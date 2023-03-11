王滬寧當選政協主席，港澳台事務由他接管？
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本週五舉行的中國政協14屆一次會議舉行第3次全體會議，王滬寧不出意料的當選新一屆政協主席。外界紛紛猜測他擔任此職的同時，是否也會一並接管港澳台事務。
文：德國之聲中文網
本週五（3月10日）中國政協14屆一次會議舉行第3次全體會議，王滬寧接棒汪洋，當選新一屆政協主席。逾20人當選副主席，包括國務院副總理胡春華。
王滬寧有著「中南海智囊」之稱，1955年出生的他是學者出身，畢業於上海復旦大學國際政治專業，擁有法學碩士學位和教授頭銜。由於王滬寧連續輔佐了江、胡、習三代中共中央總書記，他也被外界稱為「三代國師」。有報導稱，「三個代表」、「科學發展觀」和「中國夢」這三代領導人的重要論述，都有王滬寧的策劃、參與。習近平上台後，王滬寧更是多次隨同出國訪問。
《香港01》報導指出，外界料他擔任政協主席的同時，也將同時擔任「對台工作領導小組」副組長，負責實際對台政策和統戰工作。上個月，王滬寧在北京會見了國民黨副主席夏立言。王在會面時強調， 「台獨」與和平水火不容，與台胞福祉背道而馳。夏立言表示，希望兩黨在堅持九二共識，反對台獨基礎上增進互信溝通，造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。
《路透社》報導，台灣執政黨民進黨指責夏立言的北京之行，認為國民黨與北京關係過於密切，批評夏立言訪中「賣台」，並指他「向共產黨諂媚」。
兩會召開之際，除了新一屆政協主席人選，到底誰將主管港澳事務也受到關注。香港《經濟日報》，指出，王滬寧出任政協主席，一並負責港澳工作也非不可能。本週三（3月8日），王曾與香港和澳門政協委員舉行了會面。聯合早報援引全國政協常委蔡冠深會後透露，王滬寧在會上提出四點希望，包括一國兩制行穩致遠，掌握好憲法、基本法，愛國者治港原則，維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定。
王滬寧也提到住房、就業、青年和養老等香港民生問題，希望慢慢解決，做好有關方面的工作。該媒體也指出，除了王滬寧之外，中共政治局常委趙樂際和丁薛祥也是外界預測主管港澳事務的熱門人選。趙樂際本週二（3月7日）參加了港澳人大代表團審議。據代表團引述，趙樂際就香港工作和發展提出三點希望，分別是守正創新、拚搏自強和團結奮進。
香港《信報》引述資深港區人大代表和政協委員指出，每逢換屆之年，接見他們的領導不一定代表將是港澳事務的主管，人事佈局未完全「擺好位」前，從表象推測誰來負責港澳事務實在言之尚早。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。