台積電2月營收衰退近2成、產能利用率遇壓力，中國手機市場復甦牽動後續業績走勢
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全球晶片代工龍頭台積電（TSMC）公布2023年2月營收報告，雖然較去（2022）年同期增加了11.1%，但是較上（1）月減少了18.4%。這個幅度對照2020年至2022年的淡旺季分析，本次2月營收下降幅度大，凸顯手機市場需求不振。
人工智慧再夯，也無法挽救營收衰退。台積電（TSMC）今（10）日公布2023年2月營收報告，相較上（1）月減少了18.4%，下降幅度近2成，凸顯台積仍受到智慧型手機，及其它消費性電子產品需求不振影響，而未來復甦首看中國市場。
台積電2月營收凸顯，產能利用率遇到壓力
近日，業內傳出台積電受到需求疲弱影響，今年第1季7/6奈米產能利用率落至5成，5/4奈米苦撐8成，這導致台積電7奈米及5奈米擴產計畫均已遞延，引起市場譁然。
台積電公布2023年2月營收報告，合併營收約為新台幣1631.74億，較上月減少了18.4%，較去年同期增加了11.1%。累計2023年1至2月營收約為新台幣3632.25億元，較去年同期增加了13.8%。
資深投資人黃伯堃告訴我們，2月上班日較少，各家大廠營收都會較上月下滑，如果單單從月增、年增率來看很容易失準。他強調，可以就每年1月至2月的衰退幅度，觀察台積電的業績好壞，也可以從此出發，投射整體電子產業市況。
例如，台積電歷年公布營收顯示，2019年2月較1月衰退幅度為22.0%，此後依序：2020年衰退9.9%、2021年衰退15.9%、2022年下降14.7%，最後2023年減少達18.4%。他分析，從過往的營收可以發現，今年衰退幅度為第二高，意味著確實在產能利用率上有壓力。
手機、筆電市場不振，拖累台積電財報
從台積電2022年第4季季報顯示，主要業務是人工智慧（AI）的重要運算晶片，高效能運算（HPC）業務達42%，接著是智慧型手機達38%，物聯網占比為8%，此後依序是車用電子6%、消費性電子（排除手機）2%，最後合計其它業務達4％，而該季每股盈餘（EPS）達11.41元刷新單季新高，毛利率突破62%，業績非常強勁。
不過，受到全球景氣走衰影響，台積電法說會早已預告，2023年營收落在167至175億美元，季減幅度達到14.2%，毛利率回落至53.5至55.5％，季減6.7個百分百，顯示消費市場需求大減，衝擊在所難免。台積電執行長魏哲家指出，持續看到在2023年需求放緩，而半導體景氣循環將於第2季落底。
此時，台積電2月營收報告非常重要，因為俄烏戰爭持續，通貨膨脹陰霾仍未完全退散，作為晶片代工龍頭，台積電營收反應未來的景氣走向，是驗證魏哲家說法的重要依據，尤其是消費性電子，如智慧型手機、個人電腦等的需求是否能夠復甦，牽動上下千萬家業者。
市調機構：第1季手機產量年減18.9%
根據集邦科技（TrendForce）最新調查報告，原本手機各大品牌業者，預期透過2022年底節慶、電商促銷等活動，帶動通路庫存去化，但全球經濟下行持續衝擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累通路庫存去化進度。
再加上，去年年底中國鄭州富士康廠事件影響深遠，蘋果（Apple）季度產出仍被拖累。因此，集邦科技研究統計2022年第4季智慧型手機產量約3.01億支，季增4%，年減 15.5%，整體而言，去年智慧型手機生產量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。
集邦科技強調，由於2022年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續今年第1季，加上適逢需求淡季，且中國鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，故2023年第1季智慧型手機產量仍會持續下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。
台積電業績回溫首看中國手機市場
集邦科技分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續調節通路庫存，預測2023上半年通路庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經濟復甦狀況，以及中國重新開放邊境帶動的經濟效應而定，預估全年產量仍有機會成長0.9%，達12.02億支。
目前品牌手機排名如下，蘋果出貨為7350萬支居冠，三星（Samsung）下滑至5,830萬支次之，此後依序為：小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo）。前幾名的手機品牌，以中國廠從5名占3，意味著中國市場復甦將牽動台積電的業績走勢。
黃伯堃指出，就手機而言，目前美國市場相較全球偏向熱絡，歐洲處於僵持，中國正在從谷底復甦，其中蘋果在中國市場回溫，牽動台積電未來財報走勢。
不過，他認為台積電要重返高峰很困難，因為基於「產品多元分佈」的基礎上，台積電不太可能再降低毛利發展電車晶片，也無法快速擴大高效能運算產能，且使產品線過度集中；因此，在短期內手機仍是台積電的重要業務，也是觀察的重點。
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核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。