《做個有溫度的人》：聽到的笑話不好笑，周圍氣溫似乎也驟降——這是心理作用嗎？
我們想讓你知道的是
賣房子的最佳方式是什麼？實體店內溫度升高時，消費者是否更願意購買？研究發現，涼爽的天氣使人們更有可能購買房屋；實驗也發現在購物時，若提高參與者的溫度觀感，會導致更多購買和更高的評價。
文：Gene
聽到的笑話不好笑，周圍氣溫似乎也驟降，只是心理作用嗎？
除了冷笑話，我們似乎也常用溫度來形容許多原本無關的事情，例如我們用「暖男」來形容善解人意、溫柔體貼的男生。中文中很有溫度且和社交有關的常用成語就有：火冒三丈、怒火中燒、心急如焚、熱情洋溢、熱情奔放、熱腸古道、熱心公益、溫情脉脉、溫情蜜意、溫良恭儉讓、溫柔敦厚、溫文儒雅、重溫舊夢、人情冷暖、世態炎涼、冷嘲熱諷、冷酷無情、冷冷清清、冷眼旁觀、打入冷宮、橫眉冷對、冷若冰霜、噓寒問暖、心驚膽寒、膽戰心寒、冰清玉潔等等。
其他語種也有非常相似的情況，應該不是巧合吧？這產生了一個有趣的問題：為何原本和溫度無關的人事物，我們總愛用描述和形容溫度的詞彙套上去呢？
法國格勒諾布爾大學（Université Grenoble Alpes）的社會心理學副教授漢斯．羅查．艾澤曼（Hans Rocha IJzerman）在《做個有溫度的人：溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係》（Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human）指出，早在1946年，美國現代社會心理學之父阿希（Solomon Asch，1907─1996）就發現，在描述一個人的時候加入「熱情」或「冷淡」這樣的詞彙，會大大改變人們對這個人的看法。
理論上，個人聰明不聰明、社交技巧好壞或堅毅與否，才是重點吧？然而，你的熱情或冷漠，可能在他們心中留下的印象，更加重要。阿希發現，人們通常認為熱情的人是慷慨的、社交的和善良的。冷漠不僅意味著你缺乏這些特質，而且人們還認為你表現出相反的特質：小氣、疏離和刻薄。
阿希認為，熱和冷之間的差異是社會認知的基礎。我們想當然爾地會認為，這一基本特質應該就只是語言暗示或人為譬喻的宅產物吧？然而，近年愈來愈多科學證據顯示，人際關係中的如人飲水、冷暖自知，其實是生理學的現象，而非僅僅是心理學上的。艾澤曼還更進一步，利用許多科學研究的案例，來說明溫度如何無形地影響著我們的行為、關係和健康。
2008年，在美國耶魯大學進行的一項著名研究中，共有四十一名大學生參加了實驗，他們不知道被偷偷分成了兩組。在電梯裡，這些阿宅學生中的一半，被要求拿著當地咖啡館的熱咖啡，而另一半阿宅被要求拿著冰咖啡。然後研究人員詢問他們對某位阿宅甲的觀感，結果有趣地發現，拿著熱咖啡的人顯然比拿著冰咖啡的人感覺那位阿宅甲更熱情。對於心理學家來說，這發現是突破性的。它意味著身體的實際溫暖感覺，確實可能增加溫暖的心理或社會印象。
這像是打開了科學上的一扇大門，艾澤曼在荷蘭烏特勒支大學念研究所時，也設計了一些類似的實驗，例如找女研究助理騙參加實驗的學生幫忙拿杯子，其中一半拿的是裝熱茶的，另一半是冷的。然後，讓他們用心理學的測驗，評估他們和那位女研究助理之間的關係，結果不出意外的，拿熱杯子的阿宅感到和她更親近。
他們還進行了一個實驗，讓受試者在不同溫度的房間，分別是暖氣房（攝氏22至24度）或冷氣房（攝氏14至18度），讓阿宅受試者觀看一段西洋棋的紅棋與白棋移動的影片。結果待在暖氣房的阿宅，使用較多的動詞來描述看到的情況，待在冷氣房的阿宅比較喜歡用形容詞。
拜俄烏戰爭所賜，這一年來歐洲冬天能源短缺，歐洲阿宅近來應該覺得和人們更不親近且用更多形容詞吧？艾斯曼解釋道，這基本上是種「體現認知」（embodied cognition），這是一種認知理論，認為無論是人類還是其他生物，其多數認知特徵是由生物體全身的各方面所塑造而成，這理論反駁了法國哲學大師笛卡兒（René Descartes，1596－1650）的身心二元論（Mind-Body Dualism）。
而認知特徵，則包括高級的心理產物以及在各種認知任務中的表現。而身體方面則包括運動系統、知覺系統，身體與環境的相互作用，以及根據生物體結構來設想這個世界。我們也是透過身體經驗來了解象徵性概念，例如我們幼年時被溫暖的大人身體抱抱時獲得安全感。
對於內溫型的恆溫動物來說，除了呼吸之外，調節和維持體溫是最基本的任務之一。就像企鵝擠在一起取暖一樣，人類除了靠自己的生理來調節體溫，長期以來也一直依賴彼此來維持體溫，這種社交體溫調節，對於我們有效利用有限的能量應付環境變化是至關緊要的，因此這種本能幾千年來，一直塑造著我們的生活和文化。
因為調節和維持體溫攸關生死，我們演化出對環境溫度因應的各種策略，當我們形成團體和社會後，除了個人的生理反應，還能夠抱團取暖，艾澤曼指出，我們雖不擠在一起了，還仍愛社交，並且透過依附來預測自身安全，因此溫度持續對我們之間的社交方式產生意想不到的影響，而我們的語言就是吸收和反映複雜社交情景最有利的工具，因此我們創造了各種和溫度有關的譬喻。
《做個有溫度的人》提到，以上知識，甚至已被使用到行銷等商業領域。例如，賣房子的最佳方式是什麼？實體店內溫度升高時，消費者是否更願意購買？研究發現，涼爽的天氣使人們更有可能購買房屋。畢竟，對可以擋風遮雨的家的依戀也是一種體溫調節機制。而購物時，提高參與阿宅的溫度觀感，會導致更多的購買和更高的評價。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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