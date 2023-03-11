阿里山英迪格酒店「睡兩晚噴七萬」惹議：明明合法合規，仍引起軒然大波的三大關鍵

文：陳葦庭

嘉義阿里山英迪格酒店日前遭民眾抱怨，一家四口在二二八連假期間入住該飯店，三天二夜含早晚餐，要價高達6.9萬元新台幣。由於業者解釋房價為浮動機制，被質疑價格不公開透明，引起軒然大波。

其實，國際品牌飯店依據淡旺季、消費者需求，採取浮動房價機制早已行之有年，近年台灣業者也紛紛導入此做法，而阿里山英迪格隸屬洲際酒店集團旗下品牌，從開幕以來即採取此策略。再退一步看，該飯店在去年12月18日開幕後，就同步開放訂房，依照洲際酒店集團規範，消費者從官網或APP皆可預訂未來349天內的房間。

而作為消費者，本有注意產品價格、內容之義務，該名消費者主張自己在去年11月透過友人訂房時不知道價格，事後才透過媒體控訴房價有落差，在法律上確實較難站得住腳。

但明明合法合規，就連嘉義縣文化觀光局都出面澄清該飯店未違反規定，為何這議題仍持續在網路上發酵，甚至釣出不少住過的網友含淚告白？

第一，飯店品牌定位與定價策略不相符

「英迪格品牌不是主打平價，但也絕對稱不上Luxury，」一位前洲際酒店集團高層說。

其實，洲際酒店集團旗下共有16個品牌，包括台灣旅客較為熟悉的商旅品牌假日酒店Holiday Inn、奢華品牌洲際酒店、精品系列金普頓酒店。

而英迪格品牌雖然也被該集團列在奢華精品系列Luxury & Lifestyle，但其特點為具有在地風格、年輕、潮流......等，與洲際旗下真正的奢華品牌六善、洲際酒店的定價仍有一段差距。因此當該飯店公布房價時，確實在業界掀起一陣討論。

「阿里山英迪格一晚價格，不只超越國內的高雄洲際，還可以去國外住同集團頂級奢華品牌六善酒店了，」一名資深飯店業者不諱言。

第二，業者的行銷策略與消費者實際體驗有落差

阿里山英迪格酒店在開幕之初，行銷策略就主打客人可在館內觀星、看日出與雲海，不必辛苦早起。但，該飯店雖以阿里山為名，但實際上該飯店的地理位置約為海拔1280公尺，距離海拔2216的阿里山國家森林遊樂區仍有約30公里、近一小時的車程；周遭則多為鐵皮屋建置的茶葉工廠及住家。

當旅客懷抱著坐擁雲海的心情打開房門，卻看到窗外的鐵皮屋景緻時，期待之情難免轉變為失落，也成為該飯店在Google評論中最常被抱怨的一個環節。

平心而論，台灣的都市、鄉村景觀與海外本就不能相提並論，但過去，國內也有不少業者為優化飯店外的景緻，花費不少心力。

例如，2016年開幕的宜蘭礁溪晶泉丰旅，就座落在礁溪市中心，周遭圍繞許多住宅、商家。據了解，當時晶華集團酒店董事長潘思亮為了讓旅客能夠安心在客房的戶外浴池泡湯，特別找來設計師在外牆種植大片植栽，不只提升隱蔽性，同時也優化景觀。

誠如阿里山英迪格酒店公關所言「周邊部分不是酒店的用地，可能難以進行改善」，但若是業者願意在能力許可範圍做些調整，或是在宣傳行銷時花點心思與消費者溝通，揭露飯店的優劣勢，或許就能把公關危機變成轉機。

最關鍵的，到底有沒有讓消費者認為錢花得值得

事實上，國際上不乏許多每晚要價數萬元的飯店，像是即將來台插旗的四季酒店，或是疫情前就來台佈局的文華東方酒店、日本星野集團。而究其這些飯店之所以一直能維持高房價而屹立不搖，最主要的關鍵除了訓練有素的管家、餐飲服務，更得持續不斷優化品質。

「不是不能收這價錢，而是要讓客人要付的心甘情願！」資深業者認為，阿里山英迪格酒店雖然品牌定位較年輕、較不符合傳統消費者對於奢華飯店的定義。但，該飯店畢竟是阿里山十多年來唯一的國際飯店品牌，在競爭者少的情況下，當然有本錢提高房價。

只是，他也提醒，飯店畢竟是服務業，業者能否端出好的牛肉，讓旅客願意一再上門，將是該飯店最大的挑戰，否則隨著國境開放，國際飯店陸續在台插旗，新飯店的紅利恐怕也會逐漸遞減。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航