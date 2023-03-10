密克羅尼西亞總統卸任前的震撼信：密國官員遭中國賄賂滲透、總統被解放軍跟蹤，建議改與台灣建交

西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）3月7日方舉行大選，現任總統帕努埃洛（David Panuelo）選舉失利即將卸任。不過帕努埃洛近日致函給該國國會與高層官員曝光，內容指中國對密國發動「政治戰」、賄賂滲透政府高官、國家主權岌岌可危。帕努埃洛建議密國與台灣建交，並透露已與台灣談判，如建交將在3年內獲得5000萬美元資助，每年更可得到1500萬美元的援助計劃。

根據《外交家雜誌》與《路透社》引述帕努埃洛寫給官員的信，他在信中列舉中國近年對於密國的威脅利誘，包括中國內定派駐密克羅尼西亞的吳姓大使，此人有情報與海外警察工作的背景，其就任大使的工作任務包括讓密國脫離美日澳等傳統盟友夥伴。帕努埃洛後來否決了吳姓大使的任命案，但他聲稱，中國正等待密國新任總統上台後批准這項人事案。密克羅尼西亞聯邦的正式選舉結果將於週五稍晚公佈，下一任總統將由國會從4名當選參議員中選出，新政府將於5月上台。在本月的選舉中，現任總統帕努埃洛失去了國會席位。

「我的人身安全受到以官方身份行事的中國官員直接威脅」，帕努埃洛更指出，他去年7月到斐濟參加太平洋島嶼論壇期間，被2名中國男子跟蹤，他驚訝的發現，這2人不僅都是中國大使館的人，其中1人還是解放軍情報員。

帕努埃洛也表示，在第二屆「中國－太平洋島國對話」時，他明確告訴中國，密國不會派代表參加，中國竟找了1位密國平民，在會中宣稱該人士代表密國，「中國開創先例，在密國政府不知情或未批准狀況下，讓平民參加國際會議代表我們的國家」。

帕努埃洛也指出，在2021年，他要求密國外交部正式回函拒絕中國提供的疫苗，因為密國已有足夠疫苗。結果中國大使不斷打電話給他和密國外交部長與健康部長，不堪其擾他們只能換號碼，但仍被迫接受中國疫苗，從只開放中國疫苗給當地中國居民使用，到後來又將 密克羅尼西亞聯邦列入他們可以公開宣傳已接受其疫苗的國家名單，「 中國得到了它想要的」， 帕努埃洛說。

帕努埃洛表示， 中國的政治戰在如此多的領域取得成功的原因之一，是密克羅尼西亞遭到賄賂，並且對賄賂保持沉默。包括 密國高官就任後或與中國大使館官員見面後，收到來自中國的一大包裝著現金的信封，甚至密克羅尼西亞的副總統 帕利克（ Aren B. Palik）也受到中國 大洋海產公司的私人飛機的接待。

「我們整個國家和州政府的高級官員、民選官員都收到禮物以討好他們。這樣做的實際影響是，一些高級官員和民選官員採取了違背密克羅尼西亞聯邦國家利益但符合中華人民共和國國家利益的行動。」 帕努埃洛警告。

台灣是密克羅尼西亞的解答？

帕努埃洛表示，他在今年2月與中華民國外交部長 吳釗燮會面，向台灣徵求意見，並詢問密克羅尼西亞可以從台灣那邊獲得什麼好處，除了建交的可能性，也談及 在密國 設立台北經濟文化代表處（TECRO）。

帕努埃洛說，他對吳 釗燮直言，要與台灣建交需要5000萬美元的資助，希望能在建交後的3年內得到這筆資助，另外他也提到，如果與台灣建交， 每年還可獲得1500萬美元援助計畫，項目可以由密國自行分配。而台灣也保證將接手 中國在密克羅尼西亞進行的所有項目，並強調 會聘僱密國勞工並幫密國做職業訓練，這點和中國大不相同。

外交部長吳釗燮資料照。Photo Credit: 中央社 我國外交部長吳釗燮資料照。

除了所有的財政援助之外， 帕努埃洛指出，他認為與台灣建交能為密克羅尼西亞大大增加安全和保護層，「讓我們的國家遠離中國」，他指出中國已經顯示有破壞密國主權的能力，將利用新當選的官員達到「他們的目的」。

帕努埃洛也在去年寫了兩封信給鄰近的索羅門群島，告訴親中的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），表達對中索安全協議的關切。

外交部：尊重並歡迎密國與我國拓展雙邊關係

就此我外交部今日表示，外交部已掌握相關報導內容。外交部表示，自中國去（2022）年與索羅門群島簽訂安全協議以來，中國於太平洋區域擴張勢力的野心昭然若揭，已引起印太區域及世界主要國家的高度關切。

密國總統於信中大篇幅詳述密國遭受中國政治戰（Political Warfare）及灰色地帶動作（Grey Zone Activities）的影響及中國在密國及外交場域的惡劣行徑，足以證明中國威權主義對外擴張手段，民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張損害全球的利益。

對於報導中引述我國與個別國家的接觸，外交部不予評論，但指出相對於中國惠而不實的承諾，以及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。外交部強調，我國未來樂願以台灣模式協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，並尊重及歡迎密國與我國拓展雙邊關係。

我國在太平洋島國有4個友邦，包括馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國；密克羅尼西亞聯邦也是美國的長期盟友——美國與密克羅尼西亞、馬紹爾群島以及帛琉三個太平洋島國簽署《自由聯合協定》，美國負責密克羅尼西亞聯邦的防禦。

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核稿編輯：楊士範