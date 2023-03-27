2023/03/27,
職場

打算生小孩嗎、家中幾個長輩⋯⋯面試被追問這些問題請大膽拒答！

打算生小孩嗎、家中幾個長輩⋯⋯面試被追問這些問題請大膽拒答！
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

面試官如果把用輕鬆的聊天模式來進行面試，有時一不小心就會問到涉及個人隱私的部分，例如懷孕計畫、長輩年紀等等，但這背後竟然是因為擔心員工未來太常請假照顧家庭。遇到這些地雷問題時，求職者該怎麼回答或應對呢？

文：Ching

面試官能問求職者家庭背景、懷孕計畫、就醫紀錄嗎？哪些問題算涉及個人隱私可拒答？近期是轉職潮旺季，求職者在面試時除了會被問及專業能力、學經歷、職涯規劃等基本問題，也會被面試官問到其他類型問題，或被要求提供更詳盡的資料。

一位網友分享近期應徵某間公司，卻被面試官強迫提供家庭成員資料，而面試官說出的理由更令人感到傻眼！究竟面試官說了什麼？在求職面試過程中雇主問了哪些問題可能涉及就業隱私而違法？《518職場熊報》小編帶你一起來了解。

面試官因擔心「員工太常請假照顧父母」詢問家庭狀況

一位網友在DCARD分享近期前往面試時，公司要求求職者填寫履歷資料，內容卻包含「家人姓名和職業」，網友認為沒必要填而留空，但正式面試時仍被問要求補上家庭狀況。

原PO當下反問提供家庭資料原因，沒想到面試官卻回「擔心父母年紀太大，未來可能需要常請假」，更認為原PO不寫代表「沒有企圖心」，這理由令其相當無言。

貼文一出，許多網友都留言表示十分不認同雇主的做法，認為這樣的公司「進去也不見得好」，或曾遇到公司要求「填寫父母任職公司，還要打去確認是否屬實」，因而直接停止面試走人、還有人表示自己除了家人名字其他資料都寫一半，認為雇主沒有權利知道這些資料。

除此之外，也有網友被要求提供身分證、詢問有無男友和生小孩打算等各類透過面試就要身家調查的情形，

面試時哪些是法律規範的隱私問題求職者可拒答？

除了家庭成員資料，許多面試官若把面試當作「聊天」，而未將面試過程結構化，恐怕就會問了過多不該問的問題，例如求職者的婚姻狀況、是否懷孕、就醫紀錄等都算是「個人隱私」的範圍，也和工作無關，面試官不應任意蒐集這些資料。

有些公司也會在面試時要求應徵者提供身分證、良民證（警察刑事紀錄證明書）等文件，若只是單純核對身分則無問題，但因文件上也有婚姻狀況、父母姓名、犯罪紀錄等資料，一旦提供相關資料也都會被蒐集，這些屬於就業隱私資料仍需小心蒐集。

若有必要蒐集時，也必須說明原因（必要性），先經過求職者同意，並告知蒐集資料與公司經營、應徵職缺的關聯性（合理性）才能合法蒐集，並非請求職者簽了「個人資料蒐集、處理同意書」就能免責。

1. 哪些面試問題可能涉及就業歧視？

更嚴重點的是，若詢問問題或蒐集資料會影響「錄取」工作與否，面試官更可能違反《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，違法這項規定可罰30萬元以上、 150萬元以下罰鍰，並會被公布公司名稱、負責人姓名。

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Photo Credit: 《518熊班》

2. 哪些面試問題涉及就業隱私或個人資料？

《就業服務法》第5條第2項第2款規定，雇主在招募員工時不能違反求職者意思，要求其提供和就業無關的隱私資料，否則就屬違法。反之，面試官必須要有正當合理的理由，並經過求職者同意，才能要求其提供隱私資料，違反者可罰6萬元以上、 30萬元以下罰鍰。

「就業隱私資料」包含這三大類型，在《就業服務法施行細則》第1-1條有詳細列出：

  1. 個人生活資訊：信用紀錄、犯罪紀錄、懷孕計畫或背景調查等
  2. 生理資訊：基因檢測、藥物測試、醫療測試、HIV檢測、智力測驗或指紋等
  3. 心理資訊：心理測驗、誠實測試或測謊等

進一步擴大範圍來說，《個人資料保護法》第2條第1項規定也有列舉應受保護的「個人資料」，在蒐集、處理、利用時都要尊重當事人的權益。

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Photo Credit: 《518熊班》

舉例來說，新人妹應徵餐廳外場服務員，若店長為了解其過去是否有犯罪等不良紀錄，要求其面試時提供「警察刑事紀錄證明書」否則無法錄取。

由於應徵外場服務生工作和犯罪紀錄並無關聯，犯罪紀錄也屬於就業隱私，因此餐廳的做法已違反《就業服務法》第5條第2項第2款規定，可處6-30萬罰鍰，即使新人妹同意提供文件，後續餐廳在處理利用上也必須符合《個人資料保護法》的規定。

3. 面試問題和工作無關、涉及個人隱私，求職者該如何回答？

當求職者時前往面試若被問及和工作無關聯的問題，不妨進一步探問面試官「詢問這些問題和提供資料的理由」，來了解是否有必要性，若覺得面試官的問題不妥或要求不合理，也可禮貌性回應如「不好意思，我認為XXX和工作要求較無關，出於隱私考量不便回答，還請見諒」來拒絕回答。

這也是保護個人資料和權益的作法。如果面試官違反你的意願強制留下資料，求職者認為侵犯隱私，也可向當地勞工主管機關申訴。

即使你真的很渴望進入公司，願意在面試時配合提供隱私資料，小編仍建議多加思量公司的作法是否合理，或公司制度文化和自己的期待是否相符，並在適度的範圍內提供，以免急於錄取工作提供，但事後感到後悔，或被公司不當使用、個資外流也就來不及了。

結論

公司人資、面試主管在招募面試時會蒐集、詢問求職者許多問題，不論是基於評估求職者是否適合、方便人事管理等各種理由，都應避免問到涉及隱私的問題，因這些問題和個人工作表現並無相關，除了會讓求職者感到不舒服外，更可能涉及違法，進而影響公司對外的形象。

在缺工的大環境下，面試時雙方都在互相評估，面試官若能給求職者更彈性地空間、不過度探問隱私，創造一個好的面試體驗，也能讓求職者感受到被尊重，增加到職的意願。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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