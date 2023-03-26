《安靜，也可以很有感染力》：內向者並不是高敏感族，且多半深受自己的性格所苦

文：蔭山洋介

內向者與高敏感族的差別

直接從結論來說，內向者並不是高敏感族。

根據由身兼東京大學特別研究專員、日本學術振興會特別研究員PD（博士後研究員）、心理學博士的飯村周平先生所營運的網站「Japan Sensitivity Research」中，針對「高敏感族受到別人請託時是否往往難以拒絕」的提問，答覆如下：

「並沒有相關證據顯示高敏感族有此傾向。這是許多人對『高敏感』的錯誤看法，間接助長民眾將此項特徵貼上高敏感族群的標籤。另外也有人提到高敏感族沒有自我思想，沒有自我主張，事實上也沒有實際證據支持這種說法。」（2021年1月）

換句話說，在普遍認知的高敏感族特徵中，有關「缺乏自我意識」這一點，其實與高敏感族沒有直接關聯。

從定義上來看，「高敏感成人（Highly Sensitive Person）或是高敏感兒童（Highly Sensitive Child），都是指對於環境感受性特別高的一種族群類別，也可說是性格標籤。他們不一定會因此『生活艱困』，只是『無論好壞都容易受到影響』。」高敏感一詞只是用於形容對事物的敏感度及影響程度，其中並未包含是否擁有自我主張。

根據這個定義，我們可以在心思細膩的高敏感者及缺乏自信的內向者間，畫出一條明確的區隔線，高敏感者不等於內向者。

那「高敏感族缺乏自信」的說法談何而來？

我以圖一來表示高敏感族跟內向者之間的關係。左邊的橢圓代表高敏感者，右邊的橢圓代表內向者，中間重疊的區域則是同時具有高敏感及內向者特徵的人，我們暫且稱之為「高敏感內向者」。

Photo Credit: 財經傳訊

一般大眾經常誤以為左右兩個橢圓都屬於高敏感族的特徵，實際上並非如此。

高敏感族不一定會因高敏感而困擾，但內向者多半深受自己的性格所苦。換句話說，高敏感內向者的煩惱並非出於心思敏銳，而是因為缺乏自信導致。既然如此，我們就不能用「積極把自己放在優先順位」這種克服高敏感的方法來解套，而是要尋求擺脫內向者性格的辦法。

在真實生活中，我也親眼見過許多高敏感卻充滿活力的人。

社會上有多少內向者及高敏感族？

據說擁有高敏感特徵的人約佔日本整體人口的兩成，但由於高敏感性格像漸層光譜般沒有明確界線，而且也不是需要醫療介入的疾病，所以不會透過科學診斷來坐實是否為高敏感族。

儘管我們在網路上經常看到有人將高敏感族及非高敏感族分成兩個族群，表示「非高敏感族不懂高敏感族的感受」，但這兩者其實並非對立關係。

說個題外話，我自己也做過網路上的高敏感自我診斷測驗，結果顯示我符合高敏感者的特徵，可是我卻從未覺得周圍的人不了解我。不僅如此，公開表示自己是高敏感族的田村淳先生（日本知名男諧星）也曾說過，許多人都理解他的性格也願意給予支持。我想他應該也不會認為別人都不了解他吧。

「沒有人懂我的痛苦」是一種大家或多或少都曾有過的感受，「別人無法理解高敏感者」或許也是相同的意思。

那麼社會上又有多少內向者呢？

雖然不清楚正確數字，但我們可以參考日本內閣府針對國人是否對自己有自信的問卷調查結果。從內閣府於2018年對年滿13歲到29歲範圍內的男女所做的調查顯示，回答「對自己感到滿意」的人約佔45.1％（圖二）。

Photo Credit: 財經傳訊

從圖表看來，日本有過半數的人屬於內向者預備軍。

雖然還需要更多統計資料，才能深入分析高敏感內向者所佔比例，但是就找我諮詢的群眾來看，同時具有兩種性質、並為此苦惱的人不在少數。若從書籍或網路資訊判斷，或許已經多到會造成社會問題的程度。

書籍介紹

本文摘錄自《安靜，也可以很有感染力：不必能言善道，也能精準溝通、發揮影響力》，財經傳訊出版

作者：蔭山洋介

譯者：鍾雅茜

寫給在推崇外向的社會裡，深感隔閡的你。專業心理師李郁琳、洪培芸、黃之盈，共感推薦：「愛上自己本來的面目，發揮屬於自己的安靜感染力！」

你也許隨和好相處，卻在人群前不由得發抖空白；也許總是惴惴不安，寄封email刪了又改，改了又刪；也許老是拒絕不了別人的請求；總認為自己的想法不值得被重視，每當聽到「你覺得呢？」就徬徨無助。

以上種種，都是屬於「內向者性格」的特徵，而這本書，就是寫給為此感到困擾的人。

跟著溝通專家一起破除內向者的心理障礙，將內斂、機敏、觀察入微的潛在性格，化為溝通優勢 ──

本書作者蔭山洋介，是專門替企業規劃溝通與表達課程的指導老師。身處半數人口皆具內向者傾向的日本，他在多年的諮詢過程中，發現多數內向者其實具有觀察力敏銳、思慮周延的特質，只是因為「過度在意他人」，導致無法施展、被埋沒在壓力之中。一旦用對方法， 反而比常人更能快速掌握脈絡，明確釐出客觀想法，尤其在擔任決策或指導的重要角色時，格外具有說服力與影響力！

不必「變外向」，也能找到自己的發光方式，從「引發共鳴」到「儲存信賴」，逐步建構與他人的信任關係 ──

內向者的阻礙，不在於口條或能力，而是用錯方法。本書統整並系統化蔭山老師「專為內向者設計」的溝通課程，不需要活潑大方、健談好聊，也能找到屬於自己的道路！

Photo Credit: 財經傳訊

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九