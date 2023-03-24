奇蹟般的《世界人權宣言》，如何改變二戰後殘破的國際秩序？

文：Julia Crawford（來自英國的廣播和紙媒記者，有豐富的旅行經歷，專注於研究非洲事務和轉型正義）

譯：張櫻

第二次世界大戰是人類歷史上最血腥、死亡人數最多的軍事衝突。據不完全統計，二戰期間總死亡人數多達7000萬人，其中包括5000萬名無辜犧牲的平民。納粹德國及其協作國，在所謂的種族清洗行動中屠殺了大約600萬名猶太人——遇難者人數之眾，占到了當時歐洲猶太人口的三分之二。

彼時，身處於歐洲的猶太人遭有組織系統性摧殘、迫害和圍捕，他們擁有的私人財產被肆意掠奪，並與其他被認為不受歡迎的劣等少數民族一道遭受強行驅逐，並最終慘死於集中營中。無辜平民遭遇地毯式無差別狂轟濫炸。

不少國家也沒能逃過外敵鐵蹄的入侵踐踏，而國民則屈從於強制勞役。性侵、殺戮和摧毀破化更是不勝枚舉。

隨著新成立的聯合國，取代了此前因未能阻止第二次世界大戰爆發而飽受質疑、信譽掃地的國際聯盟，世界各國領袖為了竭力擺脫二戰慘絕人寰、非人道的暴行，均表示：「歷史悲劇永不重演。」他們毅然決定，採用一套保障全世界各個地區每一個人的權利的原則，以進一步完善聯合國憲章。

《世界人權宣言》是如何誕生的

1946年，聯合國大會第一屆會議討論了這一議題，並將擬定的《基本人權和自由宣言》草案送交予人權委員會（Commission on Human Rights）——也就是現如今總部設於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會（Human Rights Council）的前身。

人權委員會於1947年1月在美國紐約舉行了第一屆會議，並為起草宣言的初稿成立了一個正式的起草委員會。美國前總統富蘭克林・羅斯福的遺孀愛蓮娜・羅斯福（Eleanor Roosevelt）擔任《世界人權宣言》（以下簡稱《宣言》）起草委員會主席。

該委員會的成員，則是考慮到地域分佈而選出的八個國家的委員會代表。雖然所有委員會成員都發揮了重要作用，但各界普遍公認愛蓮娜・羅斯福是推動《宣言》最終獲得通過的驅動力。她曾將《宣言》的目標描述為建立一個屬於全人類的「大憲章」。

其他女性代表，也同樣對《宣言》的起草和最終制定做出了不可磨滅的貢獻。譬如，來自印度的漢莎・梅塔（Hansa Mehta），是聯合國婦女地位委員會分會的成員，她的貢獻在於將最初草擬的《宣言》中第一條措辭「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」（All human beings are born free and equal in dignity and rights.）中的英文原文「All men」（不僅泛指「人類」，還特指「男性」），改為了「All human beings」（僅指「人類」）。

《宣言》終稿被呈交給了正在日內瓦召開會議的人權委員會。這份被稱為「日內瓦稿」的最終版草案，被送給當時共計58個聯合國成員國徵求意見。相繼有50多個成員國對最後定稿表達了意見。1948年12月10日，聯合國大會在巴黎召開會議，並以決議方式通過了《世界人權宣言》（UDHR，Universal Declaration of Human Rights）。

「一部奇蹟般的文本」

該《宣言》指出：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」其補充提及，他們賦有理性和良心，並應以手足的精神相對待；人人有資格享有本宣言所載的一切權利和自由，「不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別。」其表示：「人人有權享有生命、自由和人身安全」，且任何人不得使為奴隸或奴役。

不僅如此，《宣言》還將遷徙自由、言論自由以及結社自由視為一項人權。

現任聯合國人權事務高級專員福爾克爾・特克（Volker Türk），將《世界人權宣言》譽為「一部綜合全面、奇蹟般的文本。」曾於2008年至2014年期間擔任聯合國人權事務高級專員的南非法官及律師納瓦尼特姆・皮萊（Navanethem Pillay），則稱《宣言》蘊含著鼓舞人心的力量。

「試想一下，當年其的誕生，對於我和我們這些所有置身於種族隔離制度之下、只知道種族歧視法律的（南非）人而言，意味著什麼，」她在接受《瑞士資訊》採訪時慨嘆道：「對一套經全世界普遍承認的標準制度，一套權利屬於所有人、並且所有人都有權享有這些權利的制度心懷敬畏和重視，這無疑意義非凡。」

總部設於瑞士日內瓦的非政府組織「國際人權服務社」（ISHR，International Service for Human Rights）執行主任菲爾・林奇（Phil Lynch）表示，《世界人權宣言》「對全世界範圍的民眾和社區都產生了變革性的影響：其為國家法律和政策的制定提供了資訊和啟發，為社會運動和民間社會行動者的需求提供了堅實的支持，為辯護律師提供了重要工具，並且捍衛了旨在團結人類、為所有人有尊嚴地生活創造條件的普世價值。」

其如何催生出一系列國際條約

作為人權史上具有里程碑意義的文件，《世界人權宣言》被視為國際人權法的基礎。其中的原則在許多國際公約中得到了充實和具象化，譬如：聯合國於1965年通過的《消除一切形式種族歧視國際公約》（elimination of all forms of discrimination），1966年通過的《公民權利和政治權利國際公約》（civil and political rights），同年通過的《經濟、社會和文化權利國際公約》（economic, social and cultural rights），1979年通過的《消除對婦女一切形式歧視公約》（elimination of all forms of discrimination against women），1984年通過的《禁止酷刑公約》（against torture）以及1989年通過的《兒童權利公約》（on the rights of the child）。