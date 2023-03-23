《平衡心態》：身邊住的若都是薪水較高的人，可能會影響我們的健康

文：安德魯・哈藍（Andrew Hallam）

當高收入還是不夠高

我們穿過中美洲之後往北開，最終到達美國。我們認識了一對住在加州波托拉谷（Portola Valley）的夫妻（暫且以約翰與凱西稱呼他們吧）。他們離舊金山很近。我本想跟約翰隨意聊聊，於是指著他的保時捷911跑車說：「這輛看起來真不錯。」

約翰與凱西都是大型科技公司的員工。他們很和善，不過跟我們在墨西哥和中美洲遇到的遊牧家庭截然不同。當時我身上穿著大家露營時可能會穿的衣服（但並非奢華野營那一派的）。我腳上的New Balance慢跑鞋側面有洞，所以襪子常常會露出來跟人打招呼。我褪色的T恤破了一個洞，是之前被營火燒到的。還有，我頭上褪色的帽子看起來像是垃圾堆裡撿到的寶。

約翰對我一無所知。不過他卻天真地問我是不是也有一輛保時捷。顯然，在他住的世界裡，保時捷、特斯拉與瑪莎拉蒂都是路上常見的便車。

我們已經知道快樂與收入有關，也知道在美國年收入達10萬5000美元時，快樂感應該會到達最高點。話說回來，我很好奇年收入10萬5000元的人，如果有約翰與凱西這種鄰居會如何感受──這樣的年收入想在波托拉谷買棟房子，如果沒有外援，大概連房貸都辦不了。在我寫作的當下，波托拉谷掛牌出售的房屋售價中位數為420萬美元。

我們來想像一下以下這個學生跟自己五年級老師之間的對話：

「史密斯女士，妳住哪裡啊？」 「喔，湯米，我之前住在50英里外的地方。不過我後來受不了開那麼遠的路，所以我在這裡附近找到一座橋，在橋下搭了帳篷。」

這似乎扯遠了，但我曾經在英屬哥倫比亞的惠斯勒（Whistler）認識一個學校老師，她因為負擔不起當地極高的房租，所以住在樹屋裡。

波托拉谷的居民如果想過得快樂，假如少了與眾不同的心態，那年收入要遠遠超過10萬5000美元才行。畢竟，許多研究都已經證實快樂與收入相關：中產階級或中上階級者，看到自己鄰居更有錢（或只是看到鄰居家裡泳池比較大）可能會覺得很不好受。

這就是為什麼在泰國七岩年賺3萬美元的人，要是跟在波托拉谷年收10萬5000美元的人相比，更有可能快樂幸福。住在普遍收入比自己高的地區，我們就會覺得，收入較高者往往（通常在無意之中）擺高姿態。住在高收入地區的父母或許能體會──他們會聽到這種話：「嘿，把拔馬麻，我所有的朋友16歲生日都收到一個新的□□（你可以填上隨便一個貴得離譜的禮物）。為什麼我沒有？」

不是每個人都有資格選擇自己想住在哪裡。正因如此，心態才是關鍵。我們要著眼的是自己擁有什麼而非缺了什麼。否則，身邊住的若都是薪水較高的人，也可能影響我們的健康。

健康與金錢是死對頭嗎？

讓我們來想像一下這個情況。卡蜜拉和綺亞拉兩人約在酒吧碰面小酌。卡蜜拉是一家小公司的財務長，年薪12萬美元。她在鄰居們收入都比她高很多的地區買了一棟很棒的房子。綺亞拉是護士，一年大概賺6萬美元，她住的地方很多工廠工人、教師、還有醫療照護工作者。她的鄰居大多收入都比她少一些。

突然之間，坐在吧檯椅上的卡蜜拉向後一倒，她打嗝、放屁，接著身體癱軟不醒人事。原來是心臟病發作。她死了。她收入雖高，但鄰居的收入更高，而這對她的健康造成了危害。

跟綺亞拉相比，卡蜜拉死在酒吧的可能性（就地點而言，死在其他地方也一樣）更高。這個說法是根據英國斯特靈大學（University of Stirling）行為科學副教授達利（Michael Daly）的研究結果。

達利的研究團隊主張，在特定族群之中，收入排名可以預測人的健康程度。

想方設法要與收入較高的鄰居一較長短（無論有意識或潛意識地這麼做），會損及你我的健康和財富。事實上，研究人員已經發現，樂透中獎者的鄰居往往最後會破產。

彷彿溫水煮青蛙，這些人開始效法剛變有錢人的鄰居的消費習慣。沒錯，這聽起來不合理，但人們確實會照樣做。這種行為會導致債務與壓力增加。不幸的是，沒必要的壓力可能會縮短我們原本的壽命，使人提早死亡。

即便是億萬富豪，也會成為同儕壓力消費的犧牲品。我們朋友珍妮絲就靠這點做生意。「不用解釋也知道，客戶付的錢越多，我們的營收就會越多。如果有人身價10億美元，開給我們的預算卻很低（比其他人低！），我們會表現驚訝，然後說他們認識的某某人最後挑的是更高價的選項──這種方式通常很有效。他們的錢包就會開得更大。」珍妮絲說此策略會奏效，是因為這些超有錢的客戶愛較勁過了頭。他們會根據別人對他們擁有的「東西」的可能評價，來決定自己的個人價值。

許多有錢人，社交圈裡多的是收入比自己更高的朋友。我們先前提過，與財富有關的快樂是一種相對概念。舉例來說，根據《富比世》的全美富豪排行榜，2019年時唐納・川普排第265名。對川普來說這個名次挺不錯，因為這位第45屆的美國總統幾年後連前400名都排不上。根據《富比世》，他的財富有31億美元。

開心的笑容不是川普的招牌動作。但假如他跟貝佐斯、比爾・蓋茲、還有祖克伯當鄰居，他的眉頭可能會皺得更緊。畢竟2019年時，上述幾位富豪裡最窮的祖克伯，財富也是川普的20倍。

假如巴菲特是川普的鄰居，那川普可能會特別難熬。想像一下這個畫面：巴菲特隨手從家裡冰箱拿了一罐櫻桃口味的可樂，然後晃進川普家後廊，開口說：「嘿，唐納，我今天心情特別好。剛剛才捐了36億美元給慈善機構。」巴菲特2019年捐出去的就是這麼多。他在2006年到2020年間捐出驚人的370億美元，其中大多捐給比爾與梅琳達・蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）。