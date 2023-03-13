2023台灣網路使用報告：95%民眾透過手機上網，八大重點洞察一次看
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台灣人平均每天上網多久？都在網路上做什麼？最常使用哪些網站？網路購物時最大的誘因是什麼？一眼看透今年台灣網路使用者的8大重點，參透台灣消費者的數位使用習慣。
權威顧問公司We are social，每年初皆會發布一份詳盡的報告，針對全球各國的數位使用情形，進行全面的數據調查與分析。最新一期《Digital 2023: TAIWAN》已在2月13日出爐；TenMax為行銷人整理八大重點洞察，一起來看看：
台灣數位使用概況：網路用戶佔9成、網速提升26%
2023年，台灣網路使用者總數已達2168萬人，相當於全台90.7%人口，較2022年增加了16萬人；值得注意的是，此一成長幅度已逐年放緩，從2021年的4.5%、2022年的1.3%，來到今年的0.8%，足見台灣網路使用發展成熟，上網人口已在疫情推動下攀至臨界值。
在所有的網路使用者中，高達95%民眾都有透過手機上網的習慣；相較之下，使用電腦上網的比率，則從2022年的72.9%降至68.2%。因應此一趨勢，台灣的行動裝置網速也有顯著的提升，較前一年成長26%，來到68.04Mbps。不只人手一機，台灣人的數位配件也走向多元，數據指出：23%國民擁有一台以上的遊戲主機、35%民眾擁有智慧手環／手錶，平板電腦的普及率更高達42%；因應元宇宙趨勢，虛擬實境裝置的使用率也來到3.4%，較去年成長了36%。
一、每日在線七小時！手機使用佔55%，行動裝置體驗更重要
世界走向與疫情共存、防疫措施逐漸鬆綁，大眾重拾出外旅遊、社交聚會等實體娛樂，全球皆可見網路使用時間下跌。以台灣為例，每日在線時間從2022年的8小時7分鐘，來到今年的7小時14分鐘，減少將近1小時（-11%）；而以全球觀之，人均網路使用時間亦減少了20分鐘（4.8%），來到6小時37分。
裝置選擇上，手機與桌機（含平板）的使用時數比約為55%：44%；事實上，2020年時，手機仍以43.7%落後於桌機50.3%，而後幾年逐漸翻轉。今年手機佔比較去年成長3.7%，可見手機連網已是趨勢，數位布局中行動裝置體驗將比桌機網頁版更重要。
二、上網做什麼？「查找資訊」重回王者寶座、「數位金融」熱度直升
隨著疫情進展，大眾的網路用途也發生了改變：2022年，人們長時間待在家中，追劇成每日必需，將近七成受訪者為了「觀看影音內容（電視節目、電影、劇集等）」而上網，位居網路使用原因之冠；然而，此一比例今年已降為58%，位列第三，前兩名的網路使用原因則由「查找資訊（61.8%）」及「聯繫親友（59.5%）」奪得。
值得注意的是，今年「金融與儲蓄」以43%成為一大黑馬，可見線上理財、數位投資等領域蓬勃發展、熱度直升；而「探索地點/假期與旅遊資訊」也以41%躋身第九名，顯示邊境解封後，民眾「報復性旅遊」消費力道之強勁，休閒度假、觀光遊覽躍升近期網友們重點關注的主題。
三、影音內容正夯！OTT廣告勢在必行、Podcast聽眾持續成長
高達97%的影視觀眾，都曾透過網路來獲得更多精彩的影音內容。台人平均每日花在YouTube、Netflix、LiTV立視、LINE TV⋯⋯等串流平台的時間，已經突破了1小時19分鐘，佔了每日觀賞影視時間的47.9%，不論觀看時間或佔比，都正逐年成長，成為主流的影音觀看方式之一。品牌布局360度數位行銷策略，OTT串流影音廣告已從nice-to-have走向must-have！
不只影劇，聲音內容也是網上熱門：高達43.2%網路使用者皆透過Spotify、KKbox等串流平台聆聽音樂，16.3%網路使用者有收聽Podcast等網路節目的習慣，較去年成長2.5%。
多項研究顯示，品牌知名度在現今扮演著更重要的角色，而OTT串流影音廣告更因在正片前投遞，沈浸感強、可視度高，被全球行銷人視為新一代有感曝光利器。歡迎參考 TENMAX脫影而出方案，陪你做好OTT廣告布局！
四、網頁瀏覽情形：Google、YouTube、Facebook稱霸
就網頁瀏覽情形而言，全台網路流量在2019年疫情爆發後急劇增長19.2%，其後以 -3.2%、-12.2% 逐年遞減。
而在瀏覽網站內容時，大家偏好哪個瀏覽器（Browser）呢？數據顯示，Chrome仍為多數使用者首選，以61%的流量佔比穩居第一；亞軍則由Safari以27%奪得。值得一提的是，Chrome雖蟬聯多年冠軍，然而流量佔比逐年下降，繼去年減少1.9%後，今年再度衰退0.9%；Safari去年表現亮眼，增長3.2%，今年則退步2.6%；反觀微軟近期大力發展的Edge瀏覽器則大步前進，使用佔比逼近5%，成長率高達43%，後勢有望持續看漲。
就搜尋引擎而言（Search Engine），Google雖搶下90%市佔率，仍較去年減少4%；後由Yahoo以6%市佔率位居第二；微軟旗下的BING強勢增長151%，使用率達3%，加上近期導入AI人工智慧，相信可再帶動一波使用熱潮。
那麼去年，台灣人都在Google些什麼？
前20名搜索結果顯示：確診、新聞、天氣等時事仍備受關注；電商平台蝦皮亦榜上有名；知名論壇PTT、Dcard皆是熱搜；此外，電影、餐廳、匯率等進榜，也反映了實體娛樂的巨大需求與商機。進一步觀察流量最高的網站，則包含：YouTube、Facebook、PPT、Dcard等社群平台；聯合報、自由時報、中時電子報、ETtoday、奇摩新聞等新聞網站；部落格網站「痞客邦」、華人最大電玩社群「巴哈姆特」也名列其中。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。