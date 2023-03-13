收窄兩岸模糊空間？中國外長秦剛拿《憲法》談台灣問題為何惹議？
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澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對《BBC中文》分析指，秦剛或像許多新官員一樣，為了保護自身政治立場而表現強硬，而他談台灣問題時可能是為了講給美國聽，「但這表明中國對台機構間的工作相互矛盾，協調上仍有差距，而且對於二十大後新上任、一些相對年輕的中國官員來說，可能還需要更長的適應期」。
中國新任外長秦剛3月7日在「全國兩會」外長記者會上首次公開亮相，強調台灣問題是中國核心利益中的核心、中美關係第一條不可跨越的紅線，並特地拿出《中華人民共和國憲法》引用「序言」說：「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」
此舉隨即引發台灣輿論反彈，有網民留言指「試問是先有中華民國，還是先有中華人民共和國」，「中華民國的憲法比較早上市吧」，並質疑中共政權1949年成立後從未統治台灣，理論上內戰未結束，「誰統誰還不一定咧」。有人調侃道「中國憲法直接把美國包含進去不是更讚」，也有人指出中國和台灣是「一邊一國，互不從屬」。
台灣外交部發言人劉永健回應說，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是客觀事實、也是現狀，無論中國政府如何扭曲台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。他重申，台灣主權只屬於2300萬台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。
台灣陸委會也表示，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與區域和平的根本，不是中共當局矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」。
北京對台政策不協調？
儘管秦剛在甫上任外長就對台灣表現出強硬的態度，但事實上這種「鷹派」的表現並非在任何時間、任何中共官員之間都出現。比如主責對台統戰工作的中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，上月會見訪陸的國民黨副主席夏立言時稱要「盡早恢復兩岸交流正常化」，而宋濤接掌國台辦以來也身段柔軟，積極推動兩岸「大交流」。
澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對《BBC中文》分析指，秦剛或像許多新官員一樣，為了保護自身政治立場而表現強硬，而他談台灣問題時可能是為了講給美國聽，「但這表明中國對台機構間的工作相互矛盾，協調上仍有差距，而且對於二十大後新上任、一些相對年輕的中國官員來說，可能還需要更長的適應期」。
台灣一些媒體認為，秦剛搬出《中華人民共和國憲法》的做法是「打臉」了王滬寧與宋濤，把「九二共識」建立的創造性模糊所撐開的空間弄塌。
國民黨國際事務部主任、台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正向《BBC中文》強調，《中華民國憲法》不會因為秦剛開了記者會就沒有，儘管北京的邏輯認為中華民國已經消失，但同時又堅持「九二共識」，就是一種模糊。「人的本性就是想把問題搞清楚，但海峽兩岸是在於創造性模糊，是不可以說清楚的關係，說清楚了就沒戲了。」
如何解讀一軟一硬
美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中指出，秦剛的講話是以外交部長的位階，回應美國國務卿布林肯指「台海問題不是中國內政」，同時顯示中美對話是國與國的交涉，但兩岸對話不是。「秦剛不會對台灣喊話，台灣是王滬寧的業務，這樣的態度不同，可以看出中方在內部組織職掌上，清楚地把台灣問題內政化。簡單說，台灣關注秦剛的鷹派發言，必須理解秦剛面向的聽眾不是台灣。」
台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也表示，秦剛代表中共涉外系統，王滬寧是全國政協主席，兩者並無矛盾。「中共對台政策一貫是反獨促統，反獨是靠著武力、外交，促統是靠著兩岸交流，他們是不同的人在不同角色，講出來都是中共對台的談話。」
他指從北京的角度，太平洋美中大兩岸在決定台海的小兩岸，這是一個戰略目標，涉外系統必然會對美國堅定表達立場。「你看過去三年王毅的講話，所有外長的講話都是以美國為中心，而美中關係都是以台灣問題為核心——那秦剛這種講話有什麼變化？」
至於秦剛言論是否收窄兩岸模糊空間，兩位學者均認為不必過度解讀。張五岳指兩岸「現在本來就沒有就統一在協商」，而且王滬寧才是正國級，級別比秦剛高太多，「在台灣問題講話上，秦剛跟王滬寧如果牴觸，是秦剛無效，這個不用再講了吧」。翁履中也說王滬寧的態度才是關鍵，「只要他仍然保持溫和，兩岸對話的門就沒有關上」。
中共中央對台工作領導小組，是中共處理台灣問題的最高決策機構，慣例是由中共總書記擔任小組組長，全國政協主席擔任副組長，中共中央外事辦主任則任秘書長。這意味著，未來對台工作三個關鍵人物為習近平、王滬寧與王毅。
兩部憲法
王毅擔任外長期間，他曾在2016年2月、民進黨勝出總統大選後，在美國華府智庫演說時提出期待台灣新領導人蔡英文不要違反「他們自己的憲法」，即「中國與台灣是一個國家」。
當時外界解讀這是釋出對蔡英文的善意，因為此前北京官員從未提過《中華民國憲法》，或者以此作為兩岸關係發展的依據。另有分析指，北京是借此把台灣限制在憲法下「同屬一個中國」的框架下。
中華民國在1911年辛亥革命後成立，1949年12月9日從中國大陸撤退到台灣。《中華民國憲法》制定於1946年，第4條規定「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」。
有關條文未明文列舉其範圍，但其前身是1936年制定的《五五憲法草案》，關於領土之規定是「中華民國領土為江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、西康、河北、山東、山西、河南、陝西、甘肅、青海、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、熱河、察哈爾、綏遠、寧夏、新疆、蒙古、西藏等固有之疆域」。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門