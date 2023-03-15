張憲義叛逃案：終結台灣「核武夢」，半世紀以來對台灣軍力傷害最深的人
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張憲義接受訪談，出版《核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄》一書。他在書中強調，自己頂多算是背叛老長官郝柏村，但絕對沒有背叛國家。他是一心追求和平、維護人民最大利益的愛國者，還是讓多年心血功虧一簣、置台灣於軍事險境的叛國賊？
文：宋杰
1988年1月，中華民國總統溘然長逝，舉國哀悼。在這肅穆氣氛中劃破寂靜的，是一輛又一輛來路不明的水泥攪拌車，旁若無人地闖進戒備森嚴的中科院。中科院全名為中山科學研究院，這所坐落在桃園郊區的神祕機構，一直以來進行著全國最機密的研究：製造核彈。
此前30年，隨著兩岸軍事力量益發懸殊，台灣當局轉而寄希望於核子武器，試圖躲過國際社會的查核，以研發核能電力的名義投入巨資開發核彈。據信再過兩年即可研發成功。然而就在蔣經國去世第3天，一群盛氣凌人的外籍人士抵達桃園，浩浩蕩蕩的車隊駛進中科院，拆除實驗室、封閉反應爐，甚而直接運走燃料棒，讓科學家們多年的苦心化為泡影。
台灣在這趟通往「核武俱樂部」的漫長旅程中走了近30年，卻在最後一哩路上慘遭突襲而功虧一簣。而讓台灣核武夢碎的故事開端，可能要從一個平凡五口家庭的日本之旅講起。
一去不返的機密行程
貝蒂是三個孩子的母親，先生格雷是官拜上校的軍人。這天是1988年1月8日，一家人正要啟程到日本度假，孩子們興奮談論著夢想中的東京迪士尼樂園。由於丈夫忙於公務而留在台灣，她自己先帶2個兒子和1個女兒出發。
四人風塵僕僕抵達東京的飯店後，期待已久的旅程即將開始，一位神秘的女子卻突然出現在貝蒂面前，交給她一封丈夫格雷寫的信。信上用輕描淡寫的筆觸，訴說著晴天霹靂的訊息：「你們會從日本去美國，再也不會回台灣。」
正當貝蒂一頭霧水、想著平靜的假期怎麼突然泡湯時，該名女子才揭露身分：原來她是中情局幹員，已經跟格雷講好，負責確保貝蒂一行人取道日本、前往美國的安全。此時貝蒂才驚覺枕邊人的真面目——表面上是效忠國家的陸軍上校，暗地裡是中情局培養多年的軍事間諜。
貝蒂是洪美鳳（Betty Hong）移居美國後的化名，從此他們夫妻甚少以中文名字示人；而她的丈夫張憲義（Gray Chang），則被視為半世紀以來對台灣軍力傷害最深的人。
張憲義不僅是一介軍官，也是國家重點培養的核能工程師。1967年他從中正理工學院（今國防大學理工學院）物理系畢業後，曾獲政府栽培到美國深造，取得田納西大學核子工程博士。學成歸國後，他進入甫成立的中山科學研究院核能研究所（中科院核研所）服役。這間號稱專研核能發電的「學術機構」，實則暗中執行蔣家政權發展核子武器的決心。
1960年代，中國在新疆羅布泊成功試爆原子彈，令蔣介石總統震驚不已，遂派遣心腹唐君鉑將軍出席國際原子能總署年會，力邀以色列核彈之父伯格曼（Ernst David Bergmann）訪台密談，在其建議下仿照以國模式設立了中科院。
另一方面，在中國掌握核武技術之後，台灣追趕腳步的野心一直為美國所擔憂。在蔣介石時代，美方的態度是默許甚至支持，在核能的技術交流上睜一隻眼、閉一隻眼，對相關情資也都有所掌握。然而到了蔣經國時代，中華人民共和國逐漸成為國際公認的「中國」，美國希望與中國打好關係，台灣當局發展核武的希望大勢已去。
1976年，外交部次長錢復還曾向美國大使館承諾，表明政府絕對不會發展核武。隔年，美國駐華大使安克志（Leonard S. Unger）也奉國務院之命，口頭與書面要求行政院長蔣經國停止研發核武。白宮國家安全顧問布里辛斯基在寫給卡特總統的備忘錄中描述，台灣已被迫終止重水反應爐研究計畫，美國施壓效果顯著。
對美方關切陽奉陰違的台灣
儘管美國再三告誡，但與現今的北韓和伊朗一樣，當時台灣當局仍視核武為生死存亡關鍵，不可能輕言放棄。前國安會秘書長康寧祥在其回憶錄中寫道：
當時蔣經國一方面積極發展製造核武的能力，希望在5年之內完成，不只向南非進口鈾原料，也向加拿大購買核子反應爐，並向歐美購買從核廢料中提煉鈾原料的技術，另方面則是一再對外宣稱，研究核能只用在和平用途。
在能屈能伸的陽奉陰違之下，以發展核電為掩護的中科院核研所，仍為台灣的核武之路保存了一線生機。
正是在這樣波詭雲譎的背景下，張憲義在此貢獻所長，參與研發核武的國家大計。他有一位同事名叫賀立維，兩人都是中正理工學院物理系的校友，後來也受到唐君鉑將軍的賞識，赴美取得愛荷華州立大學核子工程的博士學位。
當年賀立維一抵達美國，馬上就有當地人找上他，從他的專業學科切入話題，希望聊聊台灣核能發展的動向。賀立維敏感的神經馬上警覺，這是情治人員在刺探台灣的核武秘辛，因此立刻回報台灣的長官。上級也指示他反向利用這條關係，循線了解中情局究竟想知道什麼。
而在張憲義這邊，美方從1982年開始就持續與他接觸，當時他雖然感念國家栽培，內心仍有些許動搖。41歲時，張憲義晉升至核研所副所長，掌握更多研發機密。兩年後，蘇聯發生車諾比核爆事件，讓他終於開始認真思考：核能的存在，對台灣到底是福是禍。美方人員也透過途徑對他曉以大義，強調停止核武發展是和平之舉，對兩岸都有好處。
苦思良久之後，張憲義終於被說服了，出生於海南島的他，不想看到「兩岸的中國人」自相殘殺。從那刻起，他從一個單純的軍方技術人員，搖身一變成為國際牌局中足以翻轉命運的底牌。
在通過嚴密的測謊後，中情局確認他並非雙面間諜，正式吸收他成為中情局的專案對象，每3個月在士林夜市進行會談。中情局在各個層級佈了諸多消息來源，並不需要張憲義偷渡機密資料，而是希望他能協助確認其他情資的可靠性。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。