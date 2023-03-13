善用指令邏輯＋三種有效詠唱法，讓ChatGPT成為你的高階智囊團

文：林育聖

先說，我不是什麼AI專家，也沒有要用AI發大財，我只希望之後AI吃肉我還可以喝上口湯而已。寫這篇是希望幫助更多人能更好好應用ChatGPT的功能，幫助生活節省時間。

這篇所教的程度，適合哪些人呢？如果你是會這樣使用ChatGPT的人，那這篇就很適合你：

會在ChatGPT裡輸入自己名字，看它胡說八道覺得很奇怪的人。 非出書或寫作專長，但覺得ChatGPT講的內容都很普通，離自己程度還很遠的人。 想要某個主題，但ChatGPT怎麼寫都寫不出來，覺得AI真笨的人。 輸入一個問題後，就只會回「繼續」，看ChatGPT寫完的人。

以上這些用法，大概只能讓你「玩玩」ChatGPT而已，而無法用在你的工作上，或你感覺幫不太上忙，不如自己寫比較快。這就有如拿到一台手機，卻還是只拿來打電話，或是裝了4090顯卡，卻還是玩8bit的遊戲一樣。

舊工具就做得到的事，當然不會引起這麼多討論，你不會需要多一個Google或多一台Siri，但每個人都可以多一個聽懂你話的助理。

甚至是，你的高階智囊團。

前言說到這，以下進入正文（噢對這篇文是純手工打的，畢竟ChatGPT沒有我這麼多廢話跟贅詞。）

使用觀念科普

現在流傳的許多猜測與做法，基本上都是人們腦補的，我推薦可以先看泛科學做的說明影片比較好一些。

​使用上來說，需要瞭解三點基本觀念。

ChatGPT是語言學習模型，不是搜尋引擎，所以更像是文字接龍，重視結構邏輯，而不是內容正確性，所以一本正經的說錯話是很正常的事，不要跟它爭對錯，爭贏了不會加薪！ AI回答都有隨機性，因此每次都會不太一樣，但結構邏輯都是類似的，多嘗試幾次會有新東西，跟別人一樣輸入也不一定會有同樣結果，要學的是方法。 ChatGPT不是客服不是客服，不要當個奧客！你不會得到免費餐券的！問不出答案代表你問的方法錯了，要換個方式問。

瞭解以上三點後，我們進入到指令邏輯

大家都已經知道可以直接把問題輸入ChatGPT內讓他回答，但大多數情況得到的答案都很普通，那是因為你的問題也很普通。

例如你輸入「請給我提神的五個方法」這種問題，你問ChatGPT不如直接丟Google，得到的答案可能還有專家背書。

好一點的可能會輸入「請幫我針對XX產品/主題，撰寫10個廣告標題」，這可能會得到一些普通可用的東西，但如果你稍有要求一點，就會知道這遠遠不夠。

就算你加入一些提醒，例如要有創意點、吸引人一點之類的說法，出來的結果還是差不多。這是當然的，你對你的行銷夥伴這樣說，他都會一臉矇的看著你，更不用說AI了。

而且如果你只是這樣用，那基本上隨便一個人都可取代你了。這種用法是老闆式用法，出一張嘴就想要你畫出一條龍。

以下提供三個方法，讓你使用ChatGPT有本質上的提升：

一、追問法

使用ChatGPT必須要有結構化思維，你必須拆解自己的問題，讓每個環節都產出更多可能後，再去碰撞出新的答案。

所以你真正該做的，不是問問題，而是追問。追問才是用好ChatGPT的關鍵，不是一個問題就想得到答案，而是不斷往下延伸挖掘更多可能，這才是我們思考的侷限，透過ChatGPT工具來幫我們突破這限制。

例如你問：「請以高價位健身房為例，提供我10個潛在客群。每個目標客群都應該詳細描述，提供相關的人口統計特徵（例如年齡、性別、地點）以及任何其他可能影響他們對廣告接受性的因素。請解釋每個目標觀眾與提供的關鍵詞之間的關係，以及他們可能對所宣傳的產品或服務感興趣的原因。此外，回答應該提供基於市場研究數據或客戶反饋的說明，做為你回答該目標觀眾的理由。」

得到答案後，可以再進一步追問：「根據上述回答，XX客群挑選健身房的標準有哪些？請具體描述心理思考過程與決策流程，並嘗試用他們的口吻表達。」

藉此再進一步追問：「根據上述回答，在XX步驟時，高價位健身房可以採取哪5種有效的做法，展現自身品牌差異化與增加客群的挑選意願？」

最後才是：「根據上述內容，請撰寫10句廣告宣傳文案，以達到上述效果。撰寫時請以專業廣告文案的身份，用充滿趣味、靈活且多樣化的句型撰寫，同樣句型結構不超過1次以上。」

到此才算是能用的內容。

指令邏輯是： 先問主題+面向+你希望的細節 針對回覆，追問差別或是步驟 針對回覆，追問條件或是資源 針對回覆，提供可行的做法與選擇，可加入風格或其他限制 針對回覆，再提供更多元素讓他改寫。

​你一次問完，只會得到泛大眾的內容，但根據單一面向細節下去問，你就可以深入到專屬的領域。

就好像你想賺錢，不是問怎麼發財，而是要先看看自己有哪些本錢。

二、元素碰撞法

​第二種是源自大廣告家——傑哥給予的靈感，就是讓ChatGPT去進行大量的元素碰撞，比起人力去聯想，直接由AI去創造更多可能。

你可以先問：「請針對『專案管理課程』，提供我10個廣告文案標題。需要能夠聯想到『效率』、『分工』等元素，且同樣句型結構不超過1次以上。」

接著提供要碰撞的新元素，例如：「請給我20個與『專案管理課程』完全無關的動詞、名詞。」

最後將兩個元素混合在一起，上吧融合術！

「將上述無關的20個詞彙設為群組A，將一開始的10個標題設為群組B，請用群組A+群組B內容隨機混合的方式，再產出20句標題，且要讓人能聯想到「專案管理課程」，確保每個群組內的元素只能使用1次。」

​感受全新充滿創意的標題吧。

指令邏輯是： 先產出跟A有關的內容 產出跟A無關的B內容，讓AI岔路出去。 強硬的將兩個內容碰撞，又要合邏輯​

目前這方法多嘗試幾次，你就會發現許多驚喜，且你加入不同元素，還會有不同變化，例如限定是生活用品、運動領域詞彙、科技領域詞彙等。

透過這樣的方式混合碰撞，讓你的標題增加真正能吸睛的元素，也為你拓展不同的思路。

如果你覺得還不夠，可以再嘗試把受眾放進去，會得到新東西的。

三、擴寫與改寫法

要讓AI成為你的小幫手，不是要它猜你的心，而是你說頭他就知道尾。現實中有這樣的特助老闆就爽翻了，現在ChatGPT很容易就能做到。

一般你可能寫：「請幫我以『失眠的原因』撰寫一篇內容。」這樣你會得到的，只有他亂掰的的內容，即使你用SEO外掛幫忙，雖然結構上對了，但是內容品質上還是不太適合。

所以記得，不要讓ChatGPT解決問題，你要讓他幫你做延伸，所以要做的是請他「擴寫」。