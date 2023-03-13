善用指令邏輯＋三種有效詠唱法，讓ChatGPT成為你的高階智囊團
我們想讓你知道的是
問ChatGPT「請給我提神的5個方法」不如直接丟Google；輸入「請幫我針對XX產品/主題，撰寫10個廣告標題」會好一點但仍遠遠不夠。這些都像是老闆式用法，出一張嘴就想要你畫出一條龍，以下提供三個方法，讓你使用ChatGPT有本質上的提升，生成別人問不出的內容：
文：林育聖
先說，我不是什麼AI專家，也沒有要用AI發大財，我只希望之後AI吃肉我還可以喝上口湯而已。寫這篇是希望幫助更多人能更好好應用ChatGPT的功能，幫助生活節省時間。
這篇所教的程度，適合哪些人呢？如果你是會這樣使用ChatGPT的人，那這篇就很適合你：
- 會在ChatGPT裡輸入自己名字，看它胡說八道覺得很奇怪的人。
- 非出書或寫作專長，但覺得ChatGPT講的內容都很普通，離自己程度還很遠的人。
- 想要某個主題，但ChatGPT怎麼寫都寫不出來，覺得AI真笨的人。
- 輸入一個問題後，就只會回「繼續」，看ChatGPT寫完的人。
以上這些用法，大概只能讓你「玩玩」ChatGPT而已，而無法用在你的工作上，或你感覺幫不太上忙，不如自己寫比較快。這就有如拿到一台手機，卻還是只拿來打電話，或是裝了4090顯卡，卻還是玩8bit的遊戲一樣。
舊工具就做得到的事，當然不會引起這麼多討論，你不會需要多一個Google或多一台Siri，但每個人都可以多一個聽懂你話的助理。
甚至是，你的高階智囊團。
前言說到這，以下進入正文（噢對這篇文是純手工打的，畢竟ChatGPT沒有我這麼多廢話跟贅詞。）
使用觀念科普
現在流傳的許多猜測與做法，基本上都是人們腦補的，我推薦可以先看泛科學做的說明影片比較好一些。
使用上來說，需要瞭解三點基本觀念。
- ChatGPT是語言學習模型，不是搜尋引擎，所以更像是文字接龍，重視結構邏輯，而不是內容正確性，所以一本正經的說錯話是很正常的事，不要跟它爭對錯，爭贏了不會加薪！
- AI回答都有隨機性，因此每次都會不太一樣，但結構邏輯都是類似的，多嘗試幾次會有新東西，跟別人一樣輸入也不一定會有同樣結果，要學的是方法。
- ChatGPT不是客服不是客服，不要當個奧客！你不會得到免費餐券的！問不出答案代表你問的方法錯了，要換個方式問。
瞭解以上三點後，我們進入到指令邏輯
大家都已經知道可以直接把問題輸入ChatGPT內讓他回答，但大多數情況得到的答案都很普通，那是因為你的問題也很普通。
例如你輸入「請給我提神的五個方法」這種問題，你問ChatGPT不如直接丟Google，得到的答案可能還有專家背書。
好一點的可能會輸入「請幫我針對XX產品/主題，撰寫10個廣告標題」，這可能會得到一些普通可用的東西，但如果你稍有要求一點，就會知道這遠遠不夠。
就算你加入一些提醒，例如要有創意點、吸引人一點之類的說法，出來的結果還是差不多。這是當然的，你對你的行銷夥伴這樣說，他都會一臉矇的看著你，更不用說AI了。
而且如果你只是這樣用，那基本上隨便一個人都可取代你了。這種用法是老闆式用法，出一張嘴就想要你畫出一條龍。
以下提供三個方法，讓你使用ChatGPT有本質上的提升：
一、追問法
