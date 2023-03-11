2008年金融危機後最大銀行倒閉案：矽谷銀行為何崩壞？會對經濟造成什麼影響？
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從3月8日起的48小時內，美國第16大銀行「矽谷銀行」先後經歷資產跳樓大拍賣、募資失敗，並在一系列擠兌後終遭監管機構接管。這有如雷曼兄弟後的最大金融危機會對市場造成什麼影響？又會影響台灣的股市嗎？
美國第16大銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank），在美國時間3月8日時宣布賤賣手中資產籌措現金，之後提出的籌資計畫又告失敗，導致10日時母公司SVB決定出售銀行，最終遭加州金融保護與創新部（DFPI）關閉，矽谷銀行也由美國監管單位接管。
許多專家認為，這是自2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案，更使全球銀行業市值蒸發數十億美元。
資產跳樓大拍賣、募資又失敗，矽谷銀行遭監管接管
綜合《NBC》與《CNN》報導，3月8日時，矽谷銀行母公司SVB金融集團先宣佈將出售價值210億美元的資產，然後為了鞏固財務狀況，又新發行價值22.5億美元新股，一切操作讓風險投資人惴惴不安。根據《POLITICO》，SVB出售資產的交易損失了18億美元，有如跳樓大拍賣，也使許多客戶開始擠兌。
到了美國時間10日上午，SVB取消發行新股的計畫，並宣布求售，此舉又讓投資人進一步感到恐慌，而矽谷銀行的種種行動，也在美國監管機構介入接管後，暫告一個段落。
因為這個事件，SVB集團股價也從3月8日約268元，一路跌至3月9日收盤時的106元，重摔60%，且盤後股價仍在下探。
《紐約時報》報導，美國聯邦存款保險公司（The Federal Deposit Insurance Corporation）接管矽谷銀行後，也同時接管了銀行近1750億美元的客戶存款。
矽谷銀行爆發危機，一大原因或是「聯準會升息」
身為美國第16大銀行的矽谷銀行，是科技產業最喜愛的金融服務提供者之一。根據官網介紹，成立於1983年的矽谷銀行，總部位於美國加州，主要為新創企業、創業者、風險投資公司、私募股權公司等企業提供金融服務，在全球擁有超過35個辦公室，包括英國、中國、以色列、德國、加拿大等國家。
《CNN》報導分析，矽谷銀行崩壞原因有部分來自於美國聯準會過去一年的積極加息政策。
報導中提到，在過去利率接近零時，銀行會大量持有長期、看似低風險的國債，但隨著聯準會為抑制通貨膨脹加息，這些資產的價值下跌，造成銀行的未實現損失（unrealized losses）增加。此外，高利率對科技行業尤其不利，會削弱科技股票的價值，也使籌集資金變得困難。
報導中也引述穆迪（Moody）的首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說法，表示這樣的趨勢，使得許多科技公司提取在矽谷銀行的存款，以維持運營。
「高利率降低了資產和其他證券的價值，而那些都是矽谷銀行需要支付存款者的款項，」贊迪說，「而這種種條件造成存款擠兌，也迫使美國聯邦存款保險公司接管矽谷銀行。」
《鉅亨網》則引述專家說法，表示矽谷銀行倒閉事件提醒投資人，當聯準會變得激進時，往往會造成破壞。
報導中提到，瑞銀全球財富管理投資長海菲勒（Mark Haefele）認為聯準會現在有非常明確的證據，表明升息正在對金融體系和經濟產生影響，「雖然這還不足以讓聯準會停下腳步，但會使他們納入考慮。」
Oanda 高級市場分析師莫亞（Edward Moya）則表示，根據週五非農就業和薪資成長數據，聯準會先前升息已產生預期的經濟降溫效果，加上矽谷銀行倒閉，3月會議上重回2碼升息幅度的可能性不大。莫亞認為，只要下周二不出現一份過熱的通膨報告，聯準會應該會持續1碼的升息步伐。
法人：系統性風險發生機率低，矽谷銀行對台股影響應不大
針對矽谷銀行風暴對台灣造成的可能影響，法人分析，由於金融海嘯後銀行業的監管趨嚴，應該不會造成系統性風險，但對台股可能造成間接影響或外溢效應。
《中央社》報導，華南投顧董事長儲祥生表示，經過2008年金融海嘯之後，銀行防火牆都做得不錯，現在監管相當嚴格，這次矽谷銀行關閉，應該不會造成系統性風險，「頂多是一兩天的信心動搖。」
新光投信董事長劉坤錫則認為，美國聯邦監管機構迅速出手接管矽谷銀行，會讓金融機構體系感覺到政府動作明快，也指出這個事件對台股可能有間接影響或外溢效應，還是要看華爾街反應，「下週如果美國金融市場沒有明顯動盪，對台股應該不致於有太大衝擊。」
新聞來源
- Silicon Valley Bank shut down in the biggest collapse since 2008 financial crisis（NBC News）
- Silicon Valley Bank collapses after failing to raise capital（CNN）
- Silicon Valley Bank collapses, in biggest failure since financial crisis（POLITICO）
- Silicon Valley Bank Fails After Run on Deposits（New York Times）
- 矽谷銀行倒閉 Fed 3月升息1碼預期重燃（鉅亨網）
- 美矽谷銀行關閉 法人：不致造成系統性風險（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。