《平衡心態》：股市預測家的存在，就是為了讓算命仙看起來比較準
我們想讓你知道的是
每一年、每一週，絕對都有專家預測股票會慘跌。而當崩盤真的發生，大家就會篩選這些預測，看看誰說的「正確」。但聽巴菲特的話還是比較好——在每每有人聲稱能看見未來時，巴菲特從不急著退場，而總是繼續投資。
文：安德魯・哈藍（Andrew Hallam）
股市專家與算命仙
許多人運氣很好，進場就押對寶。但對多數人來說，就是那麼一次而已。
眾人皆知，金融分析師岡薩雷利（Elaine Garzarelli）成功預測了1987年的股市崩盤，但她的水晶球自此就失靈了。她在1996年7月23日表示美股從當年夏季達到高點之後，可能下跌15％到20％。而在十六個月之後，股市卻上漲了近50％；1997年時，她又說美股會跌。可是美股在接下來的三年間漲了88％。2007年，她告訴《紐約太陽報》（New York Sun）的記者朵夫曼（Dan Dorfman）股市在2008年時會大漲。我們都曉得後來的結果如何。
另一位金融分析師席林（Gary Shilling）和麥可・貝瑞一樣，也說投資人應該賣出持股。2009年，他聲稱標普500指數當年會跌至500點到600點間。但這讓聽信席林的投資人（可謂：時鐘就算壞了，一天也會準個兩次）大失所望。標普500指數大漲。2009年年尾漲到了1115點。
受譽為華爾街先驅的惠妮（Meredith Whitney）曾在2007年成功預測了接下來的銀行危機。她因此在2008年崩盤時打出了名號。不過，她2010年時表示接下來的12個月內，地方債券的違約金將高達數千億美元之譜，而這件事並沒有發生。
每一年、每一週，絕對都有專家預測股票會慘跌。而當崩盤真的發生，大家就會篩選這些預測，看看誰說的「正確」。但聽巴菲特的話還是比較好——在每每有人聲稱能看見未來時，巴菲特從不急著退場，而總是繼續投資。他說過：「股市預測家的存在，就是為了讓算命仙看起來比較準。」
你自己可以測試看看。找一個曾經押對寶的人，追蹤他們預測的每一件事。不需要太久，你就會明白華倫・巴菲特是對的。股市預測家的存在，真的是為了讓算命仙看起來比較準。
這也可以解釋，為什麼你的星相運勢比兜售主動式管理基金的理財顧問更具價值。不管如何，後者的收費（那如他們對預測未來的無能）可能就要花你不少錢。瑪莉蓮和她的丈夫喬伊辭退了理財顧問，如今把錢投資在多元的低成本指數型基金投資組合上。
理財顧問自己都怎麼理財？
大多數理財顧問會想辦法用上述那些論點反駁你。我們也可以逗一下他們。但話說回來，他們是壞人嗎？成為理財顧問的受訓時間不像醫師、律師、教師或技工這麼久，就連「認證理財規劃顧問」（CFP）也一樣。那些課程教材裡沒有教你認識低成本指數型基金對比主動式管理基金，也沒有警告不要追過去的績效。理財顧問若想學這些東西，非得靠自己想辦法。
桑莫希爾（Olivia Summerhill）是一位認證理財規劃顧問，同時也是華盛頓州桑莫希爾財富管理公司（Summerhill Wealth Management）的創辦人。她表示：「在接受大量訓練成為認證理財規劃顧問的過程中，投資工具從來都不是重點。這些訓練並不包含判斷主動或被動管理基金是否對客戶有利。」
任職加拿大投顧公司PWL Capital的理財規劃顧問菲力克斯（Benjamin Felix）表示：「認證理財規劃顧問的教育課程，是用來確保顧問在理財規劃過程中最重要的12個主題，具備廣博的理解；投資只是這些主題之一……不過，我們不要求學員必須完全理解購買與持有低成本指數型基金的理論根據。」
古德費羅（Edward Goodfellow）是加拿大投顧公司PI Financial的認證理財規劃顧問，他也同意這點。他說：「如果理財顧問從學術的角度了解市場實際的運作方式，就會更有資格給出意見。問題在於市場上眾聲喧嘩，顧問、投資人與媒體都迷失在這片嘈雜聲中。」
這就是理財顧問在客戶的帳戶下放進主動式管理基金的原因。只不過這樣的理財顧問，通常在搞砸之後……也會自食惡果。2020年11月28日，金融研究人員朱林奈恩瑪（Juhani T. Linnainmaa）、梅爾扎爾（Brian T. Melzer）與佩列維泰羅（Alessandro Previtero）在《金融雜誌》（The Journal of Finance）發表了〈理財顧問誤信的事〉（The Misguided Beliefs of Financial Advisors）。
他們評估了1999年到2013年間4688名加拿大理財顧問與50萬名客戶的數據資料。參與研究的兩家金融機構提供了絕大多數理財顧問個人的交易與帳戶資料。這4688位理財顧問中，有3282位在自家公司底下有個人的投資組合，而其餘沒有投資組合的顧問多半才剛入行。
大部分理財顧問在個人帳戶中，不買指數型基金而買主動式管理基金。換句話說，他們買給自己的跟推薦給客戶的一樣。這透露出他們並非缺乏道德操守，而是缺乏知識。
理財顧問為客戶安排這類基金時，通常會賺進佣金或交易費。而當他們把這類基金放進自己的帳戶下時，能得到該基金一定折數的回扣。但雖然有這些回扣，研究員卻發現理財顧問的績效幾乎跟客戶的一樣差。將他們的表現與經過相同風險調整後的指數型基金或ETF投資組合一比，理財顧問們每年的表現還落後大盤3％。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html