《做個有溫度的人》：聽到的笑話不好笑，周圍氣溫似乎也驟降——這是心理作用嗎？

文:Gene

聽到的笑話不好笑,周圍氣溫似乎也驟降,只是心理作用嗎?

除了冷笑話,我們似乎也常用溫度來形容許多原本無關的事情,例如我們用「暖男」來形容善解人意、溫柔體貼的男生。中文中很有溫度且和社交有關的常用成語就有:火冒三丈、怒火中燒、心急如焚、熱情洋溢、熱情奔放、熱腸古道、熱心公益、溫情脉脉、溫情蜜意、溫良恭儉讓、溫柔敦厚、溫文儒雅、重溫舊夢、人情冷暖、世態炎涼、冷嘲熱諷、冷酷無情、冷冷清清、冷眼旁觀、打入冷宮、橫眉冷對、冷若冰霜、噓寒問暖、心驚膽寒、膽戰心寒、冰清玉潔等等。

其他語種也有非常相似的情況,應該不是巧合吧?這產生了一個有趣的問題:為何原本和溫度無關的人事物,我們總愛用描述和形容溫度的詞彙套上去呢?

法國格勒諾布爾大學(Université Grenoble Alpes)的社會心理學副教授漢斯.羅查.艾澤曼(Hans Rocha IJzerman)在《做個有溫度的人:溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係》(Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human)指出,早在1946年,美國現代社會心理學之父阿希(Solomon Asch,1907─1996)就發現,在描述一個人的時候加入「熱情」或「冷淡」這樣的詞彙,會大大改變人們對這個人的看法。

理論上,個人聰明不聰明、社交技巧好壞或堅毅與否,才是重點吧?然而,你的熱情或冷漠,可能在他們心中留下的印象,更加重要。阿希發現,人們通常認為熱情的人是慷慨的、社交的和善良的。冷漠不僅意味著你缺乏這些特質,而且人們還認為你表現出相反的特質:小氣、疏離和刻薄。

阿希認為,熱和冷之間的差異是社會認知的基礎。我們想當然爾地會認為,這一基本特質應該就只是語言暗示或人為譬喻的宅產物吧?然而,近年愈來愈多科學證據顯示,人際關係中的如人飲水、冷暖自知,其實是生理學的現象,而非僅僅是心理學上的。艾澤曼還更進一步,利用許多科學研究的案例,來說明溫度如何無形地影響著我們的行為、關係和健康。

2008年,在美國耶魯大學進行的一項著名研究中,共有四十一名大學生參加了實驗,他們不知道被偷偷分成了兩組。在電梯裡,這些阿宅學生中的一半,被要求拿著當地咖啡館的熱咖啡,而另一半阿宅被要求拿著冰咖啡。然後研究人員詢問他們對某位阿宅甲的觀感,結果有趣地發現,拿著熱咖啡的人顯然比拿著冰咖啡的人感覺那位阿宅甲更熱情。對於心理學家來說,這發現是突破性的。它意味著身體的實際溫暖感覺,確實可能增加溫暖的心理或社會印象。

這像是打開了科學上的一扇大門,艾澤曼在荷蘭烏特勒支大學念研究所時,也設計了一些類似的實驗,例如找女研究助理騙參加實驗的學生幫忙拿杯子,其中一半拿的是裝熱茶的,另一半是冷的。然後,讓他們用心理學的測驗,評估他們和那位女研究助理之間的關係,結果不出意外的,拿熱杯子的阿宅感到和她更親近。

他們還進行了一個實驗,讓受試者在不同溫度的房間,分別是暖氣房(攝氏22至24度)或冷氣房(攝氏14至18度),讓阿宅受試者觀看一段西洋棋的紅棋與白棋移動的影片。結果待在暖氣房的阿宅,使用較多的動詞來描述看到的情況,待在冷氣房的阿宅比較喜歡用形容詞。

拜俄烏戰爭所賜,這一年來歐洲冬天能源短缺,歐洲阿宅近來應該覺得和人們更不親近且用更多形容詞吧?艾斯曼解釋道,這基本上是種「體現認知」(embodied cognition),這是一種認知理論,認為無論是人類還是其他生物,其多數認知特徵是由生物體全身的各方面所塑造而成,這理論反駁了法國哲學大師笛卡兒(René Descartes,1596-1650)的身心二元論(Mind-Body Dualism)。

而認知特徵,則包括高級的心理產物以及在各種認知任務中的表現。而身體方面則包括運動系統、知覺系統,身體與環境的相互作用,以及根據生物體結構來設想這個世界。我們也是透過身體經驗來了解象徵性概念,例如我們幼年時被溫暖的大人身體抱抱時獲得安全感。

對於內溫型的恆溫動物來說,除了呼吸之外,調節和維持體溫是最基本的任務之一。就像企鵝擠在一起取暖一樣,人類除了靠自己的生理來調節體溫,長期以來也一直依賴彼此來維持體溫,這種社交體溫調節,對於我們有效利用有限的能量應付環境變化是至關緊要的,因此這種本能幾千年來,一直塑造著我們的生活和文化。

因為調節和維持體溫攸關生死,我們演化出對環境溫度因應的各種策略,當我們形成團體和社會後,除了個人的生理反應,還能夠抱團取暖,艾澤曼指出,我們雖不擠在一起了,還仍愛社交,並且透過依附來預測自身安全,因此溫度持續對我們之間的社交方式產生意想不到的影響,而我們的語言就是吸收和反映複雜社交情景最有利的工具,因此我們創造了各種和溫度有關的譬喻。

《做個有溫度的人》提到,以上知識,甚至已被使用到行銷等商業領域。例如,賣房子的最佳方式是什麼?實體店內溫度升高時,消費者是否更願意購買?研究發現,涼爽的天氣使人們更有可能購買房屋。畢竟,對可以擋風遮雨的家的依戀也是一種體溫調節機制。而購物時,提高參與阿宅的溫度觀感,會導致更多的購買和更高的評價。