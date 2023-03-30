【大人學】面試時說自己興趣是「學習」的，可能會是最先被刷掉的人
我們想讓你知道的是
會跟你講我廣泛學習的，通常是不知道怎麼學的人，幾乎是亂轉電視的概念，於是有很高機率是能力平庸的人。既然這情境不是交朋友而是要「找人」，能力平庸的當然就無可奈何了。甚至更進一步來說，能力平庸卻熱愛學習的人，在工作上也常有五個隱憂。
內容口述：張國洋
整理：鐘敏瑜
- 本篇也可以搭配我們的Podcast節目《大人的 Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如 Apple Podcast 或 Spotify ）都可以找到
前陣子，我在臉書上po文分享一個想法，那就是作為面試官，如果有個求職者在面試時不斷強調自己「熱愛學習」，我有很高的機率會把他刷掉。
這篇文一發出，很多人就來問我這是為什麼：「一個人如果熱愛學習，不就代表他是個很積極、正面的工作夥伴嗎？Joe，為何你還要把他刷掉呢？」
我這麼說的原因，很多人都想不太明白，也因此在這篇文章中，我打算直言不諱地分享背後原由。
其實是這樣的。一般而言，那些廣泛學習的人不外乎兩種類型：一種是他能力很強，所以一直有學習的習慣，另一種則是他能力很平庸，所以一直學習，希望能找到自己的強項。
這兩種人除了能力，還有一個差異，那就是前者往往不會把「我是個廣泛學習的人」、「我熱愛學習」這種話掛在嘴邊。
比方說Bryan，他也看很多書、上很多課，可是如果我問他興趣，他絕不會說他的興趣是學習、更不會說他喜歡廣泛學習。他會講一個明確的興趣，或是跟我講最近看了哪本書、上了什麼課很有趣。然後我們會聊其中值得聊的細節，他會有他目前研究的心得與觀點，而不是只是空泛地講說：「最近廣泛上了很多課，都很好玩」。
這整個反應，就是差異的關鍵。
這就好似你問同事週日在家看了什麼？若他跟你說：「啊，我就一整天轉電視、廣泛地看了各種節目」。這意思多半就是他其實啥也沒看進去，遙控器亂轉了一整天。
這也是為何超強的人，幾乎很少人會到處跟別人講我廣泛學習。雖然他們確實廣泛學習，但通常不是漫無目的，而是可能先廣又深，最後會研究出一個明確方向。等某件事情摸索的差不多，才又可能拉遠看廣，然後找到另一個值得打擊的點，又一次深入下去。
所以會跟你講我廣泛學習的，通常是不知道怎麼學的人，幾乎是亂轉電視的概念，於是有很高機率是上面提到的能力平庸的人。
既然這情境不是交朋友而是要「找人」，能力平庸的當然就無可奈何了......
甚至更進一步來說，能力平庸卻熱愛學習的人，在工作上也常有五個隱憂。以下，我逐一來說明。
1. 顯然他們不會訂目標
你看到這也許會想，「熱愛學習」和「不會訂目標」有什麼關係？
事實上，一個人就是因為不知道怎麼訂目標、不曉得怎麼做計劃，所以才會任意東摸摸、西碰碰。美其名叫「好學」，但實際上是「缺乏目標」。做為職員，你會發現他們工作上目標掌握度會差，很容易見樹不見林。
跟這樣的人做朋友沒問題，但若是作為工作夥伴，有這種特質的人在工作上對目標的掌握度，往往會比較差。而且，他們常常無法把力氣用在刀口上，不只他們自己困擾，整個團隊也容易跟著受影響。
2. 他們「自我理解」往往不夠
在「熱愛學習」表象下的另一個真相，其實是「還不知道自己想要什麼」，所以才會想透過大量的學習，找到將來有機會走往的方向。
這樣的人因為對自己的職涯規劃不明確，所以很容易不斷想變換領域。站在公司的角度來看，這樣的人其實很難在崗位上穩定且專注發展。
3. 他們的想法容易被世俗影響
一個會沒有方向又把廣泛學習掛在嘴邊，表示他很徬徨，可是又不願講他很徬徨，所以潛台詞是「我不知道自己要什麼、我不知道自己喜歡什麼，可是看電視不好、打電動不好，那我到處學習這總不會錯」。
可是我得說，徬徨時也不表示要亂學習。並不是學習就一定好。但如果容易被世俗影響，表示多半沒有自己的判斷力、沒有看到大局的眼界，很容易人云亦云。職場上就很容易沒有主見、沒有判斷力。哪怕是第一線的執行者，沒有判斷力也是會讓上司頭痛的。
4. 他們很容易自信心不足
坦白說，明明心裡非常徬徨，卻不斷說著「我要努力」的人，大多都是沒有承認現況、沒有發現自己的困境在哪、也沒有找到明確的突破困境方式的。而既然身處困境之中又找不到方法脫出，那麼自信心也就很容易不足。
自信心不足很容易讓一個人「玻璃心」。作為工作夥伴，玻璃心的人很可能會因為旁人的的一個舉動、眼神、甚至只是Email裡的一句回覆而感到受傷，而身旁所有人這時就得花很多時間來關懷他們，甚至後續還得體察他們的小心思，避免再誤傷他們，造成事務溝通或執行上的困擾。
5. 他們通常很寂寞
你看到這也許又會納悶，熱愛廣泛學習跟「寂寞」有什麼關係呢？
一個人之所以熱愛廣泛學習，除了因為徬徨，也可能是想尋找「歸屬感」，讓自己能夠暫時放下心中的不安。
可是，因為自信心不足加上想找尋歸屬感，這些人在職場上可能會非常用力地爭取上級注意，而這麼一來，就可能造成同事間「爭寵」的狀況。這不僅容易大傷團隊和諧，對主管而言，也可能造成潛在的麻煩，應對進退都得煞費苦心。
以上五點，是我很可能將「熱愛學習」的人刷掉的原因。
如果一個人只是能力平庸，那還可以透過訓練來提升；但如果能力平庸，心中又有常有各種小劇場，造成跟主管、同事相處上有問題，那對公司而言就真的麻煩了。在面試階段就先將這樣的人排除，很可能是相對安全的做法。
最後，如果你發現自己在面試也曾經、或者習慣常說自己「熱愛學習」，我也想提供幾項建議。
我在去年製作的【用經營公司的思維經營你的人生】這門課中，曾經談到一個概念，那就是：想建立自信或增強能力，你該做的絕不是廣泛學習求心安。
因為我們在初入社會的階段，金錢和時間等資源都非常有限，這時候選擇廣泛學習，效率其實是很差的。你可以想想看，多數人投入大量時間做一件事，成果都未必能完美了，更何況是分散資源、東摸摸西碰碰呢？
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。