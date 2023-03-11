AI時代，大學也要調整出題方式：台大13日將公布「ChatGPT因應措施」
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台大預計在3月13日公布ChatGPT的因應措施。教務長王泓仁指出，主要是作業方面，會呼籲課堂教師都上ChatGPT查一查，確認各種課堂作業是不是都有標準答案，出題方式要更著重引導學生思考。
聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生許多疑慮。台灣大學今（11）日表示，預計於3月13日公布因應措施，建議教師調整作業出題方式，更著重引導思考，而非網上就能查到標準答案。
《中央社》報導，校長陳文章接受媒體聯訪時指出，他認為ChatGPT會是學生獲取知識的好工具，但在培養創造力、領導力、表達情感上，目前AI仍比較難做到。
陳文章表示，ChatGPT能很快回應既有知識，但要進一步創造新的知識、跨領域整合的知識，就不見得能表達的完整。台大面對AI工具的挑戰，所持的立場是：「要善用它，但不要依賴它。」
此外，台大也預計在本月13日，於網站公布ChatGPT的因應措施。教務長王泓仁指出，主要是作業方面，會呼籲課堂教師都上ChatGPT查一查，確認各種課堂作業是不是都有標準答案，出題方式要更著重引導學生思考。
王泓仁說，在教師教學、學生學習、考試應用上要注意的事項，都會有一些提醒，他強調，會是建議和參考性質，而非強迫，「我們更著重在積極、正面意義上。」
ChatGPT有利有弊，教育部：引導學生以負責態度善用
（中央社）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生學生透過AI代寫報告、甚至升學備審資料等疑慮；教育部邀集學界代表討論，於2月23日得出初步結論認為，應引導學生以合理且負責的態度，善用科技輔助學習。
美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論，香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具，除非學生事先獲得有關課程講師的書面同意豁免，否則將被校方視為剽竊個案。
台灣學界也對ChatGPT有諸多討論，教育部近日接連邀集學校、教育團體代表收集意見，日前以文字回應媒體所得出的初步共識。針對AI生成工具涉及大學課程教學與學術倫理部分，須協助學校在資訊科技快速發展下，引導學生以合理且負責的態度，善用科技輔助學習，將請大學協進會或委託專業團體研究。
外界擔心有學生會用ChatGPT來製作備審資料、高中學習歷程檔案，影響招生公平性。教育部表示，大學申請入學第二階段為「多資料參採」，書面審查著重學生資料的真實性及自主準備、呈現高中教師認證的課程學習結果。
教育部表示，大學會更審慎審查備審資料，且將加強第二階段自辦甄試項目，包括筆試、口試或實作，確認資料真實性與學生真實能力。大學招聯會也將於近期召開會議，制訂指導原則提供各校。
中央社記者近日訪問學界人士，多認為AI發展有利有弊。例如元智大學教務長謝建興認為，初學者可藉由ChatGPT完成基礎學習或迅速取得問題答案，進而「拉到巨人肩膀上」，至於更深入的學問探究，還是得靠老師和學生自己。
中央大學校長周景揚指出，AI技術一定會越來越先進，教育領域應思考如何善用，讓師生受惠，在教學研究面也要有不同因應方針。
台灣大學資訊工程學系特聘教授陳信希也認為，大學生已擁有清楚判斷能力，只要教師願意花時間，指出應避免的不適當使用方式，導引學生正確使用觀念，就可以讓ChatGPT發揮效能，協助教學、研究。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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