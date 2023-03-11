TNL+ 2023/03/11,
影劇

【影評】《我的鯨魚老爸》：布蘭登費雪演技巔峰，從同志家庭劇到《白鯨記》的隱喻

【影評】《我的鯨魚老爸》：布蘭登費雪演技巔峰，從同志家庭劇到《白鯨記》的隱喻
Photo Credit: 《我的鯨魚老爸》劇照

我們想讓你知道的是

由布蘭登費雪主演的《我的鯨魚老爸》，不但因為舞台劇改編的劇本讓他得以大飆演技，錯綜複雜的同志家庭關係與《白鯨記》的隱喻，更拉出電影的整體縱身。

（內文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

由布蘭登費雪主演的《我的鯨魚老爸》，改編自山繆D杭特的同名舞台劇。以僅僅300萬美元的超低預算，獲得3240萬美元的票房。

布蘭登費雪飾演的暴食症同志老爸，精湛的演技不但獲得各方叫好，還讓他鹹魚翻身，從因為性侵事件後息影的低潮，絕地逢生，一舉拿下諸多影展的演員獎項，除了讓他重回觀眾視野，也使得入圍下周一即將頒獎的奧斯卡男主角獎，而且被視為大熱門。

雖然《我的鯨魚老爸》之所以引發震撼，來自布蘭登費雪的駭人演技，但布蘭登費雪之所以能徹底發揮，憑藉的還是整體演員表現，與寓意深刻的原著改編。種種因素，讓此片成為動人之作。

本片講述一名重達272公斤的中年男子，為了同性情人拋棄家人，在情人過世後，因為痛苦和內疚暴飲暴食，因此命在旦夕。在死前，他試圖與女兒修復關係，並處理他的生命課題。

由於是舞台劇改編，本片以最精簡的方式，呈現布蘭登費雪生命最後幾日的狀態。所有的場景僅集中在他住的寓所之中，登場人物不過五人，但劇力萬鈞。

單看對白與劇本架構，就能感覺到已是舞台劇劇本的傑作，而如此精簡的設計，讓畫面與細節的影響收到最小，也讓電影著重在演員的演技展現。演得好不好，在鏡頭上會一目了然，無法遮掩。

舞台劇劇本讓布蘭登費雪得以大飆演技

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