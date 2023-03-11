看新加坡因應地緣政治帶來的的挑戰，台灣能有何借鏡之處？
我們想讓你知道的是
聽完李顯龍2022年的國慶演說，我悟到身為地緣政治主角之一的台灣人，對於地緣政治的危機意識實在太低。政府沒有自己的一套印太戰略政策，國民對於印太一詞也過於陌生。新加坡所面臨的歷史與地理因素，相對台海局勢輕緩許多，卻能擁有高度危機意識，我認為是台灣人值得反思的議題。
文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員）
今年初，有台灣網友翻出李顯龍評論香港與台灣的房價問題的影片，剪輯發布後引起台灣網友的注意，接著台灣新聞媒體也開始報導此事。我透過了YouTube的演算法找到了這部影片的出處，即是新加坡總理辦公室的YouTube官方頻道。原始影片是2013年李顯龍接受記者訪問時，評論亞洲四小龍的發展如何分道揚鑣，內容確實點到台灣年輕人的痛；但是我認為另外一部同樣是由新加坡總理辦公室發布的影片——由李顯龍在2022國慶演說談及地緣政治，更值得台灣人民去觀看。
2022新加坡國慶演說
演說中，李顯龍向民眾解釋，為何新加坡政府要譴責俄羅斯入侵烏克蘭？此舉是否代表新加坡選擇和美國站在同一邊對抗俄羅斯？
疫情對新加坡國內秩序產生了重大影響，同時，外面世界的變化使地緣政治成為近年顯學，李顯龍總理注意到了這件事，並告訴國人其重要性。
「反對強權即是公理」是新加坡向來的立場，李顯龍告訴國民，新加坡之所以譴責俄羅斯入侵烏克蘭是站在維護主權的立場，而不是在俄羅斯與西方陣營之間選邊站；他進一步說明，維護國家主權的立場是必須明確、不能含糊的，新加坡地鄰大國且是亞洲最小的成員國之一，故危機意識較他國強烈，唯有明確反對強權的入侵，萬一有天新加坡同樣面臨侵略，世界上其他國家才願意申手幫助新加坡。為了證明新加坡政府沒有雙標，李顯龍舉了1983年美國入侵格瑞那達時以及1978越南入侵柬埔寨時新加坡同樣明確表示反對的例子。
整段影片7分鐘，李顯龍演講過程極其流暢且邏輯清晰，台下觀眾則是安靜聆聽未拍手，看起來就像是李顯龍為國民上了一堂課。
聽完李顯龍的一番演說，我悟到身為地緣政治主角之一的台灣人，對於地緣政治的危機意識實在太低。政府沒有自己的一套印太戰略政策，國民對於印太一詞也過於陌生。新加坡所面臨的歷史與地理因素，相對台海局勢輕緩許多，卻能擁有高度危機意識，我認為是台灣人值得反思的議題。
本文接下來將進一步探討地緣政治帶給新加坡的挑戰與機會，並且思考台灣有何學習之處。
歷史與地理因素為新加坡人民添加危機意識
新加坡的國家所在環境，與台灣相比可說是安全許多，但為何該國在軍事方面付出特別多努力？不但成年男性需要服2年兵役，國防預算甚至比周邊國家總和還多，這可以從歷史和地理因素找到線索。
新加坡社會主要由華人組成，國家人民歷經百年的坎坷之路才有今日的繁榮。李顯龍在2019及2022年的演說都曾提及，新加坡華人從「落葉歸根」變成「落地生根」，新加坡人經過共同奮鬥，國家認同不再是中國而是新加坡，有了歸屬感與凝聚力。
新加坡的獨立並不是出於己願，而是被馬來西亞踢出，李光耀甚至為此落淚。剛獨立的新加坡缺乏資源，社會呈現不穩定的狀況，加上與馬來亞和印尼的關係並不算好，可說是充滿內憂外患。當時共產黨又在此地區逐漸擴大勢力，即使新加坡能和他國當局保持和平，卻不能保證他國政局能夠保持穩定而確保區域安全，故新加坡亟需提升國防能力，除了受到英國及澳紐的保護，也積極尋找以色列、中華民國進行軍事合作。
1970年代尼克森主義興起，美國把他國安全問題丟回各國本身，這引發東南亞乃至大洋洲各國政府擔心共產黨可能向南滲透，於是英、澳、紐、新、馬在1971年成立「五國聯防」（Five Power Defence Arrangements），以維持新馬地區的區域安全。雖然英國後續又考慮國力與國內經濟因素而逐漸撤出亞洲，但幸好後來馬共面臨分裂以及失去中共援助逐漸式微，此地再度迎來和平。
這些波折就是造成新加坡至今仍對地緣政治風險保有高度意識的原因之一。國土小只是其中一個因素，從歷史脈絡也可以找到線索。
馬六甲海峽戰略
新加坡戰略位置重要，馬六甲海峽是印度洋與南海互通必經之地，為其帶來龐大的經濟利益，若此地產生安全問題，受影響的不只是新加坡，而將攸關全球貿易的穩定。近代新加坡除了受到舊有思維影響，反恐、打擊海盜亦受該國所重視；故新加坡除持續提升自我防衛能力，自1990年代起也與美國加強安全合作。於是，新加坡有了美國的安全協助，美國亦藉此維護其在南海的利益，而得以運用該國的海空基地。
新加坡距離台海遙遠，且未涉入南海主權爭端，那麼這塊區域的安全與新加坡有何關係？事實上，馬六甲海峽的安全問題不是單方面影響其他地區的穩定，南海、台海都是世界上繁忙的航道，若中美在南海或台海發生衝突，全球貿易受阻，馬六甲海峽作為連接兩大洋的國際水道，自然會受到牽連，故此地區穩定與否理當也會影響新加坡的利益。
若台海發生衝突，除了美、日、台，新加坡也可能很快會涉入這個爭端。即使中國已在緬甸及巴基斯坦尋找石油運輸替代道路，但至今仍高度依賴馬六甲海峽，且此路徑亦是成本最低的選擇。故當台海或南海發生衝突，馬六甲海峽最窄處僅2.8公里，美軍若在馬六甲海峽對中共船隻進行封鎖，便能大幅降低其補給能力。此外，有新加坡學者莊嘉穎曾提出，美、澳、新三方有相當密切的軍事合作，一旦台海有事澳洲就有可能參與，新加坡則可能涉及轉運事務，且中方亦可能施壓新加坡或藉由同宗同祖、同言同語來煽動新加坡反美情緒，故中美在台海或南海的糾紛對新加坡的影響，恐怕比一般人所想像地更深遠。
新加坡在國際想要扮演的角色
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
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你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
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在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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