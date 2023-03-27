《接住孩子前，先接住自己》：面對孩子的失控，「生氣」是最快、但也最有副作用的處理方式
我們想讓你知道的是
這邊也要提醒大家，不是說都不能生氣，一直告訴自己不能生氣，反而會有反效果。提醒自己生氣不是唯一的手段，以及生氣了也沒關係，只要有做出後續的情緒調節，以及針對事件想出解決方法，都是正在往前邁進的歷程喔！
文：童童老師、鍾宛玲
照顧控制需求的方法：解決問題與選擇權
在控制需求的滿足中，常會遇到的狀況⋯⋯
從上圖可以看到，「控制需求」之所以成為許多家庭在親子相處上的痛，就在於「想要控制」這件事，是基礎的心理需求，因此不管是孩子還是大人，都會渴望有「能夠自己掌控」的空間。但也因此在「我有我的想法」「你有你堅持的地方」的情況下，不僅生活中處處是爭奪控制權的戰場，也是許多親子衝突的引爆點。
而在面對「失控」的情境時，就像前面章節提到的，我們會本能的以「生氣」的情緒作為回應，並希望能在較為「侵略性」的狀態下，讓失控的人事物得以得到控制。但一旦我們「只有」情緒的方式來作為控制的手段，要不生氣就成為了我們唯一的方法；要不就需要不斷地加強情緒的強度，才能使得對方「聽話」。
「好了，要關電視了。」
「我數到三，把電視關掉。」
「再不關電視，等一下你就知道。」
「再不把電視關了，一個禮拜不能看電視。求我也沒有用！」
「一定要我把棍子拿出來是不是！」
面對孩子的失控，或想要孩子照著我們的話做，「生氣」真的是唯一的手段嗎？孩子一定要大人生氣，才會怕、才會去做事嗎？其實不是的。
不過，也因為「生氣」的反應，以及其所衍伸的威脅、強迫、威嚇等行為，實在是面對失控時最原始、也是最快的方法，因此在沒有試著練習其他方法，或知道還有其他方式可以控制孩子之前，「最快、但也最有副作用」的處理方式，就成了許多人實行掌控的唯一手段。
而要打破用生氣來控制孩子的模式，可以試著用下列的步驟來試試看，照顧自己控制需求喔！
第一步驟，其實就是我們在第二章裡提到的打破情緒循環的介紹。
這邊也要提醒大家，不是說都不能生氣，一直告訴自己不能生氣，反而會有反效果。提醒自己生氣不是唯一的手段，以及生氣了也沒關係，只要有做出後續的情緒調節，以及針對事件想出解決方法，都是正在往前邁進的歷程喔！
面對孩子的失控，要控制的不是行為，是背後的問題
「究竟，該如何再不發生衝突之下，既能夠滿足自己的控制需求，又能使孩子的行為在掌握中呢？」而要回答上面的問題，就要來先釐清失控的歷程，以及真正我們需要控制的部分。
從下圖我們可以看到，失控行為的出現，一定會有其背後的原因，也就是本質問題。並在此影響下，脫序的行為一而再、再而三的發生。並在失序行為會干擾學習、影響生活作息等等的理由下，我們會希望孩子的行為能回到「可控」的範圍內，也就是下圖所畫的框框。而此時，重點就來了，要怎麼讓孩子回到框框內呢？
是不斷地強調孩子該做到什麼（行為增強），抑或在孩子出現脫序行為時對其進行懲罰（削弱）呢？還是針對本質問題來解決，並在本質問題得以解決之下，不再產生失控的行為呢？
就結果而言，不管是哪條路，「當下」或許都能讓孩子回到可控的行為範圍內，但就長遠來看，「只針對行為來進行處理」的模式，由於無法解除本質問題，就容易讓脫序的行為不斷地被本質問題引起，使得孩子像是總是學不會教訓似的，需要不斷地提醒與「管教」。長期下來，不僅孩子會因為「被限制」而出現反彈：我們的控制需求，也會因為孩子失控行為的反覆發生，而得不到滿足！
而這也是為什麼我們的標題會說——「面對孩子的失控，要控制的不是行為，是背後的問題」了！因為唯有朝著解決本質問題的方向前進，我們與孩子雙方，才都能得到控制的雙贏！以下就以實例說明。
譬如許多家長會制定「乖乖坐在椅子上吃飯，不要亂跑」的用餐規則。可能是希望培養餐桌禮儀，需要用餐時間能在可控的時間內完成，或是因為孩子在學校被反應無法坐在椅子上吃飯，破壞教室秩序等。
不管是基於何種考量，如果只是對孩子強調著「叫你坐好！」「背挺直！」「頭抬起來呀！」「再離開椅子，就不要吃飯！」等等的，針對「行為」而進行的處置。
有此經驗的家長一定知道，這樣的進食的過程只會是不斷地「控制」→「失控生氣」→「再試著控制」⋯⋯的循環。
如果我們能針對本質問題來解決呢？「無法乖乖坐在椅子上吃飯、會一直亂跑」的行為而言，背後的本質問題可能是——「衝動控制不佳」「核心肌群無力」「餐桌上出現不喜歡的食物」「咀嚼肌無力」等等議題。就可從短期的代償處理以及長期的解決方向下，針對這些問題來進行「控制」。
最後，本書不是解決本質問題大全，因此無法將孩子的行為、以及背後的原因一一列出。但不管如何，在照顧自己的控制需求時，不要忘了提醒自己：「當我們希望孩子能將行為控制一定範圍裡面，孩子卻出現反覆失控的狀況時，就是需要一起釐清行為背後本質問題的時機喔！」
控制需求的滿足，可以從「選擇權」著手
會有最後一個建議的原因，就如同一開始圖示說明的，不只我們會有控制需求，孩子也會有！而他們的控制需求，由於正在發展自我概念的原因，就會表現在希望能展現自我、能夠基於個人意志做出決定、不希望被限制等等的表現上。
因此，要讓孩子的行為回到可控的範圍內，除了朝著本質問題前進外，有沒有給孩子「選擇權」，通常也是成功的關鍵喔！
而此時，你有可能會問說：「老師，給選擇權的意思，是都聽孩子的嗎？」當然不是。所謂的選擇權，簡單如選項的選擇、到給孩子目標，但讓孩子自己想出完成目標的方法、再到讓孩子自己制定計畫，其實都是。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。