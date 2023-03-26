《安靜，也可以很有感染力》：內向者並不是高敏感族，且多半深受自己的性格所苦
我們想讓你知道的是
高敏感族不一定會因高敏感而困擾，但內向者多半深受自己的性格所苦。換句話說，高敏感內向者的煩惱並非出於心思敏銳，而是因為缺乏自信導致。既然如此，我們就不能用「積極把自己放在優先順位」這種克服高敏感的方法來解套，而是要尋求擺脫內向者性格的辦法。
文：蔭山洋介
內向者與高敏感族的差別
直接從結論來說，內向者並不是高敏感族。
根據由身兼東京大學特別研究專員、日本學術振興會特別研究員PD（博士後研究員）、心理學博士的飯村周平先生所營運的網站「Japan Sensitivity Research」中，針對「高敏感族受到別人請託時是否往往難以拒絕」的提問，答覆如下：
「並沒有相關證據顯示高敏感族有此傾向。這是許多人對『高敏感』的錯誤看法，間接助長民眾將此項特徵貼上高敏感族群的標籤。另外也有人提到高敏感族沒有自我思想，沒有自我主張，事實上也沒有實際證據支持這種說法。」（2021年1月）
換句話說，在普遍認知的高敏感族特徵中，有關「缺乏自我意識」這一點，其實與高敏感族沒有直接關聯。
從定義上來看，「高敏感成人（Highly Sensitive Person）或是高敏感兒童（Highly Sensitive Child），都是指對於環境感受性特別高的一種族群類別，也可說是性格標籤。他們不一定會因此『生活艱困』，只是『無論好壞都容易受到影響』。」高敏感一詞只是用於形容對事物的敏感度及影響程度，其中並未包含是否擁有自我主張。
根據這個定義，我們可以在心思細膩的高敏感者及缺乏自信的內向者間，畫出一條明確的區隔線，高敏感者不等於內向者。
那「高敏感族缺乏自信」的說法談何而來？
我以圖一來表示高敏感族跟內向者之間的關係。左邊的橢圓代表高敏感者，右邊的橢圓代表內向者，中間重疊的區域則是同時具有高敏感及內向者特徵的人，我們暫且稱之為「高敏感內向者」。
一般大眾經常誤以為左右兩個橢圓都屬於高敏感族的特徵，實際上並非如此。
高敏感族不一定會因高敏感而困擾，但內向者多半深受自己的性格所苦。換句話說，高敏感內向者的煩惱並非出於心思敏銳，而是因為缺乏自信導致。既然如此，我們就不能用「積極把自己放在優先順位」這種克服高敏感的方法來解套，而是要尋求擺脫內向者性格的辦法。
在真實生活中，我也親眼見過許多高敏感卻充滿活力的人。
社會上有多少內向者及高敏感族？
據說擁有高敏感特徵的人約佔日本整體人口的兩成，但由於高敏感性格像漸層光譜般沒有明確界線，而且也不是需要醫療介入的疾病，所以不會透過科學診斷來坐實是否為高敏感族。
儘管我們在網路上經常看到有人將高敏感族及非高敏感族分成兩個族群，表示「非高敏感族不懂高敏感族的感受」，但這兩者其實並非對立關係。
說個題外話，我自己也做過網路上的高敏感自我診斷測驗，結果顯示我符合高敏感者的特徵，可是我卻從未覺得周圍的人不了解我。不僅如此，公開表示自己是高敏感族的田村淳先生（日本知名男諧星）也曾說過，許多人都理解他的性格也願意給予支持。我想他應該也不會認為別人都不了解他吧。
「沒有人懂我的痛苦」是一種大家或多或少都曾有過的感受，「別人無法理解高敏感者」或許也是相同的意思。
那麼社會上又有多少內向者呢？
雖然不清楚正確數字，但我們可以參考日本內閣府針對國人是否對自己有自信的問卷調查結果。從內閣府於2018年對年滿13歲到29歲範圍內的男女所做的調查顯示，回答「對自己感到滿意」的人約佔45.1％（圖二）。
從圖表看來，日本有過半數的人屬於內向者預備軍。
雖然還需要更多統計資料，才能深入分析高敏感內向者所佔比例，但是就找我諮詢的群眾來看，同時具有兩種性質、並為此苦惱的人不在少數。若從書籍或網路資訊判斷，或許已經多到會造成社會問題的程度。
書籍介紹
本文摘錄自《安靜，也可以很有感染力：不必能言善道，也能精準溝通、發揮影響力》，財經傳訊出版
作者：蔭山洋介
譯者：鍾雅茜
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
寫給在推崇外向的社會裡，深感隔閡的你。專業心理師李郁琳、洪培芸、黃之盈，共感推薦：「愛上自己本來的面目，發揮屬於自己的安靜感染力！」
你也許隨和好相處，卻在人群前不由得發抖空白；也許總是惴惴不安，寄封email刪了又改，改了又刪；也許老是拒絕不了別人的請求；總認為自己的想法不值得被重視，每當聽到「你覺得呢？」就徬徨無助。
以上種種，都是屬於「內向者性格」的特徵，而這本書，就是寫給為此感到困擾的人。
跟著溝通專家一起破除內向者的心理障礙，將內斂、機敏、觀察入微的潛在性格，化為溝通優勢 ──
本書作者蔭山洋介，是專門替企業規劃溝通與表達課程的指導老師。身處半數人口皆具內向者傾向的日本，他在多年的諮詢過程中，發現多數內向者其實具有觀察力敏銳、思慮周延的特質，只是因為「過度在意他人」，導致無法施展、被埋沒在壓力之中。一旦用對方法， 反而比常人更能快速掌握脈絡，明確釐出客觀想法，尤其在擔任決策或指導的重要角色時，格外具有說服力與影響力！
不必「變外向」，也能找到自己的發光方式，從「引發共鳴」到「儲存信賴」，逐步建構與他人的信任關係 ──
內向者的阻礙，不在於口條或能力，而是用錯方法。本書統整並系統化蔭山老師「專為內向者設計」的溝通課程，不需要活潑大方、健談好聊，也能找到屬於自己的道路！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。