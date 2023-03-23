《平衡心態》：身邊住的若都是薪水較高的人，可能會影響我們的健康
我們想讓你知道的是
時間是我們擁有的資源裡唯一不可再生的。這就是我們為何該珍惜時間。如果我們因為薪水很高而選擇一份自己痛恨的工作，那就是用珍貴的東西換取不一定會改善我們生活的東西。若想自己的健康達到最佳狀態，同時還能活得最快樂，你必須謹記這一點。
文：安德魯・哈藍（Andrew Hallam）
當高收入還是不夠高
我們穿過中美洲之後往北開，最終到達美國。我們認識了一對住在加州波托拉谷（Portola Valley）的夫妻（暫且以約翰與凱西稱呼他們吧）。他們離舊金山很近。我本想跟約翰隨意聊聊，於是指著他的保時捷911跑車說：「這輛看起來真不錯。」
約翰與凱西都是大型科技公司的員工。他們很和善，不過跟我們在墨西哥和中美洲遇到的遊牧家庭截然不同。當時我身上穿著大家露營時可能會穿的衣服（但並非奢華野營那一派的）。我腳上的New Balance慢跑鞋側面有洞，所以襪子常常會露出來跟人打招呼。我褪色的T恤破了一個洞，是之前被營火燒到的。還有，我頭上褪色的帽子看起來像是垃圾堆裡撿到的寶。
約翰對我一無所知。不過他卻天真地問我是不是也有一輛保時捷。顯然，在他住的世界裡，保時捷、特斯拉與瑪莎拉蒂都是路上常見的便車。
我們已經知道快樂與收入有關，也知道在美國年收入達10萬5000美元時，快樂感應該會到達最高點。話說回來，我很好奇年收入10萬5000元的人，如果有約翰與凱西這種鄰居會如何感受──這樣的年收入想在波托拉谷買棟房子，如果沒有外援，大概連房貸都辦不了。在我寫作的當下，波托拉谷掛牌出售的房屋售價中位數為420萬美元。
我們來想像一下以下這個學生跟自己五年級老師之間的對話：
「史密斯女士，妳住哪裡啊？」
「喔，湯米，我之前住在50英里外的地方。不過我後來受不了開那麼遠的路，所以我在這裡附近找到一座橋，在橋下搭了帳篷。」
這似乎扯遠了，但我曾經在英屬哥倫比亞的惠斯勒（Whistler）認識一個學校老師，她因為負擔不起當地極高的房租，所以住在樹屋裡。
波托拉谷的居民如果想過得快樂，假如少了與眾不同的心態，那年收入要遠遠超過10萬5000美元才行。畢竟，許多研究都已經證實快樂與收入相關：中產階級或中上階級者，看到自己鄰居更有錢（或只是看到鄰居家裡泳池比較大）可能會覺得很不好受。
這就是為什麼在泰國七岩年賺3萬美元的人，要是跟在波托拉谷年收10萬5000美元的人相比，更有可能快樂幸福。住在普遍收入比自己高的地區，我們就會覺得，收入較高者往往（通常在無意之中）擺高姿態。住在高收入地區的父母或許能體會──他們會聽到這種話：「嘿，把拔馬麻，我所有的朋友16歲生日都收到一個新的□□（你可以填上隨便一個貴得離譜的禮物）。為什麼我沒有？」
不是每個人都有資格選擇自己想住在哪裡。正因如此，心態才是關鍵。我們要著眼的是自己擁有什麼而非缺了什麼。否則，身邊住的若都是薪水較高的人，也可能影響我們的健康。
健康與金錢是死對頭嗎？
讓我們來想像一下這個情況。卡蜜拉和綺亞拉兩人約在酒吧碰面小酌。卡蜜拉是一家小公司的財務長，年薪12萬美元。她在鄰居們收入都比她高很多的地區買了一棟很棒的房子。綺亞拉是護士，一年大概賺6萬美元，她住的地方很多工廠工人、教師、還有醫療照護工作者。她的鄰居大多收入都比她少一些。
突然之間，坐在吧檯椅上的卡蜜拉向後一倒，她打嗝、放屁，接著身體癱軟不醒人事。原來是心臟病發作。她死了。她收入雖高，但鄰居的收入更高，而這對她的健康造成了危害。
跟綺亞拉相比，卡蜜拉死在酒吧的可能性（就地點而言，死在其他地方也一樣）更高。這個說法是根據英國斯特靈大學（University of Stirling）行為科學副教授達利（Michael Daly）的研究結果。
達利的研究團隊主張，在特定族群之中，收入排名可以預測人的健康程度。
想方設法要與收入較高的鄰居一較長短（無論有意識或潛意識地這麼做），會損及你我的健康和財富。事實上，研究人員已經發現，樂透中獎者的鄰居往往最後會破產。
彷彿溫水煮青蛙，這些人開始效法剛變有錢人的鄰居的消費習慣。沒錯，這聽起來不合理，但人們確實會照樣做。這種行為會導致債務與壓力增加。不幸的是，沒必要的壓力可能會縮短我們原本的壽命，使人提早死亡。
即便是億萬富豪，也會成為同儕壓力消費的犧牲品。我們朋友珍妮絲就靠這點做生意。「不用解釋也知道，客戶付的錢越多，我們的營收就會越多。如果有人身價10億美元，開給我們的預算卻很低（比其他人低！），我們會表現驚訝，然後說他們認識的某某人最後挑的是更高價的選項──這種方式通常很有效。他們的錢包就會開得更大。」珍妮絲說此策略會奏效，是因為這些超有錢的客戶愛較勁過了頭。他們會根據別人對他們擁有的「東西」的可能評價，來決定自己的個人價值。
許多有錢人，社交圈裡多的是收入比自己更高的朋友。我們先前提過，與財富有關的快樂是一種相對概念。舉例來說，根據《富比世》的全美富豪排行榜，2019年時唐納・川普排第265名。對川普來說這個名次挺不錯，因為這位第45屆的美國總統幾年後連前400名都排不上。根據《富比世》，他的財富有31億美元。
開心的笑容不是川普的招牌動作。但假如他跟貝佐斯、比爾・蓋茲、還有祖克伯當鄰居，他的眉頭可能會皺得更緊。畢竟2019年時，上述幾位富豪裡最窮的祖克伯，財富也是川普的20倍。
假如巴菲特是川普的鄰居，那川普可能會特別難熬。想像一下這個畫面：巴菲特隨手從家裡冰箱拿了一罐櫻桃口味的可樂，然後晃進川普家後廊，開口說：「嘿，唐納，我今天心情特別好。剛剛才捐了36億美元給慈善機構。」巴菲特2019年捐出去的就是這麼多。他在2006年到2020年間捐出驚人的370億美元，其中大多捐給比爾與梅琳達・蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。