20萬元起家、歷經幣圈五年起伏，輸光兩億身家仍堅信區塊鏈的彭進保是誰？

文：洪綾襄

人類史上，在極短時間內爆發最多次泡沫的資產，恐怕就在區塊鏈上了。從2018年到2022年的短短五年內，就發生了ICO（初次代幣發行）狂熱、NFT（非同值化代幣）崩盤，UST穩定幣之亂，FTX交易所破產連鎖效應等；在此期間，全球數位資產市值從三兆美元，萎縮至八千億美元，衰退逾八成。如果投資人身陷其中，本錢再雄厚，恐怕也難全身而退。

40歲的彭進保，就經歷了這五年內暴賺，又將兩億身家散盡歸零的歷程。「我永遠記得，2018年1月我們把全球區塊鏈最火紅的量子鏈（Qtum）團隊找來台灣舉辦見面會，吸引近800人到場，是當年幣鏈圈最盛大的實體活動；沒人知道，整個活動就靠我和我助理兩個人辦起來的。」這位區塊鏈投資老將說起當年風光的日子仍是眉飛色舞。

Profile 彭進保

出生：1982年

現職：Dealpha Capital創辦人

經歷：CyberBank賽博金庫創辦人

學歷： 淡江國貿、文化國貿、義守材料工程、明新科大國貿等校肄業

那一年，帥初（原名戴旭光）與Neil Mahi組成的頂尖團隊，發表了聲稱能結合比特幣、以太坊兩大主流加密貨幣優勢的量子鏈，甚至還要發射「微型衛星」，來解決比特幣與以太坊交易過於擁擠的窘境。創辦團隊的亮麗學經歷與炫奇願景，獲得阿里巴巴、百度和區塊鏈用戶的熱烈追捧，市值最高達六億美元，一度擠進全球加密貨幣第13名。在彭進保力邀下，帥初來台分享；而受到這項活動啟發，「大哥」黃立成發行祕銀幣的計畫。

傳產業務的轉行決心：頻訪洪啟淵，求得投資機會

在進入幣鏈圈之前，彭進保其實是個不折不扣的傳產人。因有過動症狀，他四所大學念了七年都畢不了業；之後，從事汽車零件貿易業。2015年，因緣際會接觸到加密貨幣後，他熱切地投入經營區塊鏈社群，2017年，他領著群友從天使輪或種子輪投資幣安幣BNB、柚子幣EOS、量子鏈Qtum、火幣HT等明星項目；不到兩年，他的身價就從20萬元滾到兩億多元，暴賺千倍。

「我都是從初級市場看項目，ICO後就賣掉，從不在交易所等次級市場買賣，才能閃過ICO泡沫。」他透露，連老婆都是在場外交易加密貨幣時認識的。

沒多久，曾任鴻海手機ODM部門主管洪啟淵，發表了以區塊鏈為核心的去中心化物聯網架構IOEX，智慧家庭或工業環境都能適用。彭進保對此項目相當激賞，連續三個星期直接衝到洪啟淵家裡表達投資意願，差點讓洪啟淵以為彭進保是詐騙。在彭進保的全力支持下，IOEX在2019年與台北市電腦公會、北京中關村、韓國國會都做出了實際應用場景。

2019年9月，IOEX正式ICO，半年內價格就翻了五倍。不過，彭進保發現自己其實與純技術出身的IOEX團隊理念不合，便悄悄抽身，轉而經營去中心化交易所。2020年他在新加坡發起數位資產交易所CyberBank，六、七個人就做到全球前九十幾名。

NFT熱潮彭進保也無役不與。他回憶，2020年GameFi（邊玩邊賺的區塊鏈遊戲）大紅，玩遊戲賺NFT蔚為風潮，他在CyberBank推出大媽幣（Dmoon），因延續狗狗幣（DOGE）的迷因神話而暴紅，價格一度在次級市場拉了100倍，他也趁勢賣出30萬盒NFT神祕盒。

區塊鏈老將的投資意外：金主抽水，再逢FTX破產

只是這一波彭進保不像先前幸運，在操作大媽幣時，他們找了些金主進來加價炒幣，沒想到愈來愈失控，四個月內價格衝上去，大媽幣大漲，但金主提前抽水，反而讓他大賠。最後他將一點老本存在FTX，等待機會再搏一把，沒想到FTX就爆發破產醜聞，還逕自關閉平台，讓全球超過百萬投資人無法提取錢包，彭進保也血本無歸。

即使身家歸零，彭進保現在仍以Dealpha Capital創辦人身分，持續推進Web3.0與元宇宙理念，準備深度孵化下一個新項目。「Dealpha是我的自創詞，要在去中心化（de）世界中發現超額報酬（alpha）。」他說，沒做出成績沒臉面對家人，只得繼續拚。

經歷過大大小小刻骨銘心的戰役後，彭進保如今認為，隨著區塊鏈技術門檻愈來愈低，Web3.0中的社群行銷，要比的是生態應用。「在Web3.0時代，不能只是單向傳播，還要讓用戶有參與感、榮譽感，因此ICO只是其次，還要用DAO（Decentralized autonomous organization，去中心化自治組織）經營社群，才能引領協作開發，持續創新。」

他以目前區塊鏈社群經營得最具成效的Bankless為例說明，原為一個區塊鏈財經媒體，經營官網和Podcast，後來找了領域專家成立BanklessDAO，利用社群資訊平台Discord經營社群，會員可參與協作、匿名分享理念和資訊，貢獻愈多，便能賺到更多社群代幣；從2021年成立以來，已成為Web3.0上規模最大的DAO。

他說，DAO其實就是傳統產業公協會的升級版，加入後就能獲得人脈分享、知識貢獻、財富累積、產業升級等機會；幣只是會員卡或是資歷的紀錄。「電影《一級玩家》講的就是區塊鏈的未來，裡面不只是鏈遊《綠洲》而已，還有物聯網、虛擬實境、各種代幣之間的兌換。」彭進保相信，Web3.0必然是大勢所趨。

彭進保舉辦的量子鏈見面會 | 彭進保提供

幣鏈圈支持者的重生願景：需求旺盛，ESG深具潛力

「以前機械自動化讓藍領沒工作，現在AI（人工智慧）讓白領沒工作，繼續演進下去，未來年輕人能做什麼？」彭進保觀察，年輕人為什麼熱愛Web3.0？因為它是逆向進行——先高舉高打目標後，在各個關卡撒代幣，吸引人們解任務賺錢，另一方面也能在次級市場交易，隨著應用場景的擴大，價量就會一起上揚。