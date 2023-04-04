《做個有溫度的人》：聽到的笑話不好笑，周圍氣溫似乎也驟降——這是心理作用嗎？

文：Gene

聽到的笑話不好笑，周圍氣溫似乎也驟降，只是心理作用嗎？

除了冷笑話，我們似乎也常用溫度來形容許多原本無關的事情，例如我們用「暖男」來形容善解人意、溫柔體貼的男生。中文中很有溫度且和社交有關的常用成語就有：火冒三丈、怒火中燒、心急如焚、熱情洋溢、熱情奔放、熱腸古道、熱心公益、溫情脉脉、溫情蜜意、溫良恭儉讓、溫柔敦厚、溫文儒雅、重溫舊夢、人情冷暖、世態炎涼、冷嘲熱諷、冷酷無情、冷冷清清、冷眼旁觀、打入冷宮、橫眉冷對、冷若冰霜、噓寒問暖、心驚膽寒、膽戰心寒、冰清玉潔等等。

其他語種也有非常相似的情況，應該不是巧合吧？這產生了一個有趣的問題：為何原本和溫度無關的人事物，我們總愛用描述和形容溫度的詞彙套上去呢？

法國格勒諾布爾大學（Université Grenoble Alpes）的社會心理學副教授漢斯．羅查．艾澤曼（Hans Rocha IJzerman）在《做個有溫度的人：溫度如何影響我們的生活、行為、健康與人際關係》（Heartwarming: How Our Inner Thermostat Made Us Human）指出，早在1946年，美國現代社會心理學之父阿希（Solomon Asch，1907─1996）就發現，在描述一個人的時候加入「熱情」或「冷淡」這樣的詞彙，會大大改變人們對這個人的看法。

理論上，個人聰明不聰明、社交技巧好壞或堅毅與否，才是重點吧？然而，你的熱情或冷漠，可能在他們心中留下的印象，更加重要。阿希發現，人們通常認為熱情的人是慷慨的、社交的和善良的。冷漠不僅意味著你缺乏這些特質，而且人們還認為你表現出相反的特質：小氣、疏離和刻薄。

阿希認為，熱和冷之間的差異是社會認知的基礎。我們想當然爾地會認為，這一基本特質應該就只是語言暗示或人為譬喻的宅產物吧？然而，近年愈來愈多科學證據顯示，人際關係中的如人飲水、冷暖自知，其實是生理學的現象，而非僅僅是心理學上的。艾澤曼還更進一步，利用許多科學研究的案例，來說明溫度如何無形地影響著我們的行為、關係和健康。

2008年，在美國耶魯大學進行的一項著名研究中，共有四十一名大學生參加了實驗，他們不知道被偷偷分成了兩組。在電梯裡，這些阿宅學生中的一半，被要求拿著當地咖啡館的熱咖啡，而另一半阿宅被要求拿著冰咖啡。然後研究人員詢問他們對某位阿宅甲的觀感，結果有趣地發現，拿著熱咖啡的人顯然比拿著冰咖啡的人感覺那位阿宅甲更熱情。對於心理學家來說，這發現是突破性的。它意味著身體的實際溫暖感覺，確實可能增加溫暖的心理或社會印象。

這像是打開了科學上的一扇大門，艾澤曼在荷蘭烏特勒支大學念研究所時，也設計了一些類似的實驗，例如找女研究助理騙參加實驗的學生幫忙拿杯子，其中一半拿的是裝熱茶的，另一半是冷的。然後，讓他們用心理學的測驗，評估他們和那位女研究助理之間的關係，結果不出意外的，拿熱杯子的阿宅感到和她更親近。

他們還進行了一個實驗，讓受試者在不同溫度的房間，分別是暖氣房（攝氏22至24度）或冷氣房（攝氏14至18度），讓阿宅受試者觀看一段西洋棋的紅棋與白棋移動的影片。結果待在暖氣房的阿宅，使用較多的動詞來描述看到的情況，待在冷氣房的阿宅比較喜歡用形容詞。

拜俄烏戰爭所賜，這一年來歐洲冬天能源短缺，歐洲阿宅近來應該覺得和人們更不親近且用更多形容詞吧？艾斯曼解釋道，這基本上是種「體現認知」（embodied cognition），這是一種認知理論，認為無論是人類還是其他生物，其多數認知特徵是由生物體全身的各方面所塑造而成，這理論反駁了法國哲學大師笛卡兒（René Descartes，1596－1650）的身心二元論（Mind-Body Dualism）。

而認知特徵，則包括高級的心理產物以及在各種認知任務中的表現。而身體方面則包括運動系統、知覺系統，身體與環境的相互作用，以及根據生物體結構來設想這個世界。我們也是透過身體經驗來了解象徵性概念，例如我們幼年時被溫暖的大人身體抱抱時獲得安全感。

對於內溫型的恆溫動物來說，除了呼吸之外，調節和維持體溫是最基本的任務之一。就像企鵝擠在一起取暖一樣，人類除了靠自己的生理來調節體溫，長期以來也一直依賴彼此來維持體溫，這種社交體溫調節，對於我們有效利用有限的能量應付環境變化是至關緊要的，因此這種本能幾千年來，一直塑造著我們的生活和文化。

因為調節和維持體溫攸關生死，我們演化出對環境溫度因應的各種策略，當我們形成團體和社會後，除了個人的生理反應，還能夠抱團取暖，艾澤曼指出，我們雖不擠在一起了，還仍愛社交，並且透過依附來預測自身安全，因此溫度持續對我們之間的社交方式產生意想不到的影響，而我們的語言就是吸收和反映複雜社交情景最有利的工具，因此我們創造了各種和溫度有關的譬喻。

《做個有溫度的人》提到，以上知識，甚至已被使用到行銷等商業領域。例如，賣房子的最佳方式是什麼？實體店內溫度升高時，消費者是否更願意購買？研究發現，涼爽的天氣使人們更有可能購買房屋。畢竟，對可以擋風遮雨的家的依戀也是一種體溫調節機制。而購物時，提高參與阿宅的溫度觀感，會導致更多的購買和更高的評價。