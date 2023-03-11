苗栗檢出狂犬病陽性案例：專家擔心病毒往北擴張，疾管署籲避免接觸野生動物

全台天氣持續晴朗，不少民眾外出踏青，然而近期苗栗縣首次檢出狂犬病鼬獾，擔心病毒正往北擴張。為免感染狂犬病致死率近100%，疾管署呼籲避免逗弄野生動物，如遭抓咬傷，接受暴露後應進行相關處理與預防接種，以降低發病風險。

苗栗檢出狂犬病陽性案例，民眾應提高警覺、避免接觸野生動物

衛生福利部疾病管制署新聞稿指出，農委會動植物防疫檢疫局監測狂犬病疫情時，日前發布苗栗縣首次驗出3隻鼬獾死亡後確診感染狂犬病的案例，提醒民眾避免接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷，請儘速就醫評估。

新聞稿提到，狂犬病是由狂犬病毒引起的一種急性腦脊髓炎，會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，潛伏期約1至3個月。狂犬病初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或抓咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況。

疾管署表示，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

疾管署提醒，戶外郊遊踏青應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，才能減少暴露於狂犬病的感染風險。

大安溪以北首次檢出狂犬病例，專家擔心病毒往北擴張

（中央社）農委會監測狂犬病疫情首次在苗栗縣驗出3隻鼬獾死亡後確診感染狂犬病。苗栗縣動防所3月9日說，這是自2013年首次在大安溪以北發現陽性案例，意味病毒可能已經往北擴張。

苗栗縣動物保護防疫所指出，農委會防檢局為釐清台灣野生動物狂犬病疫情，循例於疫情交界處進行主動捕捉小型食肉野生動物監測計畫，分別於1月1日、1月7日在卓蘭鎮、1月18日在泰安鄉捕捉鼬獾共3隻，皆於安置期間死亡，且均未觀察到病灶，送家畜衛生試驗所檢驗，8日通報確診感染狂犬病，過程中無人員遭咬傷，是苗栗縣首次檢出狂犬病陽性病例。

苗栗縣動防所長張俊義告訴中央社記者，這3隻確診鼬獾都是在大安溪北岸捕捉到的個體，是國內自2013監測狂犬病疫情至今，首次在大安溪以北地區發現狂犬病陽性案例，意味病毒可能已經越過大安溪往北擴張。

張俊義指出，動防所近幾年自行監測送檢動物都未發現狂犬病陽性案例，除透過大安溪沿線鄉鎮（苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、泰安鄉）各村里長協助調查犬貓數量，安排時間到府注射狂犬病疫苗外，每年例行下鄉巡迴各鄉鎮執行免費狂犬病疫苗注射與犬貓絕育三合一（狂犬病疫苗、晶片、結紮），每年合計場次共150場次，全面提升苗栗縣狂犬病疫苗注射率，以防範疫情擴及犬貓。

Photo Credit: 中央社 2018年時在花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉，連續2天發生狂犬病陽性的鼬獾咬傷人事件

動防所表示，因應陽性案例周邊高風險地緣關係，近期將加強轄內動物巡視及疫情調查，協助移除高風險地區遊蕩犬隻，各鄉鎮市公所若有需要增加狂犬病疫苗注射場次及家戶需注射狂犬病疫苗，也可主動聯繫動防所，安排增加注射場次。

另外，動防所將辦理「狂犬病防疫教育訓練講習」，宣導民眾如發現任何死亡野生動物，應通知動物保護防疫所處理，切勿自行處理。

狂犬病是人畜共通疾病，苗栗縣長鍾東錦呼籲，民眾要遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射疫苗，就可避免狂犬病在人畜間傳播。

動防所提醒，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範