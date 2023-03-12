TNL+ 2023/03/12,
美加

「醫療旅遊」遇死劫，美國民眾赴墨西哥動醫美手術卻遭綁架殺害

「醫療旅遊」遇死劫，美國民眾赴墨西哥動醫美手術卻遭綁架殺害
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

光是要植一顆牙，在美國就要花上近3400美金（約10.4萬新臺幣），但反觀同樣的植牙手術，在墨西哥的價格就僅需1650美金（約5萬新臺幣）；冠狀動脈繞道手術（CAGB）在美費用為7萬3000美金（225萬新臺幣），在墨西哥卻只要2萬7300（約84萬新臺幣），價格落差極大。

文：Taylor Mei

在就醫費用不菲、候診時間漫長及國內不允許執行部分手術的情況下，能觀光又能看醫生動手術的「醫療旅遊」在歐美等地掀起風潮。不過，近期墨西哥卻傳出有多名美國民眾遭到綁架，而這些遭綁的旅客中，每4個人中就有1個人，是以醫療旅遊名義至當地觀光就醫，最後卻遭到挾持難以脫身，求助無門。

赴墨西哥醫療旅遊卻喪命

因美國醫療費用高昂，也並非人人有醫療保險，也進而使得愈來愈多美國人會透過醫療旅遊的方式，除了看醫生也順便進行觀光，體驗當地的風土民情。會參加這類旅遊的旅客，通常鎖定醫療價格便宜、治療時程較久，或須進行特定但在美國未被核准的治療及手術。

據《CNN》報導，如麥吉（Latavia Washington McGee）一行人至墨西哥後遭歹徒綁架，即為醫療旅遊綁架案的其中一例。據麥吉的朋友表示，33歲的麥吉和3名朋友伍達德（Shaeed Woodard）、布朗（Zindell Brown）和威廉斯（Eric Williams）同行前往墨西哥，預計要在當地執行醫美手術。

然而這趟到墨西哥，手術非但沒做成，4人還遭到綁架射傷。對此美國相關單位人員表示，4人於馬塔莫羅斯（Matamoros）邊境被警方發現，其中伍達德和布朗2人在當時已經身亡。對於這次的綁架案該人員表示，警政單位目前正在試圖拼湊整起綁架案的事發經過，以及在他們遭綁後發生了什麼事。

醫療旅遊人潮不減反增

近幾年醫療旅遊正夯，不少國家更是以此為名吸引旅客來訪。根據2020至2021年《醫療旅遊指數》（Medical Tourism Index）統計，主打醫療旅遊全球前十名的國家區域，分別為：加拿大、新加坡、日本、西班牙、英國、杜拜、哥斯大黎加、以色列、阿布達比及印度，而美國人喜歡前往的墨西哥，在該排行榜上則為第42名。

《美國醫學會雜誌》（AMJ）發表的一篇研究統計結果顯示，美國在2007年至他國醫療旅遊的人數為80萬人左右，但到了2017年後，這個數字就已經超過了100萬大關。相關研究也指出，在2017年後的醫療旅遊人潮，只會持續向上成長。

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