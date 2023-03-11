從小在台灣長大的非裔阿巴西，FIBA認證能以「本土球員」身分代表中華隊出賽
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阿巴西雖然自8歲起就搬到台灣生活，不論從內至外，都是一個不能再更道地的台灣人，但卻因16歲時沒有取得台灣身分證，所以以往只能以規化球員身分出戰國際賽。但在立委莊瑞雄以及籃協的奔走下，成功說服FIBA將阿巴西的身分改為本土。
文：運動視界編輯
東超聯賽冠軍週剛落幕，台灣籃球圈本週除了P. LEAGUE+、T1 League正規賽事外，另將迎接111學年度高中籃球聯賽（HBL）決賽，但在籃協發布的最新聲明中傳來好消息。
目前效力於T1 League中信特攻、雖膚色顯然和台灣本地血統不相同、卻自小在台灣成長的「特攻黑豹」阿巴西，經籃協向國際籃總FIBA申請後，確定自今年起的國際賽事，可用本土球員之身分代表中華隊出賽，替中華隊的戰力再添柴火。
阿巴西（Mohammad Al Bachir Gadiaga）為塞內加爾裔，父親是塞內加爾人，母親則來自美國加州，他出生在日本，八歲時因為父母工作所致來到台灣，自此定居。
阿巴西從丹鳳國小開始就讀，唯因語言程度問題而從小學一年級開始唸起，以至於他從丹鳳國小、丹鳳國中、泰山高中到世新大學的一連串學生生活裡，都比同年級的同學要年長，這也讓當時他在泰山高中雖進入籃球隊訓練、也訓練有成，卻因超齡而無法參加HBL賽事。
阿巴西國小開始參加跆拳道隊，一路訓練達黑帶層級，打籃球屬於私下玩樂，但因此被推薦加入泰山高中練球，由於先天就有出色的體能爆發力，經過兩年琢磨後大有長進，雖然因為超齡無法參與HBL賽事，但UBA各校已經知道泰山高中有這麼一個值得期待的素材，最終他加入世新大學，UBA成了他在台灣的第一個舞台。
他也在UBA大放異彩，把泰山高中三年來的訓練全數展現在UBA戰場上，世新得到阿巴西加入後，搭配他們原有的人手與招攬來鞏固禁區的外籍生，一躍成為UBA強權，109學年度甚至闖進冠軍決賽，只是不敵冠軍政治大學，阿巴西的UBA生涯最後一年以亞軍作收。
109學年度數據為16.6分、6.3籃板、2.8助攻、1.9抄截。結束UBA生涯後，阿巴西投入新成立的T1 League職籃聯盟選秀，在第一輪被新北中信特攻指名，開啟他的職業生涯。
只是，阿巴西雖八歲來台後就長久在此生活，說得一口流利的中文，但他直到2020年、也就是22歲時才放棄塞內加爾國籍取得台灣身分證。
雖在T1 League的確視為本土球員，但根據FIBA規定，未能在16歲前取得該國身分證者，均無法視為該國本土球員，以至於阿巴西在2021年披上中華隊球衣出征亞洲盃資格賽時，是以歸化球員（即原本非本國籍、16歲後以歸化或任何制度取得國籍身分）的資格出賽。
申請從規化身分轉為本土
經籃協查詢總會規定後，拜莊瑞雄立委居中奔走，備妥資料後向FIBA申請將阿巴西的歸化球員身分更換為本國籍球員，今天在籃協的聲明中指出，「本會收到FIBA信函確認阿巴西可不用再佔歸化名額，正是以本土球員身分加入國家代表隊」，對中華隊是立即的好消息。
阿巴西在T1 League首季平均20.7分、6.5籃板、3.6助攻，是T1 League本土得分王、籃板王，最終也獲選年度新人王、年度第一隊，技術上無庸置疑就是T1 League最頂尖的球星之一，若以台灣所有聯賽的本土球員來看，他也絕對值得入選國家隊。
但他身高188公分，主打側翼位置，以尺寸來說卻是台灣人才庫最充分的位置，固然阿巴西的實力絕對是台灣側翼前幾名，但如果在以前的規則，阿巴西只能以歸化球員身分出賽，等於讓台灣少了利用歸化名額補強禁區的機會。
台灣史上目前僅有兩名歸化球員，從戴維斯（Quincy Davis III）到阿提諾（William Artino）都是中鋒球員，說明了在國際賽場上我國最吃虧、最需要用歸化名額補強的還是禁區，如今阿巴西可以不用歸化名額，成為真正的本土球員，等於中華隊可以在使用歸化名額補強禁區時還能在後場擁有阿巴西，球隊戰力絕對有所提升。
於情，阿巴西在台灣已生活十幾年，溝通、生活模式都與台灣人無異，這也是他會在2020年願意放棄塞內加爾籍取得台灣籍的原因，而如此對台灣早就無比認同的人，如今不只是法規上確定成為台灣人，在國際籃球認同上也確定視為非特例的台灣人。
其實從近年許多西亞國家、菲律賓、日本混血的認定上，已可以嗅出FIBA對於16歲規定的態度，視之為原則、但並非踩死的鐵律，只要國家能積極爭取、並提出具說服力的理由，的確有可能增加各種案例視為本土的可能。
無論如何，如今阿巴西正式可不受任何前提、規範的束縛，確定成為無限制的台灣球員，將來在國際賽場上，一定還有很多讓台灣球迷看見黑豹奔馳的機會。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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