2023/03/11,
國際

發推批評政府後被奪節目主持棒，BBC「私下也要中立」內規再次於英國炎上

發推批評政府後被奪節目主持棒，BBC「私下也要中立」內規再次於英國炎上
前英格蘭球星李納克 | Photo Credit: GettyImages

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2020年時，BBC宣布禁止員工在社群媒體進行政治表態的內規，引發喧然大波。最近幾天，前英格蘭國家隊隊長李納克（Gary Lineker）在個人推特批評政府移民政策後，遭BBC暫停節目主持人的角色引發批評，李納克的同事們也拒播抗議，讓這個1964年至今的節目面臨播出時無主持人的狀況。

前英格蘭足球國家隊隊長——也是BBC長青足球節目《Match of the Day》的主持人李納克（Gary Lineker）——近期在個人推特上批評英國政府的新庇護政策，並將其與納粹德國比較，引發各方討論。

之後，BBC以違反編輯指導原則為名，要求1999年至今擔任主持人的李納克暫時退出《Match of the Day》，讓BBC對員工個人社群平台發表意見的管制爭議，又一次浮上水面。

批評英國移民政策「像納粹」，BBC身價最高主持人被停職

現年62歲的李納克，足球生涯於1978年發跡，曾效力萊斯特城（Leicester City）、巴塞隆納（Barcelona）、熱刺（Tottenham Hotspur）等球隊，並曾為英格蘭國家隊出賽80場，共攻進48顆國家隊進球。

從職業足壇退休後，李納克於1999年接棒BBC足球節目《Match of the Day》的主持工作。至今，李納克領有全BBC最高的主持人年薪——約135萬英鎊（約5000萬台幣）——也是全BBC唯一一個年薪超過百萬的主持人。

足球之外，李納克也時常針對時事發表意見，從脫歐公投到幾次英國大選皆曾表態。幾天前，他則針對英國政府推出的移民緊縮政策發表意見，認為政府的說法「和30年代的納粹德國無異。」

在英國內政部長發布的影片下面，李納克回覆：「沒有巨大的湧入。我們接收的難民比其他主要歐洲國家少得多。這是個針對最脆弱的人群、難以言喻的殘酷政策，使用的語言與30年代的德國沒有什麼不同，而有人說我反應過度？」

這一系列針對英國政府「妖魔化」那些逃離戰爭和迫害的難民的批評，引發了很多爭議和反彈，有些人指責他違反了BBC的公正規則，並對政府持有偏見，甚至要求BBC解聘李納克。

發布消息的幾天後，BBC宣布將李納克暫時撤下《Match of the Day》的主持工作，直到能與李納克釐清並取得使用社群媒體的共識為止。BBC在聲明中也表示，「我們從未表示李納克不得發表任何意見或對事件抱有觀點，但我們曾告知他不應該在政黨和政治議題選邊站。」

目前，李納克尚未對BBC的處置做出回應。

BBC對主持人的個人規範是什麼？管制是否合理？

2020年時，BBC開始推行所謂的「禁止美德表態」，也就是說，即使看來有天大道理，都不要隨便轉貼某些推文，或者按讚，違反此一社群媒體使用指南會導致紀律處分，情況嚴重時甚至可能被停職，當時即引發軒然大波。

時至今日，根據目前的BBC編輯規範，當個人將自己視為與BBC有關的一員，或是主要與BBC協作的節目製作人、編輯團隊、記者、主持人，他們在社群媒體上的活動就有可能毀壞BBC中立性，並傷害BBC形象。

而在BBC針對個人社群媒體使用的規範中，也提到員工不論是在工作或個人使用社群媒體時，都應該保持中立，從事新聞和時事報導的記者與高級主管行為則需更加謹慎。

簡而言之，BBC認為自家從業人員不該公開說出不能在電視或BBC平台上說出的話。

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Photo Credit: GettyImages

話雖如此，BBC的報導也提到，英國監管機關定義的中立性，是指「適當的用於節目主題和議題性質」，然而李納克是一名體育節目主持人，而他是在自己的推特上發文。

報導認為，如果今天是新聞主播批評難民政策或脫歐，很有可能會收到嚴重警告，但李納克是BBC的體育節目主持人，也聲稱自己是自由業者，情況應有不同。

事實上，李納克在2021年受訪時就表示，當他發布推文時會為他的僱主「考慮」，也認為BBC的規定「只適用於新聞和時事節目的人」。

同事相繼拒上節目，《Match of the Day》將會無主持人撥出

在BBC發布聲明之後，許多人在社群平台對李納克表達支持，批評BBC「屈服於政治壓力」和「壓制異見」，其中也包括許多名人。

像是李納克的足球評論員同事伊恩萊特（Ian Wright）和薛瑞爾（Alan Shearer）就決定抵制《Match of the Day》以抗議BBC的決定，他們表示對BBC的行為感到「厭惡」、支持他們的同事李納克，也呼籲球迷在李納克復職前抵制節目。

也因為這樣，接下來幾集《Match of the Day》將可能在沒有主持人與評論員的情況下播出。

根據BBC整理，新的英國移民法規將包含下列規範：

  • 被遣送出境者將無法返回英國或尋求英國公民身分
  • 移民在被拘留的前28天內，無法獲得保釋或申請司法審查
  • 由議會決定，設定每年透過「安全合法的途徑」安置難民的數量上限
  • 內政大臣有責任拘留非法入境者並將他們遣返盧旺達或「安全的」第三國，此一規定將優先於申請庇護的權利
  • 未成年人、不能乘坐飛機的人，或因被遣送回國可能面臨嚴重傷害的人，將可以推遲遣返
  • 其他任何庇護申請將在遣返後，通過遠程聽證會審理

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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