【大人學】面試時說自己興趣是「學習」的，可能會是最先被刷掉的人

內容口述：張國洋

整理：鐘敏瑜

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前陣子，我在臉書上po文分享一個想法，那就是作為面試官，如果有個求職者在面試時不斷強調自己「熱愛學習」，我有很高的機率會把他刷掉。

這篇文一發出，很多人就來問我這是為什麼：「一個人如果熱愛學習，不就代表他是個很積極、正面的工作夥伴嗎？Joe，為何你還要把他刷掉呢？」

我這麼說的原因，很多人都想不太明白，也因此在這篇文章中，我打算直言不諱地分享背後原由。

其實是這樣的。一般而言，那些廣泛學習的人不外乎兩種類型：一種是他能力很強，所以一直有學習的習慣，另一種則是他能力很平庸，所以一直學習，希望能找到自己的強項。

這兩種人除了能力，還有一個差異，那就是前者往往不會把「我是個廣泛學習的人」、「我熱愛學習」這種話掛在嘴邊。

比方說Bryan，他也看很多書、上很多課，可是如果我問他興趣，他絕不會說他的興趣是學習、更不會說他喜歡廣泛學習。他會講一個明確的興趣，或是跟我講最近看了哪本書、上了什麼課很有趣。然後我們會聊其中值得聊的細節，他會有他目前研究的心得與觀點，而不是只是空泛地講說：「最近廣泛上了很多課，都很好玩」。

這整個反應，就是差異的關鍵。

這就好似你問同事週日在家看了什麼？若他跟你說：「啊，我就一整天轉電視、廣泛地看了各種節目」。這意思多半就是他其實啥也沒看進去，遙控器亂轉了一整天。

這也是為何超強的人，幾乎很少人會到處跟別人講我廣泛學習。雖然他們確實廣泛學習，但通常不是漫無目的，而是可能先廣又深，最後會研究出一個明確方向。等某件事情摸索的差不多，才又可能拉遠看廣，然後找到另一個值得打擊的點，又一次深入下去。

所以會跟你講我廣泛學習的，通常是不知道怎麼學的人，幾乎是亂轉電視的概念，於是有很高機率是上面提到的能力平庸的人。

既然這情境不是交朋友而是要「找人」，能力平庸的當然就無可奈何了......

甚至更進一步來說，能力平庸卻熱愛學習的人，在工作上也常有五個隱憂。以下，我逐一來說明。

1. 顯然他們不會訂目標

你看到這也許會想，「熱愛學習」和「不會訂目標」有什麼關係？

事實上，一個人就是因為不知道怎麼訂目標、不曉得怎麼做計劃，所以才會任意東摸摸、西碰碰。美其名叫「好學」，但實際上是「缺乏目標」。做為職員，你會發現他們工作上目標掌握度會差，很容易見樹不見林。

跟這樣的人做朋友沒問題，但若是作為工作夥伴，有這種特質的人在工作上對目標的掌握度，往往會比較差。而且，他們常常無法把力氣用在刀口上，不只他們自己困擾，整個團隊也容易跟著受影響。

2. 他們「自我理解」往往不夠

在「熱愛學習」表象下的另一個真相，其實是「還不知道自己想要什麼」，所以才會想透過大量的學習，找到將來有機會走往的方向。

這樣的人因為對自己的職涯規劃不明確，所以很容易不斷想變換領域。站在公司的角度來看，這樣的人其實很難在崗位上穩定且專注發展。

3. 他們的想法容易被世俗影響

一個會沒有方向又把廣泛學習掛在嘴邊，表示他很徬徨，可是又不願講他很徬徨，所以潛台詞是「我不知道自己要什麼、我不知道自己喜歡什麼，可是看電視不好、打電動不好，那我到處學習這總不會錯」。

可是我得說，徬徨時也不表示要亂學習。並不是學習就一定好。但如果容易被世俗影響，表示多半沒有自己的判斷力、沒有看到大局的眼界，很容易人云亦云。職場上就很容易沒有主見、沒有判斷力。哪怕是第一線的執行者，沒有判斷力也是會讓上司頭痛的。

4. 他們很容易自信心不足

坦白說，明明心裡非常徬徨，卻不斷說著「我要努力」的人，大多都是沒有承認現況、沒有發現自己的困境在哪、也沒有找到明確的突破困境方式的。而既然身處困境之中又找不到方法脫出，那麼自信心也就很容易不足。

自信心不足很容易讓一個人「玻璃心」。作為工作夥伴，玻璃心的人很可能會因為旁人的的一個舉動、眼神、甚至只是Email裡的一句回覆而感到受傷，而身旁所有人這時就得花很多時間來關懷他們，甚至後續還得體察他們的小心思，避免再誤傷他們，造成事務溝通或執行上的困擾。

5. 他們通常很寂寞

你看到這也許又會納悶，熱愛廣泛學習跟「寂寞」有什麼關係呢？

一個人之所以熱愛廣泛學習，除了因為徬徨，也可能是想尋找「歸屬感」，讓自己能夠暫時放下心中的不安。

可是，因為自信心不足加上想找尋歸屬感，這些人在職場上可能會非常用力地爭取上級注意，而這麼一來，就可能造成同事間「爭寵」的狀況。這不僅容易大傷團隊和諧，對主管而言，也可能造成潛在的麻煩，應對進退都得煞費苦心。

以上五點，是我很可能將「熱愛學習」的人刷掉的原因。

如果一個人只是能力平庸，那還可以透過訓練來提升；但如果能力平庸，心中又有常有各種小劇場，造成跟主管、同事相處上有問題，那對公司而言就真的麻煩了。在面試階段就先將這樣的人排除，很可能是相對安全的做法。

最後，如果你發現自己在面試也曾經、或者習慣常說自己「熱愛學習」，我也想提供幾項建議。

我在去年製作的 【用經營公司的思維經營你的人生】 這門課中，曾經談到一個概念，那就是：想建立自信或增強能力，你該做的絕不是廣泛學習求心安。

因為我們在初入社會的階段，金錢和時間等資源都非常有限，這時候選擇廣泛學習，效率其實是很差的。你可以想想看，多數人投入大量時間做一件事，成果都未必能完美了，更何況是分散資源、東摸摸西碰碰呢？