發推批評政府後被奪節目主持棒，BBC「私下也要中立」內規再次於英國炎上
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2020年時，BBC宣布禁止員工在社群媒體進行政治表態的內規，引發喧然大波。最近幾天，前英格蘭國家隊隊長李納克（Gary Lineker）在個人推特批評政府移民政策後，遭BBC暫停節目主持人的角色引發批評，李納克的同事們也拒播抗議，讓這個1964年至今的節目面臨播出時無主持人的狀況。
前英格蘭足球國家隊隊長——也是BBC長青足球節目《Match of the Day》的主持人李納克（Gary Lineker）——近期在個人推特上批評英國政府的新庇護政策，並將其與納粹德國比較，引發各方討論。
之後，BBC以違反編輯指導原則為名，要求1999年至今擔任主持人的李納克暫時退出《Match of the Day》，讓BBC對員工個人社群平台發表意見的管制爭議，又一次浮上水面。
批評英國移民政策「像納粹」，BBC身價最高主持人被停職
現年62歲的李納克，足球生涯於1978年發跡，曾效力萊斯特城（Leicester City）、巴塞隆納（Barcelona）、熱刺（Tottenham Hotspur）等球隊，並曾為英格蘭國家隊出賽80場，共攻進48顆國家隊進球。
從職業足壇退休後，李納克於1999年接棒BBC足球節目《Match of the Day》的主持工作。至今，李納克領有全BBC最高的主持人年薪——約135萬英鎊（約5000萬台幣）——也是全BBC唯一一個年薪超過百萬的主持人。
足球之外，李納克也時常針對時事發表意見，從脫歐公投到幾次英國大選皆曾表態。幾天前，他則針對英國政府推出的移民緊縮政策發表意見，認為政府的說法「和30年代的納粹德國無異。」
在英國內政部長發布的影片下面，李納克回覆：「沒有巨大的湧入。我們接收的難民比其他主要歐洲國家少得多。這是個針對最脆弱的人群、難以言喻的殘酷政策，使用的語言與30年代的德國沒有什麼不同，而有人說我反應過度？」
這一系列針對英國政府「妖魔化」那些逃離戰爭和迫害的難民的批評，引發了很多爭議和反彈，有些人指責他違反了BBC的公正規則，並對政府持有偏見，甚至要求BBC解聘李納克。
發布消息的幾天後，BBC宣布將李納克暫時撤下《Match of the Day》的主持工作，直到能與李納克釐清並取得使用社群媒體的共識為止。BBC在聲明中也表示，「我們從未表示李納克不得發表任何意見或對事件抱有觀點，但我們曾告知他不應該在政黨和政治議題選邊站。」
目前，李納克尚未對BBC的處置做出回應。
BBC對主持人的個人規範是什麼？管制是否合理？
2020年時，BBC開始推行所謂的「禁止美德表態」，也就是說，即使看來有天大道理，都不要隨便轉貼某些推文，或者按讚，違反此一社群媒體使用指南會導致紀律處分，情況嚴重時甚至可能被停職，當時即引發軒然大波。
時至今日，根據目前的BBC編輯規範，當個人將自己視為與BBC有關的一員，或是主要與BBC協作的節目製作人、編輯團隊、記者、主持人，他們在社群媒體上的活動就有可能毀壞BBC中立性，並傷害BBC形象。
而在BBC針對個人社群媒體使用的規範中，也提到員工不論是在工作或個人使用社群媒體時，都應該保持中立，從事新聞和時事報導的記者與高級主管行為則需更加謹慎。
簡而言之，BBC認為自家從業人員不該公開說出不能在電視或BBC平台上說出的話。
話雖如此，BBC的報導也提到，英國監管機關定義的中立性，是指「適當的用於節目主題和議題性質」，然而李納克是一名體育節目主持人，而他是在自己的推特上發文。
報導認為，如果今天是新聞主播批評難民政策或脫歐，很有可能會收到嚴重警告，但李納克是BBC的體育節目主持人，也聲稱自己是自由業者，情況應有不同。
事實上，李納克在2021年受訪時就表示，當他發布推文時會為他的僱主「考慮」，也認為BBC的規定「只適用於新聞和時事節目的人」。
同事相繼拒上節目，《Match of the Day》將會無主持人撥出
在BBC發布聲明之後，許多人在社群平台對李納克表達支持，批評BBC「屈服於政治壓力」和「壓制異見」，其中也包括許多名人。
像是李納克的足球評論員同事伊恩萊特（Ian Wright）和薛瑞爾（Alan Shearer）就決定抵制《Match of the Day》以抗議BBC的決定，他們表示對BBC的行為感到「厭惡」、支持他們的同事李納克，也呼籲球迷在李納克復職前抵制節目。
也因為這樣，接下來幾集《Match of the Day》將可能在沒有主持人與評論員的情況下播出。
根據BBC整理，新的英國移民法規將包含下列規範：
- 被遣送出境者將無法返回英國或尋求英國公民身分
- 移民在被拘留的前28天內，無法獲得保釋或申請司法審查
- 由議會決定，設定每年透過「安全合法的途徑」安置難民的數量上限
- 內政大臣有責任拘留非法入境者並將他們遣返盧旺達或「安全的」第三國，此一規定將優先於申請庇護的權利
- 未成年人、不能乘坐飛機的人，或因被遣送回國可能面臨嚴重傷害的人，將可以推遲遣返
- 其他任何庇護申請將在遣返後，通過遠程聽證會審理
新聞來源
- Gary Lineker: Why his comments present a problem for the BBC（BBC）
- Match of the Day in crisis as commentators join growing staff boycott（BBC）
- BBC 'speaking frankly' with Gary Lineker over tweet comparing UK asylum policy to 1930s Germany（BBC）
延伸閱讀
- BBC新內規禁止員工在社群媒體隨意表態，輕則警誡、重則飯碗不保
- 丹麥、英國與盧安達洽談「移民轉送、庇護外包」，歐盟與人權團體批「不負責任也不道德」
- 要做得更少，又要盡量接近所有人：BBC成立100週年，盤點走向未來面臨的五大挑戰
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。