台積電2月營收衰退近2成、產能利用率遇壓力，中國手機市場復甦牽動後續業績走勢

人工智慧再夯，也無法挽救營收衰退。台積電（TSMC）今（10）日公布2023年2月營收報告，相較上（1）月減少了18.4%，下降幅度近2成，凸顯台積仍受到智慧型手機，及其它消費性電子產品需求不振影響，而未來復甦首看中國市場。

台積電2月營收凸顯，產能利用率遇到壓力

近日，業內傳出台積電受到需求疲弱影響，今年第1季7/6奈米產能利用率落至5成，5/4奈米苦撐8成，這導致台積電7奈米及5奈米擴產計畫均已遞延，引起市場譁然。

台積電公布2023年2月營收報告，合併營收約為新台幣1631.74億，較上月減少了18.4%，較去年同期增加了11.1%。累計2023年1至2月營收約為新台幣3632.25億元，較去年同期增加了13.8%。

資深投資人黃伯堃告訴我們，2月上班日較少，各家大廠營收都會較上月下滑，如果單單從月增、年增率來看很容易失準。他強調，可以就每年1月至2月的衰退幅度，觀察台積電的業績好壞，也可以從此出發，投射整體電子產業市況。

例如，台積電歷年公布營收顯示，2019年2月較1月衰退幅度為22.0%，此後依序：2020年衰退9.9%、2021年衰退15.9%、2022年下降14.7%，最後2023年減少達18.4%。他分析，從過往的營收可以發現，今年衰退幅度為第二高，意味著確實在產能利用率上有壓力。

手機、筆電市場不振，拖累台積電財報

從台積電2022年第4季季報顯示，主要業務是人工智慧（AI）的重要運算晶片，高效能運算（HPC）業務達42%，接著是智慧型手機達38%，物聯網占比為8%，此後依序是車用電子6%、消費性電子（排除手機）2%，最後合計其它業務達4％，而該季每股盈餘（EPS）達11.41元刷新單季新高，毛利率突破62%，業績非常強勁。

台積電公開資訊

不過，受到全球景氣走衰影響，台積電法說會早已預告，2023年營收落在167至175億美元，季減幅度達到14.2%，毛利率回落至53.5至55.5％，季減6.7個百分百，顯示消費市場需求大減，衝擊在所難免。台積電執行長魏哲家指出，持續看到在2023年需求放緩，而半導體景氣循環將於第2季落底。

此時，台積電2月營收報告非常重要，因為俄烏戰爭持續，通貨膨脹陰霾仍未完全退散，作為晶片代工龍頭，台積電營收反應未來的景氣走向，是驗證魏哲家說法的重要依據，尤其是消費性電子，如智慧型手機、個人電腦等的需求是否能夠復甦，牽動上下千萬家業者。

市調機構：第1季手機產量年減18.9%

根據集邦科技（TrendForce）最新調查報告，原本手機各大品牌業者，預期透過2022年底節慶、電商促銷等活動，帶動通路庫存去化，但全球經濟下行持續衝擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累通路庫存去化進度。

再加上，去年年底中國鄭州富士康廠事件影響深遠，蘋果（Apple）季度產出仍被拖累。因此，集邦科技研究統計2022年第4季智慧型手機產量約3.01億支，季增4%，年減 15.5%，整體而言，去年智慧型手機生產量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

集邦科技強調，由於2022年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續今年第1季，加上適逢需求淡季，且中國鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，故2023年第1季智慧型手機產量仍會持續下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。

台積電業績回溫首看中國手機市場

集邦科技分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續調節通路庫存，預測2023上半年通路庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經濟復甦狀況，以及中國重新開放邊境帶動的經濟效應而定，預估全年產量仍有機會成長0.9%，達12.02億支。

目前品牌手機排名如下，蘋果出貨為7350萬支居冠，三星（Samsung）下滑至5,830萬支次之，此後依序為：小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo）。前幾名的手機品牌，以中國廠從5名占3，意味著中國市場復甦將牽動台積電的業績走勢。

集邦科技（TrendForce）提供

黃伯堃指出，就手機而言，目前美國市場相較全球偏向熱絡，歐洲處於僵持，中國正在從谷底復甦，其中蘋果在中國市場回溫，牽動台積電未來財報走勢。

不過，他認為台積電要重返高峰很困難，因為基於「產品多元分佈」的基礎上，台積電不太可能再降低毛利發展電車晶片，也無法快速擴大高效能運算產能，且使產品線過度集中；因此，在短期內手機仍是台積電的重要業務，也是觀察的重點。

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核稿編輯：翁世航