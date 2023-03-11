AI時代，大學也要調整出題方式：台大13日將公布「ChatGPT因應措施」

聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生許多疑慮。台灣大學今（11）日表示，預計於3月13日公布因應措施，建議教師調整作業出題方式，更著重引導思考，而非網上就能查到標準答案。

《中央社》報導，校長陳文章接受媒體聯訪時指出，他認為ChatGPT會是學生獲取知識的好工具，但在培養創造力、領導力、表達情感上，目前AI仍比較難做到。

陳文章表示，ChatGPT能很快回應既有知識，但要進一步創造新的知識、跨領域整合的知識，就不見得能表達的完整。台大面對AI工具的挑戰，所持的立場是：「要善用它，但不要依賴它。」

此外，台大也預計在本月13日，於網站公布ChatGPT的因應措施。教務長王泓仁指出，主要是作業方面，會呼籲課堂教師都上ChatGPT查一查，確認各種課堂作業是不是都有標準答案，出題方式要更著重引導學生思考。

王泓仁說，在教師教學、學生學習、考試應用上要注意的事項，都會有一些提醒，他強調，會是建議和參考性質，而非強迫，「我們更著重在積極、正面意義上。」

ChatGPT有利有弊，教育部：引導學生以負責態度善用

（中央社）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生學生透過AI代寫報告、甚至升學備審資料等疑慮；教育部邀集學界代表討論，於2月23日得出初步結論認為，應引導學生以合理且負責的態度，善用科技輔助學習。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論，香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具，除非學生事先獲得有關課程講師的書面同意豁免，否則將被校方視為剽竊個案。

台灣學界也對ChatGPT有諸多討論，教育部近日接連邀集學校、教育團體代表收集意見，日前以文字回應媒體所得出的初步共識。針對AI生成工具涉及大學課程教學與學術倫理部分，須協助學校在資訊科技快速發展下，引導學生以合理且負責的態度，善用科技輔助學習，將請大學協進會或委託專業團體研究。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

外界擔心有學生會用ChatGPT來製作備審資料、高中學習歷程檔案，影響招生公平性。教育部表示，大學申請入學第二階段為「多資料參採」，書面審查著重學生資料的真實性及自主準備、呈現高中教師認證的課程學習結果。

教育部表示，大學會更審慎審查備審資料，且將加強第二階段自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作，確認資料真實性與學生真實能力。大學招聯會也將於近期召開會議，制訂指導原則提供各校。

中央社記者近日訪問學界人士，多認為AI發展有利有弊。例如元智大學教務長謝建興認為，初學者可藉由ChatGPT完成基礎學習或迅速取得問題答案，進而「拉到巨人肩膀上」，至於更深入的學問探究，還是得靠老師和學生自己。

中央大學校長周景揚指出，AI技術一定會越來越先進，教育領域應思考如何善用，讓師生受惠，在教學研究面也要有不同因應方針。

台灣大學資訊工程學系特聘教授陳信希也認為，大學生已擁有清楚判斷能力，只要教師願意花時間，指出應避免的不適當使用方式，導引學生正確使用觀念，就可以讓ChatGPT發揮效能，協助教學、研究。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範