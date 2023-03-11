南投補選後續效應發酵，國民黨已出現「五代十國」各自為政的亂象
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國民黨檯面上人物若把南二選戰當成是自己爭權奪利或更上一層樓的過場舞台，有如入戲甚深而且自我感覺良好，而隨著民進黨目前好整以暇走自己的政治節奏，國民黨卻還已出現「五代十國」各自為政的亂象......
南投補選後化學效應顯然發酵，綠營找到許久不見的士氣與勝選氛圍，藍營則開始陷入找戰犯的焦慮情緒中。
綠營支持者認為，如果像中二或南二都可以翻轉，許多艱困選區逆轉勝似乎不再是如此遙遠；更關鍵的是，只要全黨上下團結一致，在策略上採取積極主動的熱戰攻勢，就算起跑點落後仍可迎頭趕上，吳怡農與蔡培慧兩次補選的結果就是鮮明的對比。
相對的，藍營赫然發現去年以來一系列的「下架民進黨」的仇恨攻勢踢到鐵板，選戰並非單一議題「最大簡單化」的操作，而是黨中央操盤、黨公職共同參與、候選人特質、媒體議題攻防的「整體戰」。去年那套論文與疫苗打到底的策略，已出現邊際效用遞減的現象，若非對手吳怡農採取佛系左青打法，王鴻薇極有可能落敗。
家族政治、大選前哨戰，以及侯友宜
顏寬恒與林明溱的敗選模式，可讓台灣選民重新思考一個問題，亦即國民黨地方派系及其扈從政治的本質。顏林兩人都有家族政治的背景，然後都有特權與土地正義的爭議，最後被從事社運的女醫師與女教授擊敗，如果此一選戰邏輯成立且歸納出若干指標，國民黨許多地方派系出身的立委可能瑟瑟發抖。
目前，國民黨更陷入抓戰犯的泥淖中，主因來自於侯友宜再度採取保持距離、保存實力的作法，這種切割態度一如2019年總統大選與後來的四項公投與中二補選，只是更加引發深藍人士的攻擊與不滿。
諷刺的是，侯友宜這種投機性格藍營人士應該習以為常，他本人也料到這種操作勢必引人反彈，他敢一直這樣重複演練，說穿了就是自恃民調領先，吃定了有心攻頂各方人馬，也綁架了部分藍營支持者的選擇，所以候幕僚才會提出什麼「不要介入地方選舉，以免流失綠營選票」這種自我感覺良好的建議。
不聰明的地方很簡單，難道總統大選的強度遠低於地方選舉？屆時激烈競爭只會拉高藍綠對決的氛圍，除了柯文哲試圖遊走藍綠外，其他政黨提名候選人鮮少能挖走對方陣營的基本盤。此外，侯友宜當下參選的困境除了烙跑欠缺正當性外，主要矛盾還是難以整合深藍族群，除了省籍情節與「李登輝第二」的疑慮外，黨性不純正不忠貞也是問題所在，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」恐是侯友宜難以撕掉的標籤。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。