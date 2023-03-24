奇蹟般的《世界人權宣言》，如何改變二戰後殘破的國際秩序？
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1948年《世界人權宣言》的誕生，是出於確保第二次世界大戰給整個人類造成的史無前例的的恐怖悲劇不再重演的美好願景。就在2023年這一具有里程碑意義的宣言距發表已滿75週年之際，《瑞士資訊》聚焦於《世界人權宣言》是如何孕育而生的，以及在當今這個時代其是否依然具有現實意義。
文：Julia Crawford（來自英國的廣播和紙媒記者，有豐富的旅行經歷，專注於研究非洲事務和轉型正義）
譯：張櫻
第二次世界大戰是人類歷史上最血腥、死亡人數最多的軍事衝突。據不完全統計，二戰期間總死亡人數多達7000萬人，其中包括5000萬名無辜犧牲的平民。納粹德國及其協作國，在所謂的種族清洗行動中屠殺了大約600萬名猶太人——遇難者人數之眾，占到了當時歐洲猶太人口的三分之二。
彼時，身處於歐洲的猶太人遭有組織系統性摧殘、迫害和圍捕，他們擁有的私人財產被肆意掠奪，並與其他被認為不受歡迎的劣等少數民族一道遭受強行驅逐，並最終慘死於集中營中。無辜平民遭遇地毯式無差別狂轟濫炸。
不少國家也沒能逃過外敵鐵蹄的入侵踐踏，而國民則屈從於強制勞役。性侵、殺戮和摧毀破化更是不勝枚舉。
隨著新成立的聯合國，取代了此前因未能阻止第二次世界大戰爆發而飽受質疑、信譽掃地的國際聯盟，世界各國領袖為了竭力擺脫二戰慘絕人寰、非人道的暴行，均表示：「歷史悲劇永不重演。」他們毅然決定，採用一套保障全世界各個地區每一個人的權利的原則，以進一步完善聯合國憲章。
《世界人權宣言》是如何誕生的
1946年，聯合國大會第一屆會議討論了這一議題，並將擬定的《基本人權和自由宣言》草案送交予人權委員會（Commission on Human Rights）——也就是現如今總部設於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會（Human Rights Council）的前身。
人權委員會於1947年1月在美國紐約舉行了第一屆會議，並為起草宣言的初稿成立了一個正式的起草委員會。美國前總統富蘭克林・羅斯福的遺孀愛蓮娜・羅斯福（Eleanor Roosevelt）擔任《世界人權宣言》（以下簡稱《宣言》）起草委員會主席。
該委員會的成員，則是考慮到地域分佈而選出的八個國家的委員會代表。雖然所有委員會成員都發揮了重要作用，但各界普遍公認愛蓮娜・羅斯福是推動《宣言》最終獲得通過的驅動力。她曾將《宣言》的目標描述為建立一個屬於全人類的「大憲章」。
其他女性代表，也同樣對《宣言》的起草和最終制定做出了不可磨滅的貢獻。譬如，來自印度的漢莎・梅塔（Hansa Mehta），是聯合國婦女地位委員會分會的成員，她的貢獻在於將最初草擬的《宣言》中第一條措辭「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」（All human beings are born free and equal in dignity and rights.）中的英文原文「All men」（不僅泛指「人類」，還特指「男性」），改為了「All human beings」（僅指「人類」）。
《宣言》終稿被呈交給了正在日內瓦召開會議的人權委員會。這份被稱為「日內瓦稿」的最終版草案，被送給當時共計58個聯合國成員國徵求意見。相繼有50多個成員國對最後定稿表達了意見。1948年12月10日，聯合國大會在巴黎召開會議，並以決議方式通過了《世界人權宣言》（UDHR，Universal Declaration of Human Rights）。
「一部奇蹟般的文本」
該《宣言》指出：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」其補充提及，他們賦有理性和良心，並應以手足的精神相對待；人人有資格享有本宣言所載的一切權利和自由，「不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別。」其表示：「人人有權享有生命、自由和人身安全」，且任何人不得使為奴隸或奴役。
不僅如此，《宣言》還將遷徙自由、言論自由以及結社自由視為一項人權。
現任聯合國人權事務高級專員福爾克爾・特克（Volker Türk），將《世界人權宣言》譽為「一部綜合全面、奇蹟般的文本。」曾於2008年至2014年期間擔任聯合國人權事務高級專員的南非法官及律師納瓦尼特姆・皮萊（Navanethem Pillay），則稱《宣言》蘊含著鼓舞人心的力量。
「試想一下，當年其的誕生，對於我和我們這些所有置身於種族隔離制度之下、只知道種族歧視法律的（南非）人而言，意味著什麼，」她在接受《瑞士資訊》採訪時慨嘆道：「對一套經全世界普遍承認的標準制度，一套權利屬於所有人、並且所有人都有權享有這些權利的制度心懷敬畏和重視，這無疑意義非凡。」
總部設於瑞士日內瓦的非政府組織「國際人權服務社」（ISHR，International Service for Human Rights）執行主任菲爾・林奇（Phil Lynch）表示，《世界人權宣言》「對全世界範圍的民眾和社區都產生了變革性的影響：其為國家法律和政策的制定提供了資訊和啟發，為社會運動和民間社會行動者的需求提供了堅實的支持，為辯護律師提供了重要工具，並且捍衛了旨在團結人類、為所有人有尊嚴地生活創造條件的普世價值。」
其如何催生出一系列國際條約
作為人權史上具有里程碑意義的文件，《世界人權宣言》被視為國際人權法的基礎。其中的原則在許多國際公約中得到了充實和具象化，譬如：聯合國於1965年通過的《消除一切形式種族歧視國際公約》（elimination of all forms of discrimination），1966年通過的《公民權利和政治權利國際公約》（civil and political rights），同年通過的《經濟、社會和文化權利國際公約》（economic, social and cultural rights），1979年通過的《消除對婦女一切形式歧視公約》（elimination of all forms of discrimination against women），1984年通過的《禁止酷刑公約》（against torture）以及1989年通過的《兒童權利公約》（on the rights of the child）。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。