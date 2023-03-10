三菱電機以「氣場大師」實力獻上居家「一淨、二靜、三循環」解決方案，全方位專業打造空間好氣場 提升關係「善循環」

素有「空氣專家」美譽的三菱電機結合日本百年技術與電機專業，在地深耕70餘年，不僅在商用市場表現亮眼，更以台灣消費者需求出發，於2023新年度推出全新「氣場大師」概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。台灣三菱電機董事長川合敏生表示，「三菱電機期許透過對這塊土地上人事物的珍惜，不僅協助台灣民眾打造更健康安全的生活環境，未來期望能持續以創新產品力回饋社會，用『匠心』一起開創美好的新未來。」

有鑑於此，台灣三菱電機不僅以全新「氣場大師」概念，重新詮釋廣受消費者好評的空調家電產品，並預計今年再行推出多項新品，以優化居家空間氣場環境。「靜音大師」家用變頻空調將於3月追加大容量10kW機種，另加裝Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置還可提升病毒、細菌、過敏原等有害物質的抑制效果。家電方面預計4月上市的旗艦款新品「25公升智慧變頻空氣清淨除濕機」，除維持原系列的強力三重除溼系統外，全新搭載HEPA及活性碳濾網，有效抑制並去除空氣中懸浮的病毒達99%註1、PM2.5達99.9%註2，兼具空氣清淨、除濕與除臭「三效合一」多重功能，為台灣消費者提供更豐富的產品陣容。再加上智慧變頻與AI智慧偵測系統設計，透過產品專利技術與科技運用，能偵測環境需求自動調整機器最佳運轉模式，不僅大幅提升產品效能，更讓使用者能輕鬆享有智能家電帶來的便利與舒適，同時落實節能減碳，以一級能效顧守荷包也守護我們的地球，用行動與美好清新的空氣創造生活「善循環」！

全新「氣場大師」概念 用「匠心」創造家的好氣場

環境的「氣場」不僅能給人力量，更是創造美好生活的開始，而好氣場所具備的要素，除了純淨新鮮的空氣、舒爽宜人的溫溼度、以及寧靜安和的氛圍外，還要有良善的循環才能創造正向的流通。因此三菱電機全新「氣場大師」概念，以「一淨、二靜、三循環」詮釋出全系列產品線為台灣消費者生活空間帶來的正向提升，從每日一呼一吸之間，感受一系列先進科技空調家電所打造的全方位優質好氣場。三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，在無法開窗的情況下可達到全室通風換氣，搭配空清循環扇與Plasma Quad Connect（PQC）高效電漿淨化裝置，進一步優化空氣品質，再透過近乎無聲運轉的「靜音大師」家用變頻空調、DC循環電風扇與空清除濕機等家電產品，將好氣場在室內吹送流動，形成美好的「善循環」，讓生活空間中的每個人都能感受到三菱電機用專業技術與產品實力，打造出的正向氣場與連鎖效應；守護家人不只與居家空氣息息相關，飲食品質也是影響身體健康與心情愉悅與否的一大重點，因此三菱電機獻上的全方位居家解決方案中，也運用「匠心」精工打造美型電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，以精準智慧控溫並調節冰櫃內空氣，進而鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易互擾，用細節精心創造美好ME TIME生活。

三菱電機以全新「氣場大師」概念詮釋全系列空調家電產品，打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，為台灣消費者創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」，用匠心一起開啟ME TIME美好生活。

旗艦「三效合一」變頻空清除濕機、「靜音大師」家用變頻空調升級新品上市！

全面提升居家好氣場

「三效合一」空清除濕機在空氣淨化性能上大幅提升，全新搭載HEPA、活性碳濾網可有效抑制懸浮病毒達99%註1，及空氣潔淨效率CASR達3.8cmm註3的高超表現。「AI智慧偵測」以多種感測器偵測空間中濕度、異味與懸浮微粒等空氣狀態，搭配獨家「智慧側板」開啟或關閉導流進氣方向，自動切換為空清運轉、除濕運轉或空清除濕同時運轉3種最佳運轉模式。除上述廣受好評的功能之外，台灣三菱電機預計於4月再升級追加「25公升智慧變頻空氣清淨除濕機」，搭載變頻控制的壓縮機，能因應環境做最適切的除濕力度控制，加速除濕效率外更實現壓倒性的省電節能效果，適合台灣連綿多雨、高溫潮濕的海島型氣候！

另外，為提供消費者便利、健康、節能的居家空調使用需求，三菱電機「靜音大師」頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean易拆易清設計」，可自行簡易拆清維護外，擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，不僅輕鬆維持空調產品清潔，節能省電又能維持高效運轉。今（2023）年三菱電機也積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的設計需求，家用空調頂規旗艦款GT系列、耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kW機種，可適用於約14-17坪註4大坪數空間，新品預計將於3月開始販售。

以更好為目標持續革新 三菱電機致力社會公益為台灣開拓更美好的未來

秉持「Changes for the Better」企業理念，三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能與永續發展，以集團資源回饋台灣社會。近年台灣三菱電機持續捐贈產品予社福單位，如除濕機、空清循環扇與電冰箱…等，以「氣場大師」專業協助提升社福單位環境品質，同時更響應聯合國永續發展目標，不斷以產品精工設計提升能源節約效率，關懷土地跟環境的同時，也透過與中華基督教以琳關懷協會及新北市教育局合作捐贈，為台灣莘莘學子打造更安心、健康的學習環境。

三菱電機全新「三效合一」變頻空氣清淨除濕機實際上市時間與詳細資訊，請參考：https://www.mitsubishielectric.com.tw/home/dehumidifier ，或洽各通路經銷商。