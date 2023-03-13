2023台灣網路使用報告：95%民眾透過手機上網，八大重點洞察一次看

權威顧問公司We are social，每年初皆會發布一份詳盡的報告，針對全球各國的數位使用情形，進行全面的數據調查與分析。最新一期《Digital 2023: TAIWAN》已在2月13日出爐；TenMax為行銷人整理八大重點洞察，一起來看看：

台灣數位使用概況：網路用戶佔9成、網速提升26%

2023年，台灣網路使用者總數已達2168萬人，相當於全台90.7%人口，較2022年增加了16萬人；值得注意的是，此一成長幅度已逐年放緩，從2021年的4.5%、2022年的1.3%，來到今年的0.8%，足見台灣網路使用發展成熟，上網人口已在疫情推動下攀至臨界值。

在所有的網路使用者中，高達95%民眾都有透過手機上網的習慣；相較之下，使用電腦上網的比率，則從2022年的72.9%降至68.2%。因應此一趨勢，台灣的行動裝置網速也有顯著的提升，較前一年成長26%，來到68.04Mbps。不只人手一機，台灣人的數位配件也走向多元，數據指出：23%國民擁有一台以上的遊戲主機、35%民眾擁有智慧手環／手錶，平板電腦的普及率更高達42%；因應元宇宙趨勢，虛擬實境裝置的使用率也來到3.4%，較去年成長了36%。

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一、每日在線七小時！手機使用佔55%，行動裝置體驗更重要

世界走向與疫情共存、防疫措施逐漸鬆綁，大眾重拾出外旅遊、社交聚會等實體娛樂，全球皆可見網路使用時間下跌。以台灣為例，每日在線時間從2022年的8小時7分鐘，來到今年的7小時14分鐘，減少將近1小時（-11%）；而以全球觀之，人均網路使用時間亦減少了20分鐘（4.8%），來到6小時37分。

裝置選擇上，手機與桌機（含平板）的使用時數比約為55%：44%；事實上，2020年時，手機仍以43.7%落後於桌機50.3%，而後幾年逐漸翻轉。今年手機佔比較去年成長3.7%，可見手機連網已是趨勢，數位布局中行動裝置體驗將比桌機網頁版更重要。

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二、上網做什麼？「查找資訊」重回王者寶座、「數位金融」熱度直升

隨著疫情進展，大眾的網路用途也發生了改變：2022年，人們長時間待在家中，追劇成每日必需，將近七成受訪者為了「觀看影音內容（電視節目、電影、劇集等）」而上網，位居網路使用原因之冠；然而，此一比例今年已降為58%，位列第三，前兩名的網路使用原因則由「查找資訊（61.8%）」及「聯繫親友（59.5%）」奪得。

值得注意的是，今年「金融與儲蓄」以43%成為一大黑馬，可見線上理財、數位投資等領域蓬勃發展、熱度直升；而「探索地點/假期與旅遊資訊」也以41%躋身第九名，顯示邊境解封後，民眾「報復性旅遊」消費力道之強勁，休閒度假、觀光遊覽躍升近期網友們重點關注的主題。

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三、影音內容正夯！OTT廣告勢在必行、Podcast聽眾持續成長

高達97%的影視觀眾，都曾透過網路來獲得更多精彩的影音內容。台人平均每日花在YouTube、Netflix、LiTV立視、LINE TV⋯⋯等串流平台的時間，已經突破了1小時19分鐘，佔了每日觀賞影視時間的47.9%，不論觀看時間或佔比，都正逐年成長，成為主流的影音觀看方式之一。品牌布局360度數位行銷策略，OTT串流影音廣告已從nice-to-have走向must-have！

不只影劇，聲音內容也是網上熱門：高達43.2%網路使用者皆透過Spotify、KKbox等串流平台聆聽音樂，16.3%網路使用者有收聽Podcast等網路節目的習慣，較去年成長2.5%。

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四、網頁瀏覽情形：Google、YouTube、Facebook稱霸

就網頁瀏覽情形而言，全台網路流量在2019年疫情爆發後急劇增長19.2%，其後以 -3.2%、-12.2% 逐年遞減。

而在瀏覽網站內容時，大家偏好哪個瀏覽器（Browser）呢？數據顯示，Chrome仍為多數使用者首選，以61%的流量佔比穩居第一；亞軍則由Safari以27%奪得。值得一提的是，Chrome雖蟬聯多年冠軍，然而流量佔比逐年下降，繼去年減少1.9%後，今年再度衰退0.9%；Safari去年表現亮眼，增長3.2%，今年則退步2.6%；反觀微軟近期大力發展的Edge瀏覽器則大步前進，使用佔比逼近5%，成長率高達43%，後勢有望持續看漲。

就搜尋引擎而言（Search Engine），Google雖搶下90%市佔率，仍較去年減少4%；後由Yahoo以6%市佔率位居第二；微軟旗下的BING強勢增長151%，使用率達3%，加上近期導入AI人工智慧，相信可再帶動一波使用熱潮。

Photo Credit: We are social 網頁瀏覽情形：Google、YouTube、Facebook稱霸

那麼去年，台灣人都在Google些什麼？

前20名搜索結果顯示：確診、新聞、天氣等時事仍備受關注；電商平台蝦皮亦榜上有名；知名論壇PTT、Dcard皆是熱搜；此外，電影、餐廳、匯率等進榜，也反映了實體娛樂的巨大需求與商機。進一步觀察流量最高的網站，則包含：YouTube、Facebook、PPT、Dcard等社群平台；聯合報、自由時報、中時電子報、ETtoday、奇摩新聞等新聞網站；部落格網站「痞客邦」、華人最大電玩社群「巴哈姆特」也名列其中。