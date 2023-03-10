太平洋島國成美中競逐熱點：中國勢力持續擴張，拜登提數十億美元預算拉攏

美國總統拜登於當地時間3月9日公布最新的預算案。為了抗衡中國在印太地區影響範圍的擴張，美國將提供數十億美元的預算，用在加深與太平洋島國間的聯繫，經濟發展、軍事合作與政府開發援助等項目都涵蓋在內。

根據美國白宮發表的聲明，拜登政府的目標是在全球層面對抗中國的擴權，而為了達到這個目的，政府提出了4項針對太平洋地區的政策。

首先是發展印太地區的新創投資，從經濟層面與中國競逐太平洋島國的信賴。拜登政府表示將中國視為美國唯一的競爭對手，中國對於重整國際秩序的企圖，以及其在經濟、外交、軍事，以及科技上的發展，都是美國需要進行回應，並且阻止的。因此此次預算案提供60億美元的經費，用來投資建設具有變革性、永續性，以及高品質的基礎建設。除了提供美國企業新的投資機會與市場之外，也使接受中國經濟援助的太平洋島國，有其他的資金來源可以選擇，避免因為國家經濟發展需求，而過度依賴中國。

第二項印太政策則是更新美國與密克羅尼西亞、馬紹爾群島，以及帛琉的自由聯合協定（Compact of Free Association）穩固美國與上述3國在軍事上的合作。這項協定確保了美國對這3個太平洋島國，在國防軍事層面的關鍵性地位。作為交出部份國防權力的交換，美國向其提供經濟援助，以及優惠稅率等。美國與密克羅尼西亞，以及與馬紹爾群島間的協定原先將在今年到期，而與帛琉間的則會在2024年到期。此次自由聯合協定的更新與續約，無疑延續了美國在3國的軍事以及經濟影響力。

白宮聲明文件中提到的第三項政策，則是擴大美國對印太地區的經濟援助。負責對外進行政府開發援助的機構—美國國際開發總署（USAID），將會對太平洋國家政府提供23億美元的資金，用來抵禦未來來自中國的可能威脅。

最後則是提倡印太地區以及全球對中國的綜合嚇阻。美國國防部提出的「2024太平洋嚇阻倡議」，將會提供經費支持發展領域國防意識、網路安全，以及關鍵武器的研發，如長程飛彈與自動系統等。

中國在太平洋的影響力擴張，以及西方國家的回應

根據中國外交部，中國與斐濟、東加群島、薩摩亞、萬那杜、密克羅尼西亞、索羅門群島、吉里巴斯、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、紐埃等國皆有密切的往來，雙方的政府部門、立法機構與政黨也交流頻繁。同時，中國與這些國家間的貿易額也不斷擴大，根據中國統計，1992年至2021年，中國與太平洋邦交國間的貿易總額從1.53億美元增加至53億美元；截至2021年底，直接投資達到27.2億美元。

根據《時代雜誌》的報導，索羅門群島在2019年與中華民國斷交後，便轉與中華人民共和國建交，而北京將此視為擴大中國在太平洋影響力的突破口。自此之後，中國讓索羅門群島加入一帶一路計畫，提供約20億的貸款，並且承諾建造體育館。

《衛報》指出，索羅門群島與中國在2022年簽訂了安全協定，造成了西方國家間的高度關注，擔憂中國可能會藉由與索國的這項協定，將武力投射到太平洋地區。為了回應中國在索羅門群島的大動作，美國當時迅速提出其印太外交政策，並舉辦了太平洋領袖會議，且由副總統賀錦麗率領一眾高級官員到美國的太平洋友邦訪視，同時承諾提供更多的經濟援助。

報導也指出，美國在今年2月重啟關閉了30年的美國駐索羅門大使館，與中國競逐的意味濃厚。

除了美國之外，因中國向太平洋擴展勢力而備感威脅的，還有澳洲與紐西蘭。根據《衛報》報導，澳洲外交部部長黃英賢在上任後表示，將會尊重太平洋島國，並向斐濟表示，澳洲作為國際上的友好夥伴是沒有附加條件的，也不會造成受援助國的財務負擔。黃英賢試圖力挽狂瀾，讓親西方太平洋島國不要被中國吸引。

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核稿編輯：楊士範