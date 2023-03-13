詹順貴：才上任就「柯規蔣隨」，蔣萬安為何也急著開發社子島？
我們想讓你知道的是
從蔣萬安迫不及待推出大降門檻這類，明顯偏向籠絡土地開發商與投資客那方的政策脈絡看，要蔣萬安改變柯文哲的社子島開發政策恐怕緣木求魚，社子島居民的苦難恐仍一時難解。
文：詹順貴
蔣萬安在去年11月競選期間受訪時說「他感同身受社子島居民在沒有配套的禁建措施下所受委屈與痛苦，若當選市長，一定以務實態度優先解決社子島問題。」言猶在耳，台北市政府地政局長陳信良日前（3月4日）於社子島召開的，卻是以開發為前提的剔除徵收說明會，而且還是因循柯市府時代的舊方案，在當地居民強烈的抗議行動無法順利舉行，草草收場。算是蔣萬安接任市長後的第一場大型民意洗禮。
地政局長囂張面對社子島居民
蔣萬安選前還說「社子島生活品質、聚落文化、排水處理、公共設施用地等，都是居民關心議題，一定面對面和民眾溝通、凝聚共識。」但選後卻派地政局長陳信良出來當擋箭牌。
而且陳信良是在層層警力戒護下，遠遠的面對民眾拿著麥克風說：「我今天如果有能力給社子島好的環境，我現在就想做，我現在就想做。我們為什麼要委屈自己咧？這個環境這麼差，這個環境這麼差…」（摘錄自民視新聞畫面）話還沒說完，立刻引爆社子島居民眾怒，接著陳信良甚至還講出「再人身攻擊，就叫警局把他們逮了。」
陳信良的作為不是面對面通，顯露的也不是「感同身受」的誠意，而是一種霸權傲慢的父母官心態：「我認定你社子島環境這麼差，我要來幫你們改善」，社子島居民非但不該抗議，還應該感恩。
更可惡的是，他說社子島「環境這麼差」，不僅完全去脈絡化，而且流於非常主觀的判斷。難怪台灣知名都市規劃學者廖桂賢教授會感嘆：
這幾年，從台北市政府規劃與地政官僚對社子島一連串的作為與態度，顯示我們的規劃與地政教育極為失敗，培養出一堆技術人，卻沒有培養出專業倫理。沒有同理心，技術專業根本不配稱專業。
社子島早在1970年就遭棄
社子島之所以50年沒有開發，台北市政府高官認定為落後、環境差的起因，是1970年間經濟部於《台北地區防洪計畫》中評估社子島地區位處基隆河與淡水河交匯處，地勢低窪易遭水患，需築堤保護才能開發。
於是，台北市政府公告實施陽明山轄區士林、北投2地區主要計畫時，將社子島列為限制發展區後，漠視至今。也就是之所以造成今日社子島的窘境，全是因為台北市政府對社子島公告禁限建了52年，此部分甚至還被監察院於2020提出糾正。但自柯文哲以來，北市府政務官非但沒有絲毫愧疚與道歉，還倒果為因認為社子島環境差，所以他們要來開發改善居住環境，言外之意彷彿這是一項恩給。
社子島居民為什麼這麼快對蔣萬安失去耐心？為什麼如此氣憤？因為去年（2022年）9月28日才開完會的內政部土地徵收小組會議紀錄，明確記載「建議市府參酌第1次及本次會議民眾所提9大聚落剔除及不參加區段徵收等相關意見，研議重新檢討原訂定剔除原則，並就經檢討之剔除原則妥與民眾溝通及說明…」。
社子島居民期待5個多月後，北市府3月4日端出來的剔除原則，竟與2019年5月所提出的《社子島地區剔除區段徵收申請作業》一模一樣，等同受騙的社子島居民怎會不群情激憤？這5個月也許剛好是熱門選舉期間與選完政務交接、熟悉的過渡期，蔣萬安無法立刻完全掌握所有重大政務的推動情形與前因後果，這是可以理解體諒的，社子島居民也沒有限期要求蔣萬安前來溝通。
蔣萬安接手台北市政才第三個月，面對前朝留下包括社子島開發案在內的諸多爭議，其實無須急著毫無保留接收（如本文主題）或進一步推出餵養土地投資開發者利益的政策（如3月3日推出的《台北市公辦都市更新7599專案計畫》、 7日接續推出的「都更五箭」等）。
而是應仔細盤點這些過往曾滋生爭議的政策，為何出現重大爭議？原因與改善解方為何？那些該捨？那些可改？何處該增？唯有經過詳細盤點檢討，才會知道如何取捨，也才能提出充分理由與民溝通。
蔣萬安準備柯規蔣隨？
針對社子島開發爭議，蔣萬安最該優先做的正是交給幕僚團隊或組任務型客觀單位重新詳加審視檢討，之後再來決定究竟是柯政蔣隨或改弦易轍？並提出他團隊重新審視後所做決定（不管是柯政蔣隨或改弦易轍）的詳細理由說明。
而非直接縱容負責執行開發的地政局（由該局轄下土地開發總隊執行），把4年前的舊方案一字一句原封不動拿出來敷衍陳情民眾。筆者好奇蔣萬安是否被急著進行開發的地政局土地開發總隊被矇騙了？
社子島的開發，完全是柯文哲市府由上而下決策。源自2015年4月1日，在北市府市長室會議提出「運河社子島」、「生態社子島」、「咱ㄟ社子島」等3個均以開發為前提的方案，供當地居民選擇。默默但直接被剝奪的是只要解除禁限建，讓民眾可以重建、改建自己家園的選擇權利。
2016年2月27日至28日，北市府舉辦i－Voting，投票率僅有35.16%，根據當地里長說法，這35%出來投的多是預先進場的外來土地開發商或投資客，真正居民則普遍罷投。而被選定為開發方案的「生態社子島」，則是獲得那35.16%出來投票的社子島居民其中的62.27%贊成。
由於採全區區段徵收的開發手段，加上居民訴求「聚落保留方案」的心聲未獲重視，在在令社子島居民擔心不已。依據2019年7月5日台北市李得全副祕書長參加臺北廣播電台《公民總主筆》節目談「社子島的前世、今生與來世」的簡報，社子島居民在安置計畫聽證階段有42%反對開發，贊成開發的已大幅掉到僅剩3.66%，這是一項當地民意明顯變化的指標。
柯文哲的蠻幹
其實在柯文哲之前，陳水扁、馬英九與郝龍斌等三任市長也曾嘗試解決社子島問題，分別提出「第三副都心」、「輕軌捷運與河濱花都」、「台北曼哈頓」等規劃構想，後來都因防洪與環境因素而胎死腹中。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。