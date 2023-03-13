「毀謗罪」是否有箝制言論自由違憲之虞？憲法法庭14日進行言詞辯論
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近十年來大家越來越常因為「罵人被告」捲入訴訟，然而根據統計最後被判有罪的不到1成；23年前，大法官認為毀謗罪並沒有牴觸憲法的保障的「言論自由」，如今大法官將再次進行討論。
朱姓台商、學者盧映潔、電台主持人許榮棋等人，因各種不同的原因罵人，犯「毀謗罪」而被判刑，他們認為，誹謗罪有箝制言論自由違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭訂於明（14）日上午進行言詞辯論，事實上毀謗罪是否侵犯言論自由，長期存在爭議，大法官在23年前曾提出合憲解釋；然而隨著網路越來越發達，言論自由議題越來越受重視，相關的司法案件近年倍增，而最後被起訴的不到三成，被判刑的不到一成。
憲法法庭明天將針對此議題再次討論，討論重點為《刑法》第310條誹謗罪是否侵害《憲法》第11條保障之言論自由，以及23年前的第509號解釋，是否有補充或變更之必要。
罵人屬於言論自由，還是犯法？
毀謗別人要被定罪，是否違反憲法保障的言論自由？根據大法官在2000年提出的509號解釋，當時大法官認為，言論自由為人民之基本權利，憲法有明文規定，國家應給予最大限度之維護，保障其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。
不過為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律還是可以對對言論自由依其傳播方式有「合理限制」，因此做成合憲解釋，當時更提到，假如妨害他人名譽都可以「賠錢了事」，「豈非有錢人就可以任意誹謗他人？」
系爭規定第 1 項及第 2 項誹謗罪是為了保護個人法益而設，符合憲法第 23 條規定；至於同條第 3 項規定，行為人雖然不能證明言論內容為真實，但依照所提的證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，那麼也不能用誹謗罪處罰，因此跟憲法保障言論自由的旨趣沒有牴觸。
罵人被告倍增，但最後被判有罪的不到1成
根據法務部的研究報告，發現近十年來，大家越來越常「罵人被告」，近10年地方檢察署辦理妨害名譽及信用罪案件，新收15萬1753人，呈增加趨勢，自2012年1萬1008人增至2021年2萬1371人，10年間增加近 1 倍；新收人數占全般刑案比率亦呈上升之勢，自2012年2.2%升至2021年3.2%。
不過在檢察官偵辦之後，近10年妨害名譽及信用罪案件偵查終結15萬5168人，不起訴處分占72.3%，也就是說，有超過七成的人都沒被起訴，高於全般刑案之37.0%。其中轉介調解成立比率為44.0%，也就是大部分人都可以在調解後不繼續打官司。
而那些繼續進行訴訟的人當中，最後裁判確訂的有2萬3540人，但不受理判決占30.6% （較全般刑案高22個百分點)，不受理者中有九成四為撤回告訴。
而最終判有罪者，有1萬4358人，也就是偵查終結之後，最後有罪判決不到一成，而被判有罪的人當中，其中判處拘役（占 47.4%）及罰金（占 48.9%）合占九成六，也就是因為毀謗罪被抓去關的人不到一成。當中違反刑法第30 條公然侮辱罪以判處罰金（占 59.2%）及拘役（占 40.2%）居多；第310條誹謗罪有七成五判處拘役、一成五為六月以下有期徒刑。
但多數的案件，幾乎都是無罪收場；像是旅美藝人張琍敏臉書上發文說高雄有3000億的重大弊案，「（前高雄市長）陳菊蛇鼠一窩…」被陳菊告，就判無罪。藝人舒子晨遭媒體報導「找黑衣人談解約」，舒子晨告前經紀公司負責人與記者，2人也都判無罪。
另外還有美麗島電子報董事長吳子嘉在YouTube頻道爆料新竹棒球場整修花費12億元「A很多」，被認為是影射前市長林智堅貪污，因而挨告，台北地檢署審理後認為言論是針對公共事務與利益，最後給予不起訴處分。
2017年的司法改革國是會議，分組會議也討論到此議題，當時與會委員決議《刑法》妨害名譽罪起訴率低，且最重刑責兩年屬輕罪，也幾乎都判易科罰金；為避免濫用國家訴訟資源，並保障言論、新聞自由，建議妨害名譽「除罪化」。但立法院至今仍未處理相關修法。
事隔23年的今日，憲法法庭將再次討論此議題
司法院日前公告，本次憲法法庭的討論重點為《刑法》第310條誹謗罪是否侵害憲法第11條保障之言論自由，以及司法院釋字第509號解釋是否有補充或變更之必要。
目前《刑法》第310條的具體犯罪要件為：
- 意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。
- 散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。
- 對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。
哪些人提出釋憲？
朱姓台商於2017年間，因為與從事月嫂工作的王姓女子，拒絕和他聯絡，兩人發生嫌隙，朱姓台商透過微信、LINE、臉書等軟體，警告王姓女子「沒回我，我就把妳跟人不軌的影片群發給妳家的人」，並且傳送性愛影片縮圖給王女的親友、員工，聲稱是「通姦證據」，指控王女作奸犯科。
檢方認定，朱男散布文字及猥褻圖畫而妨害王女名譽，依誹謗等罪起訴，台灣高等法院依散布猥褻圖畫罪、強制未遂等罪判朱7月徒刑，得易科罰金定讞。得易科罰金確定。
中正大學法律系教授盧映潔2013年4月2日在臉書上，指「某學院某位號稱刑事法專長的老師，在江國慶案確定無罪而抓了許榮洲時，在課堂上表示，法院應該要把許榮洲立即判死刑，不然正義蕩然無存（冏，號稱讀刑事法的人像紅衛兵一樣）」。
又指這位老師「又對學生說，為了逮捕犯人，可以強行攔下強徵市民的車子來追捕犯人（囧，美國警匪片看太多了吧），該位老師不懂何謂罪刑法定原則，不懂何謂拘束人身自由的保安處分（冏，大一的都懂）」等。
陳姓教授認為，她並沒有在課堂上講過要立即判許榮洲死刑，也沒說可強攔民車逮捕人犯，卻被盧罵是紅衛兵，控告盧刑事誹謗，與民事侵害名譽求償160萬；民事方面法院去年判盧應賠償10萬元，並在學校官網與校內公布欄道歉定讞；刑事部分，合議庭2015年8月認為盧映潔身為法學教授，沒有合理查證，即發言辱人，顯不可取，判盧映潔拘役40天，可易科罰金4萬元定讞。盧映潔上訴後，台南高分院維持原判，判她有罪確定。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。