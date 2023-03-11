TNL+ 2023/03/11,
科學

研究：NASA撞擊小行星改道計畫比預期更成功，未來有望在未偵查狀況下攔截目標

研究：NASA撞擊小行星改道計畫比預期更成功，未來有望在未偵查狀況下攔截目標
Photo Credit: GettyImages

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據自NASA的雙小行星改道測試（DART）計畫於2022年底發動，時隔數月已有不少研究證實了DART任務為行星防禦系統取得的重大進展；未來科學界將持續透過飛行器的偵測紀錄與動能計算，深入研究小行星撞擊與動力衝擊技術。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

經過五年的準備與評估，美國國家航空暨太空總署（NASA）於2021年11月發動了稱為「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test，DART）的航太任務，並在2022年9月成功撞擊目標。

運用動力衝擊技術改變小行星運行軌跡

據《Live Science》與《自然》期刊報導，此項計畫的目標在於檢測一種稱為「動力衝擊器」（kinetic impactor）技術的行星防禦理論，意指藉由火箭裝置撞擊小行星以改變其運動軌跡。

直至2022年9月，NASA設計的DART飛行器成功與小行星「迪迪莫斯」（Didymos）的小衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos）相撞，改變了迪莫弗斯的運行軌跡。據《環球新聞》報導，DART任務耗資3.3億美元（約100億台幣），原先科學團隊保守估計，飛行器以時速2萬4139公里撞擊525英尺寬（160公尺）的小衛星「迪莫弗斯」將會使其運行週期減少7分鐘，然而實際上卻縮短了33分鐘。

NASA總部科學任務副署長尼古拉・福克斯（Nicola Fox）表示，自己對撞擊小行星任務的演示成果感到雀躍，同時闡明這只是一個開始：「這些發現不僅讓我們對於小行星有更深入的理解，也為日後人類抵禦小行星撞擊地球之技術奠定基礎。」

DART任務發動數月，研究顯示結果比預期更成功

綜合《Live Science》指出，在2022年底的DART任務發動的5個月後，NASA再次發出消息說明該計畫所取得的巨大成功，並引用了於2023年3月最新發佈的4項相關研究，證實類似技術可以防止地球在未來被太空岩石摧毀，且DART任務的執行結果比NASA先前預期的更有進展。

未來展望可在未預先偵查狀況下攔截小行星撞擊

第一項研究詳細分析了DART飛行器撞擊小行星的時間線，以及撞擊物件「迪莫弗斯」本身的位置、性質、形狀與大小等，驗證動力學衝擊技術用於抵禦小行星攻擊的可行性。此外，該研究的結論顯示，科學技術在未來幾年至數十年的發展間，或許就能在未事先偵察的情況下攔截一顆大小與「迪莫弗斯」差不多的小行星。

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