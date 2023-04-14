2023/04/14,
政治

前香港職工盟成員申辦五一遊行，盼「試探復常後遊行示威自由還有多少」

前香港職工盟成員申辦五一遊行，盼「試探復常後遊行示威自由還有多少」
圖為2019年香港「五一遊行」｜Photo Credit: GettyImages

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已解散的香港職工盟兩名前成員日前以個人名義向香港警方申請舉辦五一遊行。二人撰文指，「社會運動是漫長而崎嶇的路，不能只著眼於一時的得失起跌」，無論香港社會還有多少空間，最重要是「將五一的精神意志傳承下去」。

（中央社）已解散的香港職工盟兩名前成員日前以個人名義向香港警方申請舉辦五一遊行。兩人表示，知道近月申請遊行的爭議後，明白可能會遭遇挑戰和風險，但希望將「五一」的精神傳承下去。

職工盟前主席黃迺元及前幹事杜振豪10日開設了「香港五一遊行2023（申請中）」的臉書專頁，表示已於9日下午以個人名義向警方申請舉辦五一遊行，並撰文解釋舉辦遊行原因。

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Photo Credit: GettyImages
前職工盟主席黃迺元

文章表示，「為什麼要申請舉辦遊行？數年之前，大概沒有人會想到這竟然會成為一個問題。」

文章指出，五一勞動節源於1886年芝加哥「乾草市場事件」，到137年後今天的香港，依然沒有「八小時工作制」及沒有法例保證加班費，指「面對擁有雄厚政治經濟實力的統治階級，工人要改變不公義的社會結構，只能透過團結自身力量向權貴施壓。」

文中說，不會天真地相信辦一場數百人的遊行能夠改變什麼，「尤其在今天的香港社會，大家都會明白是何等困難。得悉近月申請遊行的爭議後，我們更加明白可能會遭遇什麼挑戰和風險」。

文章表示，「社會運動是漫長而崎嶇的路，不能只著眼於一時的得失起跌」，無論香港社會還有多少空間，最重要是「將五一的精神意志傳承下去」。

香港警方近期對遊行集會設有不同條件，如三月「將軍澳都會駅業主委員會」舉行反對政府填海的集會遊行，在警方作出多項限制下，參加者要頸掛號碼牌及不可戴口罩等。遊行期間主辦方用膠帶包圍遊行隊伍。

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Photo Credit: GettyImages

《明報》12日報道，黃迺元表示，盼藉遊行提高大眾的勞工權益意識，料約500人參與，並說不希望遊行有太多苛刻限制，惟樂於與警方協調不複雜的條件。

杜振豪接受《光傳媒》訪問時說，申請遊行是想「試探『社會復常』後香港遊行示威的自由還有多少」。而警方早前曾要求其他遊行者須遵照要求掛牌、不准戴口罩等，杜振豪表示「不願意接受不合理的限制」，但目前難以一概而論。

《香港國安法》實施後多個公民團體解散，有31年歷史的職工盟，在2021年10月表決通過解散。

職工盟前主席吳敏兒因民主派初選案，被控涉嫌違反《香港國安法》串謀顛覆國家政權罪，已被押近2年。

職工盟前秘書長李卓人因2019年參與非法集會罪及2020年6月「煽惑他人參與、組織及參與未經批准集結」等罪分別被判入獄，總刑期20個月，目前因其他案件仍在押中。

李卓人妻子鄧燕娥今年三月被指涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」而被港警國安處拘捕，其後獲准保釋。

《明報》報道，據了解，國安處其後曾帶走最少4名前職工盟成員協助調查，包括黃迺元及杜振豪，但未拘捕。

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