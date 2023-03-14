20萬元起家、歷經幣圈五年起伏，輸光兩億身家仍堅信區塊鏈的彭進保是誰？
我們想讓你知道的是
剛滿40歲的彭進保，完整經歷了加密貨幣市場最波濤洶湧的5年。但即使兩億身家散盡歸零，被創新創業搞得遍體鱗傷，他仍對Web3.0充滿嚮往。
文：洪綾襄
人類史上，在極短時間內爆發最多次泡沫的資產，恐怕就在區塊鏈上了。從2018年到2022年的短短五年內，就發生了ICO（初次代幣發行）狂熱、NFT（非同值化代幣）崩盤，UST穩定幣之亂，FTX交易所破產連鎖效應等；在此期間，全球數位資產市值從三兆美元，萎縮至八千億美元，衰退逾八成。如果投資人身陷其中，本錢再雄厚，恐怕也難全身而退。
40歲的彭進保，就經歷了這五年內暴賺，又將兩億身家散盡歸零的歷程。「我永遠記得，2018年1月我們把全球區塊鏈最火紅的量子鏈（Qtum）團隊找來台灣舉辦見面會，吸引近800人到場，是當年幣鏈圈最盛大的實體活動；沒人知道，整個活動就靠我和我助理兩個人辦起來的。」這位區塊鏈投資老將說起當年風光的日子仍是眉飛色舞。
Profile 彭進保
出生：1982年
現職：Dealpha Capital創辦人
經歷：CyberBank賽博金庫創辦人
學歷： 淡江國貿、文化國貿、義守材料工程、明新科大國貿等校肄業
那一年，帥初（原名戴旭光）與Neil Mahi組成的頂尖團隊，發表了聲稱能結合比特幣、以太坊兩大主流加密貨幣優勢的量子鏈，甚至還要發射「微型衛星」，來解決比特幣與以太坊交易過於擁擠的窘境。創辦團隊的亮麗學經歷與炫奇願景，獲得阿里巴巴、百度和區塊鏈用戶的熱烈追捧，市值最高達六億美元，一度擠進全球加密貨幣第13名。在彭進保力邀下，帥初來台分享；而受到這項活動啟發，「大哥」黃立成發行祕銀幣的計畫。
傳產業務的轉行決心：頻訪洪啟淵，求得投資機會
在進入幣鏈圈之前，彭進保其實是個不折不扣的傳產人。因有過動症狀，他四所大學念了七年都畢不了業；之後，從事汽車零件貿易業。2015年，因緣際會接觸到加密貨幣後，他熱切地投入經營區塊鏈社群，2017年，他領著群友從天使輪或種子輪投資幣安幣BNB、柚子幣EOS、量子鏈Qtum、火幣HT等明星項目；不到兩年，他的身價就從20萬元滾到兩億多元，暴賺千倍。
「我都是從初級市場看項目，ICO後就賣掉，從不在交易所等次級市場買賣，才能閃過ICO泡沫。」他透露，連老婆都是在場外交易加密貨幣時認識的。
沒多久，曾任鴻海手機ODM部門主管洪啟淵，發表了以區塊鏈為核心的去中心化物聯網架構IOEX，智慧家庭或工業環境都能適用。彭進保對此項目相當激賞，連續三個星期直接衝到洪啟淵家裡表達投資意願，差點讓洪啟淵以為彭進保是詐騙。在彭進保的全力支持下，IOEX在2019年與台北市電腦公會、北京中關村、韓國國會都做出了實際應用場景。
2019年9月，IOEX正式ICO，半年內價格就翻了五倍。不過，彭進保發現自己其實與純技術出身的IOEX團隊理念不合，便悄悄抽身，轉而經營去中心化交易所。2020年他在新加坡發起數位資產交易所CyberBank，六、七個人就做到全球前九十幾名。
NFT熱潮彭進保也無役不與。他回憶，2020年GameFi（邊玩邊賺的區塊鏈遊戲）大紅，玩遊戲賺NFT蔚為風潮，他在CyberBank推出大媽幣（Dmoon），因延續狗狗幣（DOGE）的迷因神話而暴紅，價格一度在次級市場拉了100倍，他也趁勢賣出30萬盒NFT神祕盒。
區塊鏈老將的投資意外：金主抽水，再逢FTX破產
只是這一波彭進保不像先前幸運，在操作大媽幣時，他們找了些金主進來加價炒幣，沒想到愈來愈失控，四個月內價格衝上去，大媽幣大漲，但金主提前抽水，反而讓他大賠。最後他將一點老本存在FTX，等待機會再搏一把，沒想到FTX就爆發破產醜聞，還逕自關閉平台，讓全球超過百萬投資人無法提取錢包，彭進保也血本無歸。
即使身家歸零，彭進保現在仍以Dealpha Capital創辦人身分，持續推進Web3.0與元宇宙理念，準備深度孵化下一個新項目。「Dealpha是我的自創詞，要在去中心化（de）世界中發現超額報酬（alpha）。」他說，沒做出成績沒臉面對家人，只得繼續拚。
經歷過大大小小刻骨銘心的戰役後，彭進保如今認為，隨著區塊鏈技術門檻愈來愈低，Web3.0中的社群行銷，要比的是生態應用。「在Web3.0時代，不能只是單向傳播，還要讓用戶有參與感、榮譽感，因此ICO只是其次，還要用DAO（Decentralized autonomous organization，去中心化自治組織）經營社群，才能引領協作開發，持續創新。」
他以目前區塊鏈社群經營得最具成效的Bankless為例說明，原為一個區塊鏈財經媒體，經營官網和Podcast，後來找了領域專家成立BanklessDAO，利用社群資訊平台Discord經營社群，會員可參與協作、匿名分享理念和資訊，貢獻愈多，便能賺到更多社群代幣；從2021年成立以來，已成為Web3.0上規模最大的DAO。
他說，DAO其實就是傳統產業公協會的升級版，加入後就能獲得人脈分享、知識貢獻、財富累積、產業升級等機會；幣只是會員卡或是資歷的紀錄。「電影《一級玩家》講的就是區塊鏈的未來，裡面不只是鏈遊《綠洲》而已，還有物聯網、虛擬實境、各種代幣之間的兌換。」彭進保相信，Web3.0必然是大勢所趨。
幣鏈圈支持者的重生願景：需求旺盛，ESG深具潛力
「以前機械自動化讓藍領沒工作，現在AI（人工智慧）讓白領沒工作，繼續演進下去，未來年輕人能做什麼？」彭進保觀察，年輕人為什麼熱愛Web3.0？因為它是逆向進行——先高舉高打目標後，在各個關卡撒代幣，吸引人們解任務賺錢，另一方面也能在次級市場交易，隨著應用場景的擴大，價量就會一起上揚。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門