使用ChatGPT必須要有結構化思維，你必須拆解自己的問題，讓每個環節都產出更多可能後，再去碰撞出新的答案。
所以你真正該做的，不是問問題，而是追問。追問才是用好ChatGPT的關鍵，不是一個問題就想得到答案，而是不斷往下延伸挖掘更多可能，這才是我們思考的侷限，透過ChatGPT工具來幫我們突破這限制。
例如你問：「請以高價位健身房為例，提供我10個潛在客群。每個目標客群都應該詳細描述，提供相關的人口統計特徵（例如年齡、性別、地點）以及任何其他可能影響他們對廣告接受性的因素。請解釋每個目標觀眾與提供的關鍵詞之間的關係，以及他們可能對所宣傳的產品或服務感興趣的原因。此外，回答應該提供基於市場研究數據或客戶反饋的說明，做為你回答該目標觀眾的理由。」
得到答案後，可以再進一步追問：「根據上述回答，XX客群挑選健身房的標準有哪些？請具體描述心理思考過程與決策流程，並嘗試用他們的口吻表達。」
藉此再進一步追問：「根據上述回答，在XX步驟時，高價位健身房可以採取哪5種有效的做法，展現自身品牌差異化與增加客群的挑選意願？」
最後才是：「根據上述內容，請撰寫10句廣告宣傳文案，以達到上述效果。撰寫時請以專業廣告文案的身份，用充滿趣味、靈活且多樣化的句型撰寫，同樣句型結構不超過1次以上。」
到此才算是能用的內容。
指令邏輯是：
- 先問主題+面向+你希望的細節
- 針對回覆，追問差別或是步驟
- 針對回覆，追問條件或是資源
- 針對回覆，提供可行的做法與選擇，可加入風格或其他限制
- 針對回覆，再提供更多元素讓他改寫。
你一次問完，只會得到泛大眾的內容，但根據單一面向細節下去問，你就可以深入到專屬的領域。
就好像你想賺錢，不是問怎麼發財，而是要先看看自己有哪些本錢。
二、元素碰撞法
第二種是源自大廣告家——傑哥給予的靈感，就是讓ChatGPT去進行大量的元素碰撞，比起人力去聯想，直接由AI去創造更多可能。
你可以先問：「請針對『專案管理課程』，提供我10個廣告文案標題。需要能夠聯想到『效率』、『分工』等元素，且同樣句型結構不超過1次以上。」
接著提供要碰撞的新元素，例如：「請給我20個與『專案管理課程』完全無關的動詞、名詞。」
最後將兩個元素混合在一起，上吧融合術！
「將上述無關的20個詞彙設為群組A，將一開始的10個標題設為群組B，請用群組A+群組B內容隨機混合的方式，再產出20句標題，且要讓人能聯想到「專案管理課程」，確保每個群組內的元素只能使用1次。」
感受全新充滿創意的標題吧。
指令邏輯是：
- 先產出跟A有關的內容
- 產出跟A無關的B內容，讓AI岔路出去。
- 強硬的將兩個內容碰撞，又要合邏輯
目前這方法多嘗試幾次，你就會發現許多驚喜，且你加入不同元素，還會有不同變化，例如限定是生活用品、運動領域詞彙、科技領域詞彙等。
透過這樣的方式混合碰撞，讓你的標題增加真正能吸睛的元素，也為你拓展不同的思路。
如果你覺得還不夠，可以再嘗試把受眾放進去，會得到新東西的。
三、擴寫與改寫法
要讓AI成為你的小幫手，不是要它猜你的心，而是你說頭他就知道尾。現實中有這樣的特助老闆就爽翻了，現在ChatGPT很容易就能做到。
一般你可能寫：「請幫我以『失眠的原因』撰寫一篇內容。」這樣你會得到的，只有他亂掰的的內容，即使你用SEO外掛幫忙，雖然結構上對了，但是內容品質上還是不太適合。
所以記得，不要讓ChatGPT解決問題，你要讓他幫你做延伸，所以要做的是請他「擴寫」。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。