的研究報告，發現近十年來，大家越來越常「罵人被告」，近10年地方檢察署辦理妨害名譽及信用罪案件，新收15萬1753人，呈增加趨勢，自2012年1萬1008人增至2021年2萬1371人，10年間增加近 1 倍；新收人數占全般刑案比率亦呈上升之勢，自2012年2.2%升至2021年3.2%。

不過在檢察官偵辦之後，近10年妨害名譽及信用罪案件偵查終結15萬5168人，不起訴處分占72.3%，也就是說，有超過七成的人都沒被起訴，高於全般刑案之37.0%。其中轉介調解成立比率為44.0%，也就是大部分人都可以在調解後不繼續打官司。

而那些繼續進行訴訟的人當中，最後裁判確訂的有2萬3540人，但不受理判決占30.6% （較全般刑案高22個百分點)，不受理者中有九成四為撤回告訴。

而最終判有罪者，有1萬4358人，也就是偵查終結之後，最後有罪判決不到一成，而被判有罪的人當中，其中判處拘役（占 47.4%）及罰金（占 48.9%）合占九成六，也就是因為毀謗罪被抓去關的人不到一成。當中違反刑法第30 條公然侮辱罪以判處罰金（占 59.2%）及拘役（占 40.2%）居多；第310條誹謗罪有七成五判處拘役、一成五為六月以下有期徒刑。

但多數的案件，幾乎都是無罪收場；像是旅美藝人張琍敏臉書上發文說高雄有3000億的重大弊案，「（前高雄市長）陳菊蛇鼠一窩…」被陳菊告，就判無罪。藝人舒子晨遭媒體報導「找黑衣人談解約」，舒子晨告前經紀公司負責人與記者，2人也都判無罪。

另外還有美麗島電子報董事長吳子嘉在YouTube頻道爆料新竹棒球場整修花費12億元「A很多」，被認為是影射前市長林智堅貪污，因而挨告，台北地檢署審理後認為言論是針對公共事務與利益，最後給予不起訴處分。

2017年的司法改革國是會議，分組會議也討論到此議題，當時與會委員決議《刑法》妨害名譽罪起訴率低，且最重刑責兩年屬輕罪，也幾乎都判易科罰金；為避免濫用國家訴訟資源，並保障言論、新聞自由，建議妨害名譽「除罪化」。但立法院至今仍未處理相關修法。

事隔23年的今日，憲法法庭將再次討論此議題

司法院日前公告，本次憲法法庭的討論重點為《刑法》第310條誹謗罪是否侵害憲法第11條保障之言論自由，以及司法院釋字第509號解釋是否有補充或變更之必要。

目前《刑法》第310條的具體犯罪要件為：

意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。

對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

哪些人提出釋憲？

朱姓台商於2017年間，因為與從事月嫂工作的王姓女子，拒絕和他聯絡，兩人發生嫌隙，朱姓台商透過微信、LINE、臉書等軟體，警告王姓女子「沒回我，我就把妳跟人不軌的影片群發給妳家的人」，並且傳送性愛影片縮圖給王女的親友、員工，聲稱是「通姦證據」，指控王女作奸犯科。

檢方認定，朱男散布文字及猥褻圖畫而妨害王女名譽，依誹謗等罪起訴，台灣高等法院依散布猥褻圖畫罪、強制未遂等罪判朱7月徒刑，得易科罰金定讞。得易科罰金確定。

中正大學法律系教授盧映潔2013年4月2日在臉書上，指「某學院某位號稱刑事法專長的老師，在江國慶案確定無罪而抓了許榮洲時，在課堂上表示，法院應該要把許榮洲立即判死刑，不然正義蕩然無存（冏，號稱讀刑事法的人像紅衛兵一樣）」。

又指這位老師「又對學生說，為了逮捕犯人，可以強行攔下強徵市民的車子來追捕犯人（囧，美國警匪片看太多了吧），該位老師不懂何謂罪刑法定原則，不懂何謂拘束人身自由的保安處分（冏，大一的都懂）」等。

陳姓教授認為，她並沒有在課堂上講過要立即判許榮洲死刑，也沒說可強攔民車逮捕人犯，卻被盧罵是紅衛兵，控告盧刑事誹謗，與民事侵害名譽求償160萬；民事方面法院去年判盧應賠償10萬元，並在學校官網與校內公布欄道歉定讞；刑事部分，合議庭2015年8月認為盧映潔身為法學教授，沒有合理查證，即發言辱人，顯不可取，判盧映潔拘役40天，可易科罰金4萬元定讞。盧映潔上訴後，台南高分院維持原判，判她有罪確定。