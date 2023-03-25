2023/03/25,
動物

《別斃了那隻狗》：如果想教狗狗玩飛盤，必須第一個訓練「銜回」行為

《別斃了那隻狗》：如果想教狗狗玩飛盤，必須第一個訓練「銜回」行為
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

飛盤遊戲有兩個訓練關鍵：第一、狗兒追逐飛盤的距離必須慢慢以塑形拉長。第二、這個遊戲是種連鎖行為：狗兒去追飛盤，然後咬住飛盤，最後銜著飛盤回來，等待下次丟出的機會。所以每一項行為都必須分別訓練，而且這個連鎖行為的最後一步——銜回飛盤的行為——必須第一個訓練。

文：凱倫．布萊爾

教狗兒玩飛盤：一個連鎖行為的例子

我有一位住在紐約巿的朋友，每個週末都帶他的黃金獵犬到中央公園玩飛盤，他告訴我，生活中似乎到處是束手無策、不知如何教狗兒玩飛盤遊戲的人。這真是一件可惜的事，因為對居住在都巿裡的大型犬而言，玩飛盤是絕佳的運動方式。飛盤的速度比球慢得多，移動的方向也較飄忽不定，或許更接近真正的獵物。激勵狗兒躍入空中做出花式飛接讓飼主感到很有趣，而且玩飛盤時飼主可以站在原地，卻仍能讓狗兒來回奔跑。

飼主常見的抱怨是，當狗兒受到鼓勵，也就是看到飛盤揮動時，牠會跳起來試圖咬飛盤，但是當他們把飛盤丟出去時，狗兒只站在原地看飛盤飛走，牠或許會去追它、咬住它，但是從來不把飛盤拿回來。

飛盤遊戲有兩個訓練關鍵：第一、狗兒追逐飛盤的距離必須慢慢以塑形拉長。第二、這個遊戲是種連鎖行為：狗兒去追飛盤，然後咬住飛盤，最後銜著飛盤回來，等待下次丟出的機會。所以每一項行為都必須分別訓練，而且這個連鎖行為的最後一步——銜回飛盤的行為——必須第一個訓練。

你可以先從極短的距離（甚至從室內開始）訓練銜回，利用很容易銜住的東西（例如舊襪子）作訓練，獵犬犬種幾乎都會自動自發地銜回，但是其他犬種（如鬥牛犬和拳師犬）則必須小心塑形出放下飛盤或交還給人的行為，因為牠們通常喜歡玩拔河遊戲。

在狗兒能夠依訊號銜回東西並且還給你之後，你再塑形牠接飛盤的動作。首先在狗兒面前晃動飛盤，讓狗兒興奮不已，重複給牠飛盤再拿回來，當然，當牠把飛盤還回來時一定得瘋狂讚美。然後把飛盤拿在半空中，當牠跳起來咬時就給牠，再讓牠還回來。

接著把飛盤短暫地丟入空中一秒，如果牠接到了飛盤就大肆稱讚牠。當牠有了接飛盤的概念之後，你可以開始塑形這個連鎖行為的第一步——追飛盤；把飛盤往上丟，丟到離你一兩公尺處，讓狗兒必須跑去追它才接得到。

現在你的狗正朝著可能成為超級飛盤狗之路邁進。在距離漸漸拉遠之後，狗兒必須學習觀察飛盤走向並且找出接飛盤的最佳位置。這需要多多練習，所以要訓練牠去接25呎遠的飛盤可能得花上一兩個週末。學習迅速的狗兒最後將能夠精通接飛盤的技巧，丟得再遠也接得到——美國飛盤狗明星「艾詩禮．惠比特」（Ashley Whippet）接得到飛越一個足球場的飛盤。

狗兒似乎對自己的特長感到沾沾自喜，當牠們表現出色或做出漂亮的越肩飛接動作時，觀眾發出的歡聲喝釆也讓狗兒神釆飛揚。然而，狗兒接到飛盤後之所以會返回，是因為這個行為是這一連串連鎖行為中最早開始訓練的，而且這個最後步驟將帶給牠增強（你可能會稱讚牠或再度擲出飛盤）。

當然你也會發現，若是牠好幾次帶回飛盤而你卻沒稱讚或擲出飛盤時，這個銜回的行為將會每況愈下。此外，當狗兒累得不想再玩時，牠銜回的動作將開始蹣跚，不是銜回的速度變慢就是在途中丟下飛盤，這代表你必須趕快停止遊戲——你和牠都已經玩夠了。

書籍介紹

本文摘錄自《別斃了那隻狗（經典暢銷改版）：動物訓練必殺技》，商周出版

作者：凱倫．布萊爾
譯者：黃薇菁

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增強式訓練並非是「奬勵」和「處罰」的系統，它是根據行為科學而來。依科學上的說法，「增強」出現於行為發生期間或行為達成時，並會增加行為再出現的可能性。達成行為增強有兩個要點：行為與增強兩個事件在時間上必須具有關聯性，當「行為」引起「增強」時，這個行為發生的頻率就會增加。

經典賣座電影《我不笨，所以我有話要說》（Babe）中的小豬和其他動物得以精彩「演出」，亦歸功於好萊塢動物訓練師使用的正增強訓練。而今，許多奧運教練也利用正增強和塑形法訓練，一改傳統的威嚇方法，運動員同樣獲得顯著的進步。

這本書讀來愉悅、條理分明，適合所有想要了解或改變動物行為的人，無論這個動物是隻愛吠的狗、好管閒事的鄰居、不友善的貓咪、不聽話的小孩、亂丟襪子的另一半，或是想改掉壞習慣的自己，你再也不用高聲斥罵、威脅、暴力、處罰……或者斃了那隻搗蛋的狗。

未命名
Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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