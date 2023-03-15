中國兩會升級「民意收集器」國家信訪局，是重大改革還是為百姓畫大餅？
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國家信訪局為中國國務院負責民眾來信和上訪接待工作的機構，但過去一直被詬病沒有發揮它應有的作用。本輪機構調整將該局升級，這個時間點尤為受到關注。有分析認為， 該舉措與近幾個月中國爆發的數輪大規模抗議有關，但另有聲音認為， 這次改革不會帶來什麼實質變化， 中國的信訪制度是為老百姓「畫大餅」。
本次中國兩會上推出的國務院機構改革方案受到外界關注，其中令人意外地提到將把國家信訪局調整為國務院直屬機構。周五（3月10日），十四屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准了這個方案。
國家信訪局為中國國務院負責民眾來信和上訪接待工作的機構，但過去一直被詬病沒有發揮它應有的作用。本輪機構調整將該局升級，這個時間點尤為受到關注。
有分析認為， 該舉措與近幾個月中國爆發的數輪大規模抗議有關，但另有聲音認為， 這次改革不會帶來什麼實質變化， 中國的信訪制度是為老百姓「畫大餅」。
與抗議增加有關？
3月7日，中國國務委員、國務院秘書長肖捷在人大會議上發表講話稱：「貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益，將國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。」
在中國，國家信訪局負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給黨中央、國務院及領導的來信來電，接待來訪等工作。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾對BBC中文指出，國家信訪局是中國黨和政府的的民意收集器。
他認為，這次將國家信訪局轉為國務院直屬機構，是讓這個機構地位升級。國家信訪局局長今後可以直接向總理匯報，總理能更了解下面的情況。
自去（2022）年開始，中國出現越來越多大規模的抗議示威活動。
去年年底，中國有數以千計的人在街頭集會，在夜晚手舉白紙反對中國嚴格的新冠清零政策。抗議波及北京、上海、成都多地。抗議後，目前已經有多人被捕。
2月8日和15日，湖北省武漢市兩次爆發退休老人為主的抗議活動。起因是武漢開展的醫保改革，使參保人的個人醫保帳戶每月到帳的錢從兩百多元下降到80多元，退休老人認為此舉損害了自身利益，因此上街抗議。
吳木鑾認為，國家信訪局提升地位與近期的抗議示威有關，這代表中國政府更加重視這些問題。
「以前國家信訪局在國務院辦公廳下，局長不可以直接向總理匯報，現在國家信訪局長可以直接向總理匯報。從總理角度來說，會更知道下面的情況，對共產黨來說，收集信息比以前更好，」吳木鑾說。
表面文章？
中國媒體《財新》引述中國政法大學政治與公共管理學院教授、原信訪立法專家委員會委員翟校義稱，調整將帶來三大重要變化：一是機構地位上升；二是從國辦分出去後，其原本依托於國辦的綜合協調能力將面臨考驗，不過《信訪工作條例》提出的信訪工作聯席會議制度也可以發揮協調作用；三，升格為國務院直屬機構，意味著黨和政府已將信訪視為一項專門業務，增加信訪工作的專業性。
但中國網民反映不一。微博網民「明德先生」說：「真心希望升格後的信訪局可以長出牙齒，少一些十幾年前的『踢皮球式信訪』，而是切實為老百姓解決問題，走好新時代的群眾路線。」
微博網民「風橋」說：「見了領導也不解決問題，記在了本本上，確沒記在心上，問題還是問題。」
在土地徵遷，房屋拆遷等普遍社會問題中遭受不公的百姓，希望通過信訪系統向上級政府求助，卻經常遭到當地政府的阻攔或打壓，許多人被關進「黑監獄」， 即由地方政府主要在北京等大城市的一些小旅館設置的關押設施，作為關押和轉運「越級上訪者」的周轉點。
非政府組織人權觀察曾多次發表報告稱，中國上訪人面臨嚴重的暴力威脅。
2011年，該組織發表報告揭露中國的「黑監獄」，稱自2003年以來，大量公民上訪期間被關進俗稱為「黑監獄」的秘密非法拘留設施，關押期間無法與外界接觸，關押時間可長達數天或數月。
報告指出，這些設施主要由地方和省級官員開設使用，以拘留申訴未得下級政府解決而前往北京和各個省會城市尋求司法救濟的上訪者。
美國紐約城市大學政治學教授夏明則認為，中國信訪制度最主要的問題是不許上訪，不許越級上訪，以中國現在管控的模式，很多上訪都會被攔截，中央一級的上訪是沒有意義的。
他不認為這次改革有價值，會給中國的信訪制度帶來任何變革，「信訪工作在中央一級是表面文章，掛一塊空牌子，給老百姓畫了個餅，讓他們遠遠瞭望北京天安門，但實際對他們來說不可觸及的。」
「如果任何人說，我現在要到國家信訪局上訪，基本各地政府馬上會出動攔你了。」夏明對BBC指出，在現在的中國，任何的集聚都會馬上被定性成尋釁滋事或者顛覆國家政權。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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