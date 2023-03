奇蹟般的《世界人權宣言》，如何改變二戰後殘破的國際秩序？

文:Julia Crawford(來自英國的廣播和紙媒記者,有豐富的旅行經歷,專注於研究非洲事務和轉型正義)

譯:張櫻

第二次世界大戰是人類歷史上最血腥、死亡人數最多的軍事衝突。據不完全統計,二戰期間總死亡人數多達7000萬人,其中包括5000萬名無辜犧牲的平民。納粹德國及其協作國,在所謂的種族清洗行動中屠殺了大約600萬名猶太人——遇難者人數之眾,占到了當時歐洲猶太人口的三分之二。

彼時,身處於歐洲的猶太人遭有組織系統性摧殘、迫害和圍捕,他們擁有的私人財產被肆意掠奪,並與其他被認為不受歡迎的劣等少數民族一道遭受強行驅逐,並最終慘死於集中營中。無辜平民遭遇地毯式無差別狂轟濫炸。

不少國家也沒能逃過外敵鐵蹄的入侵踐踏,而國民則屈從於強制勞役。性侵、殺戮和摧毀破化更是不勝枚舉。

隨著新成立的聯合國,取代了此前因未能阻止第二次世界大戰爆發而飽受質疑、信譽掃地的國際聯盟,世界各國領袖為了竭力擺脫二戰慘絕人寰、非人道的暴行,均表示:「歷史悲劇永不重演。」他們毅然決定,採用一套保障全世界各個地區每一個人的權利的原則,以進一步完善聯合國憲章。

《世界人權宣言》是如何誕生的

1946年,聯合國大會第一屆會議討論了這一議題,並將擬定的《基本人權和自由宣言》草案送交予人權委員會(Commission on Human Rights)——也就是現如今總部設於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會(Human Rights Council)的前身。

人權委員會於1947年1月在美國紐約舉行了第一屆會議,並為起草宣言的初稿成立了一個正式的起草委員會。美國前總統富蘭克林・羅斯福的遺孀愛蓮娜・羅斯福(Eleanor Roosevelt)擔任《世界人權宣言》(以下簡稱《宣言》)起草委員會主席。

該委員會的成員,則是考慮到地域分佈而選出的八個國家的委員會代表。雖然所有委員會成員都發揮了重要作用,但各界普遍公認愛蓮娜・羅斯福是推動《宣言》最終獲得通過的驅動力。她曾將《宣言》的目標描述為建立一個屬於全人類的「大憲章」。

其他女性代表,也同樣對《宣言》的起草和最終制定做出了不可磨滅的貢獻。譬如,來自印度的漢莎・梅塔(Hansa Mehta),是聯合國婦女地位委員會分會的成員,她的貢獻在於將最初草擬的《宣言》中第一條措辭「人人生而自由,在尊嚴和權利上一律平等」(All human beings are born free and equal in dignity and rights.)中的英文原文「All men」(不僅泛指「人類」,還特指「男性」),改為了「All human beings」(僅指「人類」)。

《宣言》終稿被呈交給了正在日內瓦召開會議的人權委員會。這份被稱為「日內瓦稿」的最終版草案,被送給當時共計58個聯合國成員國徵求意見。相繼有50多個成員國對最後定稿表達了意見。1948年12月10日,聯合國大會在巴黎召開會議,並以決議方式通過了《世界人權宣言》(UDHR,Universal Declaration of Human Rights)。

「一部奇蹟般的文本」

該《宣言》指出:「人人生而自由,在尊嚴和權利上一律平等。」其補充提及,他們賦有理性和良心,並應以手足的精神相對待;人人有資格享有本宣言所載的一切權利和自由,「不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別。」其表示:「人人有權享有生命、自由和人身安全」,且任何人不得使為奴隸或奴役。

不僅如此,《宣言》還將遷徙自由、言論自由以及結社自由視為一項人權。

現任聯合國人權事務高級專員福爾克爾・特克(Volker Türk),將《世界人權宣言》譽為「一部綜合全面、奇蹟般的文本。」曾於2008年至2014年期間擔任聯合國人權事務高級專員的南非法官及律師納瓦尼特姆・皮萊(Navanethem Pillay),則稱《宣言》蘊含著鼓舞人心的力量。

「試想一下,當年其的誕生,對於我和我們這些所有置身於種族隔離制度之下、只知道種族歧視法律的(南非)人而言,意味著什麼,」她在接受《瑞士資訊》採訪時慨嘆道:「對一套經全世界普遍承認的標準制度,一套權利屬於所有人、並且所有人都有權享有這些權利的制度心懷敬畏和重視,這無疑意義非凡。」

總部設於瑞士日內瓦的非政府組織「國際人權服務社」(ISHR,International Service for Human Rights)執行主任菲爾・林奇(Phil Lynch)表示,《世界人權宣言》「對全世界範圍的民眾和社區都產生了變革性的影響:其為國家法律和政策的制定提供了資訊和啟發,為社會運動和民間社會行動者的需求提供了堅實的支持,為辯護律師提供了重要工具,並且捍衛了旨在團結人類、為所有人有尊嚴地生活創造條件的普世價值。」

其如何催生出一系列國際條約

作為人權史上具有里程碑意義的文件,《世界人權宣言》被視為國際人權法的基礎。其中的原則在許多國際公約中得到了充實和具象化,譬如:聯合國於1965年通過的《消除一切形式種族歧視國際公約》(elimination of all forms of discrimination),1966年通過的《公民權利和政治權利國際公約》(civil and political rights),同年通過的《經濟、社會和文化權利國際公約》(economic, social and cultural rights),1979年通過的《消除對婦女一切形式歧視公約》(elimination of all forms of discrimination against women),1984年通過的《禁止酷刑公約》(against torture)以及1989年通過的《兒童權利公約》(on the rights of the child)。