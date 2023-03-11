【世界棒球經典賽】林子偉、張育成、吉力吉撈3轟勝義大利，「絕對忠誠」跑壘敬禮動作外媒也好奇

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊10日與被戲稱「美國二軍」的義大利隊交手，林子偉陽春砲、張育成2分彈，加上吉力吉撈．鞏冠的3分砲，終場以11比7、睽違3659天再於經典賽拿下重要一勝。

台灣隊上一次在經典賽拿下勝利，已是2013年3月3日預賽擊敗荷蘭隊，睽違3659天台灣終於再次等到經典賽的勝利，同時也是本屆預賽首勝、如願終止跨屆7連敗。

休兵一天重新再來，世界棒球經典賽台灣隊今天在滿場近2萬名觀眾面前迎戰義大利隊，台灣隊1局下2人出局，靠著林子偉陽春砲先馳得點、帶起台灣隊士氣。

義大利隊2局上追分，靠著佛萊徹（Dominic Fletcher）、蘇利文（Brett Sullivan）接連安打，1人出局後犧牲觸擊戰術跑回追平分，再靠著迪盧齊奧（Ben DeLuzio）三壘打送回超前分。

台灣隊2局下再起攻勢，陳傑憲獲觸身球保送，靠著滾地球跑上二壘，2人出局後鄭宗哲適時安打送回追平分。

台灣隊3局下繼續搶分，張育成率先敲出二壘打，吳念庭安打推進，陳傑憲適時安打送回超前分，王柏融再補上安打替球隊多添1分，江坤宇敲出三壘方向滾地球造成義大利隊失誤，陳傑憲跑回台灣隊第5分。

義大利隊4局上有攻勢，單局選到1次四壞保送、敲出4支安打，一口氣攻下4分、翻轉戰局，5局上羅培茲（Nicky Lopez）再敲出帶有1分打點的安打。

6局下台灣隊5比7落後，「絕對忠誠」張育成開轟、2分砲一棒幫助球隊扳平比數，7局下1人出局後陳傑憲選到四壞保送，成晉代打敲安，江坤宇安打攻佔滿壘，范國宸內野安打送回致勝分。

台灣隊攻勢沒有停下來，8局下1人出局後張育成選到保送、吳念庭敲出安打，吉力吉撈．鞏冠開轟，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，台灣隊順利拿下勝利。

張育成經典賽敲關鍵追平2分砲，跑壘敬禮外媒也好奇

（中央社）「絕對忠誠」張育成10日在世界棒球經典賽與義大利隊比賽有好表現，全場觀眾「敬禮」回敬，連外國媒體都好奇，6局敲出追平比數2分砲，張育成笑說當下想著：「耶！追平了」。

張育成此次加入世界棒球經典賽台灣代表隊前，因兵役問題引起風波，但經典賽打出好表現回應外界質疑和謾罵，面對「逃兵阿成」、「二兵阿成」等酸語，張育成坦然看待，甚至拿「敬禮」當作慶祝手勢。

張育成3局敲出二壘打，場邊啦啦隊長喊出「全體立正、向中外野敬禮」，觀眾也很配合，張育成6局敲出追平比數2分砲、是球隊扭轉氣勢的關鍵，台灣隊終場以11比7拿下關鍵勝利，張育成單場2安都是長打、貢獻2分打點。

賽後記者會連外媒都好奇「敬禮」手勢的由來，只能由台灣隊的新聞官代為回應，「這是一個很長的故事」。

All the emotion from Yu Chang. 😤 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/7zkPHxwzAK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2023

張育成表示，個人表現好很開心、和球隊贏球開心的感覺不一樣，「感謝主、能夠幫助球隊打出分數，這也是球員應該做的事情」，被問起繞壘時心中在想什麼，張育成笑說：「耶！追平了」，心情很興奮，也希望隊友繼續打回分數。

義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）直言，張育成那發全壘打改變了比賽局勢，面對張育成這種打者，只要有一點點錯誤、他就有辦法掌握機會。

黃子鵬11日先發抗荷蘭，台灣隊經典賽第3戰全力搶勝

世界棒球經典賽台灣隊擊敗義大利搶下重要一勝，今天晚場與荷蘭隊交手，將派出低肩側投手黃子鵬先發搶勝，荷蘭隊則派出海伊耶（Lars Huijer）先發主投。

2023年世界棒球經典賽台灣隊預賽首戰輸給巴拿馬，10日與義大利隊交手，林子偉、張育成、吉力吉撈．鞏冠都開轟，火力串聯以11比7拿下重要一勝，賽後戰績1勝1敗。

台灣隊今晚7時將與目前戰績2勝的荷蘭隊交手，派出低肩側投手黃子鵬先發，黃子鵬曾入選2019年世界12強棒球賽台灣代表隊，但沒機會出賽亮相，今天先發將是他生涯在一級成棒國際賽的首次登板。

黃子鵬在2月25日售票自辦熱身賽，對中職樂天桃猿隊先發，當時主投3.1局無失分、狀況不差，3月6日官辦熱身賽時也曾對中職富邦悍將隊先發，投2局被敲2支安打、無失分，狀態調整不錯，今天擔任先發主投將全力率隊搶勝。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範