《接住孩子前，先接住自己》：面對孩子的失控，「生氣」是最快、但也最有副作用的處理方式

文：童童老師、鍾宛玲

照顧控制需求的方法：解決問題與選擇權

Photo Credit: 境好出版提供

在控制需求的滿足中，常會遇到的狀況⋯⋯

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從上圖可以看到，「控制需求」之所以成為許多家庭在親子相處上的痛，就在於「想要控制」這件事，是基礎的心理需求，因此不管是孩子還是大人，都會渴望有「能夠自己掌控」的空間。但也因此在「我有我的想法」「你有你堅持的地方」的情況下，不僅生活中處處是爭奪控制權的戰場，也是許多親子衝突的引爆點。

而在面對「失控」的情境時，就像前面章節提到的，我們會本能的以「生氣」的情緒作為回應，並希望能在較為「侵略性」的狀態下，讓失控的人事物得以得到控制。但一旦我們「只有」情緒的方式來作為控制的手段，要不生氣就成為了我們唯一的方法；要不就需要不斷地加強情緒的強度，才能使得對方「聽話」。

「好了，要關電視了。」

「我數到三，把電視關掉。」

「再不關電視，等一下你就知道。」

「再不把電視關了，一個禮拜不能看電視。求我也沒有用！」

「一定要我把棍子拿出來是不是！」

面對孩子的失控，或想要孩子照著我們的話做，「生氣」真的是唯一的手段嗎？孩子一定要大人生氣，才會怕、才會去做事嗎？其實不是的。

不過，也因為「生氣」的反應，以及其所衍伸的威脅、強迫、威嚇等行為，實在是面對失控時最原始、也是最快的方法，因此在沒有試著練習其他方法，或知道還有其他方式可以控制孩子之前，「最快、但也最有副作用」的處理方式，就成了許多人實行掌控的唯一手段。

而要打破用生氣來控制孩子的模式，可以試著用下列的步驟來試試看，照顧自己控制需求喔！

第一步驟，其實就是我們在第二章裡提到的打破情緒循環的介紹。

這邊也要提醒大家，不是說都不能生氣，一直告訴自己不能生氣，反而會有反效果。提醒自己生氣不是唯一的手段，以及生氣了也沒關係，只要有做出後續的情緒調節，以及針對事件想出解決方法，都是正在往前邁進的歷程喔！

面對孩子的失控，要控制的不是行為，是背後的問題

「究竟，該如何再不發生衝突之下，既能夠滿足自己的控制需求，又能使孩子的行為在掌握中呢？」而要回答上面的問題，就要來先釐清失控的歷程，以及真正我們需要控制的部分。

從下圖我們可以看到，失控行為的出現，一定會有其背後的原因，也就是本質問題。並在此影響下，脫序的行為一而再、再而三的發生。並在失序行為會干擾學習、影響生活作息等等的理由下，我們會希望孩子的行為能回到「可控」的範圍內，也就是下圖所畫的框框。而此時，重點就來了，要怎麼讓孩子回到框框內呢？

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是不斷地強調孩子該做到什麼（行為增強），抑或在孩子出現脫序行為時對其進行懲罰（削弱）呢？還是針對本質問題來解決，並在本質問題得以解決之下，不再產生失控的行為呢？

就結果而言，不管是哪條路，「當下」或許都能讓孩子回到可控的行為範圍內，但就長遠來看，「只針對行為來進行處理」的模式，由於無法解除本質問題，就容易讓脫序的行為不斷地被本質問題引起，使得孩子像是總是學不會教訓似的，需要不斷地提醒與「管教」。長期下來，不僅孩子會因為「被限制」而出現反彈：我們的控制需求，也會因為孩子失控行為的反覆發生，而得不到滿足！

而這也是為什麼我們的標題會說——「面對孩子的失控，要控制的不是行為，是背後的問題」了！因為唯有朝著解決本質問題的方向前進，我們與孩子雙方，才都能得到控制的雙贏！以下就以實例說明。

譬如許多家長會制定「乖乖坐在椅子上吃飯，不要亂跑」的用餐規則。可能是希望培養餐桌禮儀，需要用餐時間能在可控的時間內完成，或是因為孩子在學校被反應無法坐在椅子上吃飯，破壞教室秩序等。

不管是基於何種考量，如果只是對孩子強調著「叫你坐好！」「背挺直！」「頭抬起來呀！」「再離開椅子，就不要吃飯！」等等的，針對「行為」而進行的處置。

有此經驗的家長一定知道，這樣的進食的過程只會是不斷地「控制」→「失控生氣」→「再試著控制」⋯⋯的循環。

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如果我們能針對本質問題來解決呢？「無法乖乖坐在椅子上吃飯、會一直亂跑」的行為而言，背後的本質問題可能是——「衝動控制不佳」「核心肌群無力」「餐桌上出現不喜歡的食物」「咀嚼肌無力」等等議題。就可從短期的代償處理以及長期的解決方向下，針對這些問題來進行「控制」。



最後，本書不是解決本質問題大全，因此無法將孩子的行為、以及背後的原因一一列出。但不管如何，在照顧自己的控制需求時，不要忘了提醒自己：「當我們希望孩子能將行為控制一定範圍裡面，孩子卻出現反覆失控的狀況時，就是需要一起釐清行為背後本質問題的時機喔！」

控制需求的滿足，可以從「選擇權」著手

會有最後一個建議的原因，就如同一開始圖示說明的，不只我們會有控制需求，孩子也會有！而他們的控制需求，由於正在發展自我概念的原因，就會表現在希望能展現自我、能夠基於個人意志做出決定、不希望被限制等等的表現上。

因此，要讓孩子的行為回到可控的範圍內，除了朝著本質問題前進外，有沒有給孩子「選擇權」，通常也是成功的關鍵喔！

而此時，你有可能會問說：「老師，給選擇權的意思，是都聽孩子的嗎？」當然不是。所謂的選擇權，簡單如選項的選擇、到給孩子目標，但讓孩子自己想出完成目標的方法、再到讓孩子自己制定計畫，其實都是。