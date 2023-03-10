美國再宣布28家入實體清單，中國業者透過第三方「租晶片」繞過制裁發展人工智慧

美中對抗仍在僵持，日前美國商務部（USDC）再度宣布將28家中國企業列入「實體清單」（Entity List）擴大出口管制，並要求荷商艾司摩爾（ASML）停止維修晶片機台。而外媒報導，中國相關人工智慧（AI）業者以租的方式正繞過管制，取得高階晶片。

美國再宣布28家入制裁名單

自從川普（Donald John Trump）政府開始，改變了對中國的態度，一再收緊出口管制，並且發動連續的貿易攻防。今（2023）年3月3日，美國商務部再宣布將28家中國企業列入「實體清單」。

28家中國業者包含：深圳華大基因股份有限公司（BGI）的數家子公司、雲端計算公司浪潮（Inspur）、空運公司全翔國際貨運（AIF Global Logistics）以及一些電子產品公司等。

根據《華爾街日報》引述美國商務部工業和安全局（Bureau of Industry and Security）的說法指出，中國業者和伊朗被制裁的公司有往來，而該公司又和位於伊朗的軍隊有聯繫，才會一併被美國制裁。

《華爾街日報》報導指出，這一項制裁讓美中關係變得更緊張，而中國日前的「間諜氣球」事件，和近日和歐美國家的對手伊朗、俄羅斯走得很近，種種事件都讓白宮感到不安。而美國總統拜登（Joe Biden）也一再重申，這些制裁措施是為了打擊日益上升的中國威脅。

其中，作為下一世代的重要產業人工智慧，成為了美國首要打擊目標。而限制高階晶片出口，是美國對付北京當局的利器之一。全球晶片設備龍頭荷商艾司摩爾被要求不得出口設備到中國，且於近日將定案是否擴大到「禁止維修」。

中國業者租晶片突圍發展人工智慧

荷蘭外貿大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）告訴英國媒體《金融時報》，目前仍未決定是否允許提供維護服務和更換零件。他說：「細節仍需確定……過去中國向我們提出過要求（出口）……希望不要擾亂全球供應鏈。此外，維護是一個重要的部分……我們確實擔心。」

事實上，中國也沒有坐以待斃，中國相關人工智慧業者正積極繞過管制，透過第三方取得美國的高階晶片。《金融時報》指出，這透露了美國出口封鎖仍有漏洞。

根據《金融時報》報導，中國業者以雲端供應商，以第三方簽訂租賃協議的方式取得大量晶片。簡言之，以眾多集團子公司為名義，收購、租用高階晶片。例如，受中國政府資助的科大訊飛（iFlytek）正利用租用輝達（Nvidia）的A100晶片的方式突破出口封鎖。

此外，還有3名知情人士向《金融時報》透露，中國人臉辨識大廠商湯科技（SenseTime）也一直在透過第三方，取得受到管制的零件，並加入發展人工智慧等相關科技。

其中，位於上海的雲端計算公司智星雲（AI-Galaxy）由輝達和阿里雲（AliCloud）前員工成立。智星雲的過去所購入的8塊輝達A100晶片，以每小時10美元的價格對外面的業者出租。這也意味著，美國除非制裁全部擁有先進晶片的中企，否則根本無法徹底杜絕北京發展AI。

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核稿編輯：翁世航