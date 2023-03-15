張憲義叛逃案：終結台灣「核武夢」，半世紀以來對台灣軍力傷害最深的人

文：宋杰

1988年1月，中華民國總統溘然長逝，舉國哀悼。在這肅穆氣氛中劃破寂靜的，是一輛又一輛來路不明的水泥攪拌車，旁若無人地闖進戒備森嚴的中科院。中科院全名為中山科學研究院，這所坐落在桃園郊區的神祕機構，一直以來進行著全國最機密的研究：製造核彈。

此前30年，隨著兩岸軍事力量益發懸殊，台灣當局轉而寄希望於核子武器，試圖躲過國際社會的查核，以研發核能電力的名義投入巨資開發核彈。據信再過兩年即可研發成功。然而就在蔣經國去世第3天，一群盛氣凌人的外籍人士抵達桃園，浩浩蕩蕩的車隊駛進中科院，拆除實驗室、封閉反應爐，甚而直接運走燃料棒，讓科學家們多年的苦心化為泡影。

台灣在這趟通往「核武俱樂部」的漫長旅程中走了近30年，卻在最後一哩路上慘遭突襲而功虧一簣。而讓台灣核武夢碎的故事開端，可能要從一個平凡五口家庭的日本之旅講起。

一去不返的機密行程

貝蒂是三個孩子的母親，先生格雷是官拜上校的軍人。這天是1988年1月8日，一家人正要啟程到日本度假，孩子們興奮談論著夢想中的東京迪士尼樂園。由於丈夫忙於公務而留在台灣，她自己先帶2個兒子和1個女兒出發。

四人風塵僕僕抵達東京的飯店後，期待已久的旅程即將開始，一位神秘的女子卻突然出現在貝蒂面前，交給她一封丈夫格雷寫的信。信上用輕描淡寫的筆觸，訴說著晴天霹靂的訊息：「你們會從日本去美國，再也不會回台灣。」

正當貝蒂一頭霧水、想著平靜的假期怎麼突然泡湯時，該名女子才揭露身分：原來她是中情局幹員，已經跟格雷講好，負責確保貝蒂一行人取道日本、前往美國的安全。此時貝蒂才驚覺枕邊人的真面目——表面上是效忠國家的陸軍上校，暗地裡是中情局培養多年的軍事間諜。

貝蒂是洪美鳳（Betty Hong）移居美國後的化名，從此他們夫妻甚少以中文名字示人；而她的丈夫張憲義（Gray Chang），則被視為半世紀以來對台灣軍力傷害最深的人。

張憲義不僅是一介軍官，也是國家重點培養的核能工程師。1967年他從中正理工學院（今國防大學理工學院）物理系畢業後，曾獲政府栽培到美國深造，取得田納西大學核子工程博士。學成歸國後，他進入甫成立的中山科學研究院核能研究所（中科院核研所）服役。這間號稱專研核能發電的「學術機構」，實則暗中執行蔣家政權發展核子武器的決心。

1960年代，中國在新疆羅布泊成功試爆原子彈，令蔣介石總統震驚不已，遂派遣心腹唐君鉑將軍出席國際原子能總署年會，力邀以色列核彈之父伯格曼（Ernst David Bergmann）訪台密談，在其建議下仿照以國模式設立了中科院。

另一方面，在中國掌握核武技術之後，台灣追趕腳步的野心一直為美國所擔憂。在蔣介石時代，美方的態度是默許甚至支持，在核能的技術交流上睜一隻眼、閉一隻眼，對相關情資也都有所掌握。然而到了蔣經國時代，中華人民共和國逐漸成為國際公認的「中國」，美國希望與中國打好關係，台灣當局發展核武的希望大勢已去。

1976年，外交部次長錢復還曾向美國大使館承諾，表明政府絕對不會發展核武。隔年，美國駐華大使安克志（Leonard S. Unger）也奉國務院之命，口頭與書面要求行政院長蔣經國停止研發核武。白宮國家安全顧問布里辛斯基在寫給卡特總統的備忘錄中描述，台灣已被迫終止重水反應爐研究計畫，美國施壓效果顯著。

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對美方關切陽奉陰違的台灣

儘管美國再三告誡，但與現今的北韓和伊朗一樣，當時台灣當局仍視核武為生死存亡關鍵，不可能輕言放棄。前國安會秘書長康寧祥在其回憶錄中寫道：

當時蔣經國一方面積極發展製造核武的能力，希望在5年之內完成，不只向南非進口鈾原料，也向加拿大購買核子反應爐，並向歐美購買從核廢料中提煉鈾原料的技術，另方面則是一再對外宣稱，研究核能只用在和平用途。

在能屈能伸的陽奉陰違之下，以發展核電為掩護的中科院核研所，仍為台灣的核武之路保存了一線生機。

正是在這樣波詭雲譎的背景下，張憲義在此貢獻所長，參與研發核武的國家大計。他有一位同事名叫賀立維，兩人都是中正理工學院物理系的校友，後來也受到唐君鉑將軍的賞識，赴美取得愛荷華州立大學核子工程的博士學位。

當年賀立維一抵達美國，馬上就有當地人找上他，從他的專業學科切入話題，希望聊聊台灣核能發展的動向。賀立維敏感的神經馬上警覺，這是情治人員在刺探台灣的核武秘辛，因此立刻回報台灣的長官。上級也指示他反向利用這條關係，循線了解中情局究竟想知道什麼。

而在張憲義這邊，美方從1982年開始就持續與他接觸，當時他雖然感念國家栽培，內心仍有些許動搖。41歲時，張憲義晉升至核研所副所長，掌握更多研發機密。兩年後，蘇聯發生車諾比核爆事件，讓他終於開始認真思考：核能的存在，對台灣到底是福是禍。美方人員也透過途徑對他曉以大義，強調停止核武發展是和平之舉，對兩岸都有好處。

苦思良久之後，張憲義終於被說服了，出生於海南島的他，不想看到「兩岸的中國人」自相殘殺。從那刻起，他從一個單純的軍方技術人員，搖身一變成為國際牌局中足以翻轉命運的底牌。

在通過嚴密的測謊後，中情局確認他並非雙面間諜，正式吸收他成為中情局的專案對象，每3個月在士林夜市進行會談。中情局在各個層級佈了諸多消息來源，並不需要張憲義偷渡機密資料，而是希望他能協助確認其他情資的可靠性。