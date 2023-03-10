2023/03/10,
教育

普大併科大首例！慈濟大學、慈濟科大提合併計畫，私校工會：法人財力充裕、會有較好發展

普大併科大首例！慈濟大學、慈濟科大提合併計畫，私校工會：法人財力充裕、會有較好發展
Photo Credit:慈濟大學官網

我們想讓你知道的是

私校工會理事長尤榮輝認為，慈濟學校財團法人的財力充裕，應會有比較好的發展。合併對學校來講，可以做資源整合、有效利用，也相對不會影響校務運作，且兩校的系所可以同時存在，教職員能繼續留任。

因應國內高教環境變化及少子女化，慈濟大學與慈濟科技大學先前向教育部提出合併計畫，教育部證實已在審議中。對此，私校公會理事長尤榮輝認為，其學校法人財力充裕，應會有比較好的發展。而教育部強調，合併過程中，必須基於信賴保護原則，給予教職員工權益保障。

教育部證實，慈濟大學及慈濟科技大學兩所學校已經向教育部申請合併。教育部表示，這兩所學校同屬慈濟學校財團法人，該法人在去（2023）年函報教育部合併計畫書，教育部現正審議中。合併後的慈濟大學會成為具有原本慈濟大學校本部、人社校區及原本慈濟科技大學等3個校區的大學，各學制的班別仍維持原規模，並依據現行管道招生。

兩校也在網站上建立「慈濟大學與慈濟科技大學合校專區」，兩校指出，目前慈濟大學學生約3400人，慈濟科大學生約3200人，現正規劃兩校合併工作，希望能整合教學資源、統合教學設施、深化研究成果並強化教學質量。

慈濟大學與慈濟科大從2021年起至今，已經召開9次協調會議、10次大學合併工作委員會，合併計畫送董事會通過，待教育部審議完成，預計於112學年正式合併。合併後會有7個學院，包含醫學院、生物醫學暨創新科技學院、人文社會暨教育學院、國際暨傳播學院、護理學院、管理學院、博雅天空學院。

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Photo Credit：慈濟大學與慈濟科技大學合校專區

根據其說明會簡報，之所以要合併，首先是要因應國內高教環境變化，重新整合規劃資源，再來是少子女化、大學生學生人數將在未來銳減，同時基於兩校經費收支考量。

私校工會看好合併，但提醒可能互相拖累

對此，私校工會理事長尤榮輝受訪時指出，慈濟學校財團法人的財力充裕，應會有比較好的發展。合併對學校來講，可以做資源整合、有效利用，也相對不會影響校務運作，且兩校的系所可以同時存在，教職員能繼續留任。

尤榮輝指出，在法律上及師生權益上，「私私併」都比「公私併」來得容易，因為有《私立學校法》的法源依據，所以從各個層面來看，都是比較好的方式。如果是「公私併」的話，私校必須先退場才能捐給公校，公校如果要錄用退場私校的教師，會有很多限制，因此對私校教師來講，「退場就是失業」。

雖然尤榮輝認為，兩校在同一個宗教系統底下，整合上能夠更順利，但仍提醒，若兩校有問題的話可能會互相拖累，或是弱的學校會拖累比較強的學校。

另外，大專與技職的系統不一樣，辦學的走向、法規、獎補助也不一樣，尤榮輝認為還是會可能出現一些問題。作為普通大學併科技大學的首例，對比較強調實務的技職體系而言，是不是對學生有利，尤榮輝坦言「很難說」。

針對教職員工及學生權益，教育部指出，該法人應依照「大專校院合併處理原則」規定，保障學校教職員工及學生的權益，原本學校對教職員工權益的規範，在合校後的相關規章還未訂定前，基於信賴保護原則，要在過渡期間適用原規定，給予權益保障。

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核稿編輯：楊士範


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