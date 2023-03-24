馬雲、肖建華、郭廣昌、包凡：那些消失的中國億萬富翁，和收緊的金融監管
我們想讓你知道的是
中國的不平等現象日益嚴重——據說習近平面臨著來自極左派的壓力，他們希望向黨的社會主義根源靠攏。億萬富翁失蹤背後的謎題，以及外界對中國政府處理商業問題的更廣泛關注，可能會產生意想不到的嚴重後果。
上個月，科技行業投資人包凡失蹤，重新點燃了人們對近期中國一個現象的興趣——消失的億萬富翁們。
華興控股創始人——其客戶包括網路巨頭騰訊、阿里巴巴和百度——被認為是中國科技行業裡巨人般的存在。
包凡案件的走向，有前車之鑒：失蹤幾天後，其公司宣布他「目前正配合國家有關機關的調查」。
跟以往類似案件如出一轍，哪個政府機構正在進行調查、調查的內容，以及包凡的下落，都還沒有明確消息。
在包凡之前，中國商界領袖的消失時有發生，包括阿里巴巴的老闆馬雲。
雖然消失的億萬富翁關注度高，也有一些不太為人所知的中國公民參加諸如反政府或人權抗議活動後失蹤的案例。
包凡的失蹤再次引起人們關注，有觀點認為這是習近平加強對中國經濟控制的方式之一。
在一年一度的全國人民代表大會召開之際，中國宣布多年來最為重大的金融監管系統改革計劃。
中國將成立一個新的金融監管監督機構，用以監管大多數金融部門。當局表示，這將填補目前由多個機構監督金融服務業的不同方面所造成的漏洞。在中國，金融行業規模達到數萬億美元。
觀察：衡量中國金融改革成功與否的標尺是什麼？
BBC中文記者 陳岩
一個月之前，中國金融領域迎來一項重大改革——全面實行股票發行註冊制，一改實施了三十多年的核准制。一個難得的制度革新，讓金融環境隨之一鬆。
一個月之後，「兩會」上又迎來一項更重大的改革——成立國家金融監督管理總局。市場環境又為之一緊。
很多觀察者認為，這一改革是為了更嚴密地監管金融服務業。實際上，相比於在產權、外貿，甚至國企等領域的大力改革，中國在金融領域的動作一直慎之又慎。
1978年中國雖然開啟改革開放，但路線搖擺不定，直到1993年的中共十四屆三中全會確立了社會主義市場經濟體制，路線問題才塵埃落定。那一年，中國迎來了一位主導之後十年改革的「經濟沙皇」朱鎔基。
1993年也是中國金融混亂達到頂點之時：體制內有「蘇三山」事件；體制外有「沈太福」集資案；剛剛成立僅兩年多的上海股票交易所，一取消交易價格限制，整體股價3天暴漲570%，甚至有新股一上市翻了30倍。這些還只是冰山一角。
等到朱鎔基著手改革國企時，受到韓國模式的啟發，認為韓國的金融與實業融合的大型財團，助力該國在短短幾十年間成為首屈一指的工業國。中國應該按此模式，培養國有企業。
然而，1997年金融危機來襲，中國人眼中的「好學生」卻在危機中倒閉不少。韓國大宇集團最終巨虧倒閉。這條改革之路前方的亮光被戛然掐滅。
此後中國在金融市場對外開放上始終審慎，比如股票上市註冊制，從討論到最終落地，歷經九年。
即便如此，在中國特殊的經濟制度下，金融還是累積了巨大的風險。比如投資和信貸大多給了國有企業，以及政府的城投公司，而非民營企業。這造成地方政府負債達到危險的高位，而民營企業只好用利率更高的影子銀行，「擠出效應」明顯。
這種資源錯配，使資金流向低效率領域，進一步加大了系統性的金融風險。一旦經濟不景氣，企業利潤難以償還利息，將爆發系統性金融風險。
從根本上講，金融監管的放鬆與收緊都只是過程而不是目標，問題在於要打通投資的管道，讓資本更合理地流動，從而釋放私營部門和科技領域的潛力和推動力。資金注入更有效率的地方，使違約風險降低，化解系統性金融風險，經濟才能進入更良性的循環。
新一輪的金融改革成不成功的一個衡量標尺，就是能否打通這個良性的管道。
僅在2015年，就至少有五名高管失聯，其中包括復星國際集團的董事長郭廣昌，該集團因擁有英超足球俱樂部伍爾弗漢普頓流浪者隊（簡稱狼隊，Wolves）而為西方人所熟知。
郭廣昌於當年12月失蹤，當他再次出現後，其公司才宣布他一直在協助調查。
兩年後，加拿大華裔商人肖建華在香港的一家豪華酒店被帶走。他曾是中國最富有的人之一，去年因腐敗被判入獄。
2020年3月，億萬富翁房地產大亨任志強在因習近平對疫情的處理而稱其為「小丑」後消失了。同年晚些時候，僅經過一天的審判，任志強就因腐敗指控被判處18年監禁。
最引人注目的是阿里巴巴創始人馬雲的消失。這位當時的中國首富批評中國金融監管機構後，於2020年底消失了。
他旗下的金融科技巨頭螞蟻集團的上市也被擱置。儘管他向「共同繁榮」基金捐贈了近100億美元，但他已經兩年多沒有在中國露面，也未被指控犯有任何罪行。
馬雲的下落仍然不清楚，儘管有報道稱最近幾個月來他在日本、泰國和澳洲出現過。
中國政府堅持，對一些中國富豪採取行動完全是出於法律原因，而且一再表示要根除腐敗。但是，中國政府的行動與過去幾十年來造就這個世界第二大經濟體的經濟自由化相悖。
這種開放風潮造就一大批億萬富翁，他們擁有巨大財富，並擁有行使可觀影響的潛力。
有觀察者稱，在習近平領導下，中國共產黨想要奪回這種權力，而完成這項任務的方式通常蒙著一層神秘面紗。
其背後的邏輯是：大企業，尤其是科技行業，在習近平的前任江澤民和胡錦濤的政策下，權力不斷增長。
在此之前，中國政府的重點是傳統的權力中心，包括軍隊、重工業和地方政府。
在保持對這些領域嚴格控制的同時，習近平的關注範圍擴大了，他將更多經濟領域置於其控制之下。在「共同富裕」政策下，大部分經濟領域都遭受嚴厲打擊，其中科技行業受到了特別的關注。
Tags：
臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。