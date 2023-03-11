王滬寧當選政協主席，港澳台事務由他接管？

文：德國之聲中文網

本週五（3月10日）中國政協14屆一次會議舉行第3次全體會議，王滬寧接棒汪洋，當選新一屆政協主席。逾20人當選副主席，包括國務院副總理胡春華。

王滬寧有著「中南海智囊」之稱，1955年出生的他是學者出身，畢業於上海復旦大學國際政治專業，擁有法學碩士學位和教授頭銜。由於王滬寧連續輔佐了江、胡、習三代中共中央總書記，他也被外界稱為「三代國師」。有報導稱，「三個代表」、「科學發展觀」和「中國夢」這三代領導人的重要論述，都有王滬寧的策劃、參與。習近平上台後，王滬寧更是多次隨同出國訪問。

《香港01》報導指出，外界料他擔任政協主席的同時，也將同時擔任「對台工作領導小組」副組長，負責實際對台政策和統戰工作。上個月，王滬寧在北京會見了國民黨副主席夏立言。王在會面時強調， 「台獨」與和平水火不容，與台胞福祉背道而馳。夏立言表示，希望兩黨在堅持九二共識，反對台獨基礎上增進互信溝通，造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

《路透社》報導，台灣執政黨民進黨指責夏立言的北京之行，認為國民黨與北京關係過於密切，批評夏立言訪中「賣台」，並指他「向共產黨諂媚」。

兩會召開之際，除了新一屆政協主席人選，到底誰將主管港澳事務也受到關注。香港《經濟日報》，指出，王滬寧出任政協主席，一並負責港澳工作也非不可能。本週三（3月8日），王曾與香港和澳門政協委員舉行了會面。聯合早報援引全國政協常委蔡冠深會後透露，王滬寧在會上提出四點希望，包括一國兩制行穩致遠，掌握好憲法、基本法，愛國者治港原則，維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

王滬寧也提到住房、就業、青年和養老等香港民生問題，希望慢慢解決，做好有關方面的工作。該媒體也指出，除了王滬寧之外，中共政治局常委趙樂際和丁薛祥也是外界預測主管港澳事務的熱門人選。趙樂際本週二（3月7日）參加了港澳人大代表團審議。據代表團引述，趙樂際就香港工作和發展提出三點希望，分別是守正創新、拚搏自強和團結奮進。

香港《信報》引述資深港區人大代表和政協委員指出，每逢換屆之年，接見他們的領導不一定代表將是港澳事務的主管，人事佈局未完全「擺好位」前，從表象推測誰來負責港澳事務實在言之尚早。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin