2023/03/11,
健康

苗栗檢出狂犬病陽性案例：專家擔心病毒往北擴張，疾管署籲避免接觸野生動物

苗栗檢出狂犬病陽性案例：專家擔心病毒往北擴張，疾管署籲避免接觸野生動物
驗出狂犬病陽性的鼬獾 | Photo Credit: 苗栗縣動物保護防疫所

我們想讓你知道的是

國內自2013監測狂犬病疫情至今，這是首次在大安溪以北地區發現狂犬病陽性案例，意味病毒可能已經越過大安溪往北擴張，疾管署提醒戶外郊遊踏青應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，也提供了遭抓咬傷的處理措施。

全台天氣持續晴朗，不少民眾外出踏青，然而近期苗栗縣首次檢出狂犬病鼬獾，擔心病毒正往北擴張。為免感染狂犬病致死率近100%，疾管署呼籲避免逗弄野生動物，如遭抓咬傷，接受暴露後應進行相關處理與預防接種，以降低發病風險。

苗栗檢出狂犬病陽性案例，民眾應提高警覺、避免接觸野生動物

衛生福利部疾病管制署新聞稿指出，農委會動植物防疫檢疫局監測狂犬病疫情時，日前發布苗栗縣首次驗出3隻鼬獾死亡後確診感染狂犬病的案例，提醒民眾避免接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷，請儘速就醫評估。

新聞稿提到，狂犬病是由狂犬病毒引起的一種急性腦脊髓炎，會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，潛伏期約1至3個月。狂犬病初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或抓咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況。

疾管署表示，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

疾管署提醒，戶外郊遊踏青應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，才能減少暴露於狂犬病的感染風險。

大安溪以北首次檢出狂犬病例，專家擔心病毒往北擴張

（中央社）農委會監測狂犬病疫情首次在苗栗縣驗出3隻鼬獾死亡後確診感染狂犬病。苗栗縣動防所3月9日說，這是自2013年首次在大安溪以北發現陽性案例，意味病毒可能已經往北擴張。

苗栗縣動物保護防疫所指出，農委會防檢局為釐清台灣野生動物狂犬病疫情，循例於疫情交界處進行主動捕捉小型食肉野生動物監測計畫，分別於1月1日、1月7日在卓蘭鎮、1月18日在泰安鄉捕捉鼬獾共3隻，皆於安置期間死亡，且均未觀察到病灶，送家畜衛生試驗所檢驗，8日通報確診感染狂犬病，過程中無人員遭咬傷，是苗栗縣首次檢出狂犬病陽性病例。

苗栗縣動防所長張俊義告訴中央社記者，這3隻確診鼬獾都是在大安溪北岸捕捉到的個體，是國內自2013監測狂犬病疫情至今，首次在大安溪以北地區發現狂犬病陽性案例，意味病毒可能已經越過大安溪往北擴張。

張俊義指出，動防所近幾年自行監測送檢動物都未發現狂犬病陽性案例，除透過大安溪沿線鄉鎮（苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、泰安鄉）各村里長協助調查犬貓數量，安排時間到府注射狂犬病疫苗外，每年例行下鄉巡迴各鄉鎮執行免費狂犬病疫苗注射與犬貓絕育三合一（狂犬病疫苗、晶片、結紮），每年合計場次共150場次，全面提升苗栗縣狂犬病疫苗注射率，以防範疫情擴及犬貓。

花蓮狂犬病鼬獾連續咬傷人（2）
Photo Credit: 中央社
2018年時在花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉，連續2天發生狂犬病陽性的鼬獾咬傷人事件

動防所表示，因應陽性案例周邊高風險地緣關係，近期將加強轄內動物巡視及疫情調查，協助移除高風險地區遊蕩犬隻，各鄉鎮市公所若有需要增加狂犬病疫苗注射場次及家戶需注射狂犬病疫苗，也可主動聯繫動防所，安排增加注射場次。

另外，動防所將辦理「狂犬病防疫教育訓練講習」，宣導民眾如發現任何死亡野生動物，應通知動物保護防疫所處理，切勿自行處理。

狂犬病是人畜共通疾病，苗栗縣長鍾東錦呼籲，民眾要遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射疫苗，就可避免狂犬病在人畜間傳播。

動防所提醒，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。