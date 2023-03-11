TNL+ 2023/03/11,
政治

南投補選後續效應發酵，國民黨已出現「五代十國」各自為政的亂象

南投補選後續效應發酵，國民黨已出現「五代十國」各自為政的亂象
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國民黨檯面上人物若把南二選戰當成是自己爭權奪利或更上一層樓的過場舞台，有如入戲甚深而且自我感覺良好，而隨著民進黨目前好整以暇走自己的政治節奏，國民黨卻還已出現「五代十國」各自為政的亂象......

南投補選後化學效應顯然發酵，綠營找到許久不見的士氣與勝選氛圍，藍營則開始陷入找戰犯的焦慮情緒中。

綠營支持者認為，如果像中二或南二都可以翻轉，許多艱困選區逆轉勝似乎不再是如此遙遠；更關鍵的是，只要全黨上下團結一致，在策略上採取積極主動的熱戰攻勢，就算起跑點落後仍可迎頭趕上，吳怡農與蔡培慧兩次補選的結果就是鮮明的對比。

相對的，藍營赫然發現去年以來一系列的「下架民進黨」的仇恨攻勢踢到鐵板，選戰並非單一議題「最大簡單化」的操作，而是黨中央操盤、黨公職共同參與、候選人特質、媒體議題攻防的「整體戰」。去年那套論文與疫苗打到底的策略，已出現邊際效用遞減的現象，若非對手吳怡農採取佛系左青打法，王鴻薇極有可能落敗。

家族政治、大選前哨戰，以及侯友宜

顏寬恒與林明溱的敗選模式，可讓台灣選民重新思考一個問題，亦即國民黨地方派系及其扈從政治的本質。顏林兩人都有家族政治的背景，然後都有特權與土地正義的爭議，最後被從事社運的女醫師與女教授擊敗，如果此一選戰邏輯成立且歸納出若干指標，國民黨許多地方派系出身的立委可能瑟瑟發抖。

目前，國民黨更陷入抓戰犯的泥淖中，主因來自於侯友宜再度採取保持距離、保存實力的作法，這種切割態度一如2019年總統大選與後來的四項公投與中二補選，只是更加引發深藍人士的攻擊與不滿。

諷刺的是，侯友宜這種投機性格藍營人士應該習以為常，他本人也料到這種操作勢必引人反彈，他敢一直這樣重複演練，說穿了就是自恃民調領先，吃定了有心攻頂各方人馬，也綁架了部分藍營支持者的選擇，所以候幕僚才會提出什麼「不要介入地方選舉，以免流失綠營選票」這種自我感覺良好的建議。

不聰明的地方很簡單，難道總統大選的強度遠低於地方選舉？屆時激烈競爭只會拉高藍綠對決的氛圍，除了柯文哲試圖遊走藍綠外，其他政黨提名候選人鮮少能挖走對方陣營的基本盤。此外，侯友宜當下參選的困境除了烙跑欠缺正當性外，主要矛盾還是難以整合深藍族群，除了省籍情節與「李登輝第二」的疑慮外，黨性不純正不忠貞也是問題所在，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」恐是侯友宜難以撕掉的標籤。

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Photo Credit: 中央社
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