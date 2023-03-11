南投補選後續效應發酵，國民黨已出現「五代十國」各自為政的亂象

南投補選後化學效應顯然發酵，綠營找到許久不見的士氣與勝選氛圍，藍營則開始陷入找戰犯的焦慮情緒中。

綠營支持者認為，如果像中二或南二都可以翻轉，許多艱困選區逆轉勝似乎不再是如此遙遠；更關鍵的是，只要全黨上下團結一致，在策略上採取積極主動的熱戰攻勢，就算起跑點落後仍可迎頭趕上，吳怡農與蔡培慧兩次補選的結果就是鮮明的對比。

相對的，藍營赫然發現去年以來一系列的「下架民進黨」的仇恨攻勢踢到鐵板，選戰並非單一議題「最大簡單化」的操作，而是黨中央操盤、黨公職共同參與、候選人特質、媒體議題攻防的「整體戰」。去年那套論文與疫苗打到底的策略，已出現邊際效用遞減的現象，若非對手吳怡農採取佛系左青打法，王鴻薇極有可能落敗。

家族政治、大選前哨戰，以及侯友宜

顏寬恒與林明溱的敗選模式，可讓台灣選民重新思考一個問題，亦即國民黨地方派系及其扈從政治的本質。顏林兩人都有家族政治的背景，然後都有特權與土地正義的爭議，最後被從事社運的女醫師與女教授擊敗，如果此一選戰邏輯成立且歸納出若干指標，國民黨許多地方派系出身的立委可能瑟瑟發抖。

目前，國民黨更陷入抓戰犯的泥淖中，主因來自於侯友宜再度採取保持距離、保存實力的作法，這種切割態度一如2019年總統大選與後來的四項公投與中二補選，只是更加引發深藍人士的攻擊與不滿。

諷刺的是，侯友宜這種投機性格藍營人士應該習以為常，他本人也料到這種操作勢必引人反彈，他敢一直這樣重複演練，說穿了就是自恃民調領先，吃定了有心攻頂各方人馬，也綁架了部分藍營支持者的選擇，所以候幕僚才會提出什麼「不要介入地方選舉，以免流失綠營選票」這種自我感覺良好的建議。

不聰明的地方很簡單，難道總統大選的強度遠低於地方選舉？屆時激烈競爭只會拉高藍綠對決的氛圍，除了柯文哲試圖遊走藍綠外，其他政黨提名候選人鮮少能挖走對方陣營的基本盤。此外，侯友宜當下參選的困境除了烙跑欠缺正當性外，主要矛盾還是難以整合深藍族群，除了省籍情節與「李登輝第二」的疑慮外，黨性不純正不忠貞也是問題所在，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」恐是侯友宜難以撕掉的標籤。