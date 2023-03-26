《來談性說愛吧！》：何其有幸透過表演去看見人心，透過BDSM發現自己
我們想讓你知道的是
說老實話，我從未想過訪問BDSM圈的老師，會得到滿滿的溫暖，那些細碎的情緒，被遺忘的感受，好像都被撿了回來。我是圈內還是圈外人，在這一刻也都無所謂了，比起探究什麼是正典的親密關係，什麼是非正典的親密關係，我更明白，每個人都是不同的，我們不可能找到一模一樣的腳本依循，這樣的我們，有時會慌張害怕，可沒有關係。
文：揚
我的偏愛
有幸訪問過的可愛人們實在太多了，如果沒有被我挑到請不要走心，我很想說我沒有偏心，但仔細想想，我是沒有偏心，但必須誠實的說，我是有偏愛的。
訪問人物的最後一篇想獻給這三年來始終如一的偏愛，小林老師與漉露。
至今其實只與小林老師與漉露見面過三次。
第一次遇見小林老師和漉露，是在2019年底，在插畫藝術節色長的合作攤位上。
說是合作，其實我只是初步聯繫了我私心喜歡的、未來希望有機會訪問的組織與人物。當時「縛・生」即是其中一個。
迎面而來是穿著牛仔褲與皮外套，造型俐落帶點隨性，臉上掛著大大的微笑的一男一女。那是活動第三天，我已經說話說到啞掉，但我還是秉持好東西一定要和好朋友分享的精神，用盡力氣翻著色長繪製的本本，滔滔不絕地介紹起裡面我其實還不熟悉的組織們。
「我們是縛・生。」以極小的音量與極大的微笑對著我。
蛤！我有聽錯嗎？我連忙道歉。由於展覽上人潮不斷，也不好深聊，我給了他們一個大大的擁抱，真誠歸真誠，但我想這大概也只是禮貌性的相擁，壓根沒有想過，這會是我之後最喜歡的來賓，也最渴望再次得到的擁抱。
後來因為展覽的緣故，2020年初順利邀請小林老師和漉露接受訪問，這次見面，我劈頭就向上次的失禮道歉懺悔，坦言自己預設會看見很「龐克」造型的人，酷勁十足甚至到有點壞的氣場出現，但這些形容詞都不適合兩位老師。
我不騙你，最符合的形容詞，大概是溫柔了。
小林老師在很小的時候，就隱隱約約發現自己對於比較有張力、較為刺激的情節吸引著，到大學才認知到SM是自己的一部分，是自己喜歡的東西，經歷過許多的掙扎，自己去搜尋資料，才慢慢有了身份認同，走到今天。
漉露老師則是在2014年時開始接觸台灣SM社群，一開始也是來玩、認識新朋友，後逐漸開始參與倡議活動、撰寫文章，並與小林老師搭檔演出。
漉露老師一開始就沒有覺得BDSM是奇怪或見不得人的，因為以前喜歡看BL和同人，而那個圈出現項圈等等的情節不是什麼稀奇的事。差別只是當時對於BDSM的認知只透過二次元的圈子，2014年後才逐漸實際踏入社群。
面對BDSM圈子的資深前輩，我一如往常、小心翼翼地分享了自己對於BDSM的想像。猜想很多人也與我一樣，淺淺的從2015年的小說電影 《格雷的五十道陰影》認識，腦海裡的想像，大概就是玩鞭子、滴蠟燭、彼此喊主人奴隸等等。
老師們說這些想像也都對，但不只是這樣。我急著反問他們會如何向像我這樣的人，介紹BDSM？
「在圈子裡的人如果想要找個簡短說法將大家圈在一起，大概會是，這群人多半是將常人認為不愉快的感官刺激、或不愉快的情緒情境，轉化為可以享受的情慾。但在這大傘之下，其實是非常非常多元的，有很多不同的玩法。」
「當你把痛視為一種可以享受的體驗的時候，好像就有很多東西可以講究的了。」好喜歡漉露老師說的這句話。
兩位老師聲音輕柔，且從容，明明只是說給我聽，我卻好像可以看見一字一句，心中好像有什麼，也在這個時刻被啟動了。我們在租借的小小公共空間裡，我卻第一次感受到感官被完全延展、無限放大的感覺。
原來一切都與感官、情緒和情境有關。
訪問的時候，我一直以圈外人的角度自居，當然，從某種角度來說，我確實是個一知半解的圈外人，可是去翻玩痛覺，我也不是沒有在性行為上體驗過，那麼，我好奇要到什麼程度，才會定義自己是性愉虐戀者？又或是無需刻意標籤，大家都是也都不是呢？
老師們一搭一唱地，笑著對我說：
人們各有各的偏好，就好像在品嚐食物一樣，以吃辣來做舉例。一般來說，我們不會特別去定義誰是吃辣人，誰不是吃辣人，我們知道就是有人喜歡吃辣，有人不喜歡吃辣，今天想吃可能明天不想吃，當有一群喜歡吃辣的人就會聚在一起，就會逐漸形成吃辣的文化，也才漸漸有了所謂的吃辣人，因為逐漸有了說法論述，跟文化開始有了互動，這時候身份才形成。
當下頓時雞皮疙搭，甚至有點想哭。一方面對於自己過去的誤解和偏見感到抱歉，談到性，總是有所謂「正確」標準，在非主流的、（可能）非常見的情節裡，往往透過標誌他人的特殊性去彰顯自己的「正常」身份。二方面，為這樣的論述大為感動，想著世界上有那麼多不同的人們，因著各自的喜好聚集，產生了大大小小的圈子，有了各式各樣的身份，社會才多元可愛起來。
我想也是在這一刻開始，我開始慢慢地把對於情慾的所有疑問回到自己身上，去思考自己的偏好，去感受情緒，去理解文化、理解自己的身份。
這之後的訪問題目都顯得多餘，好險老師們總能帶著我回到核心。
我像無聊的教科書一般，問起BDSM圈子常提到的 「實踐項目」。小林老師平穩回應，如他曾寫過的：「與其問他喜歡什麼項目，不如問清楚：在禁羈實踐中能撩撥到他的是什麼？什麼樣的感覺、情緒、心境？然後才考慮：用什麼方式、技巧來進行實踐，才能達到這樣的效果。」
拿實踐項目去談難免，但即便是單一個項目，也會有很多很不同的玩法，所以才會說溝通的時候，不是問你喜歡什麼項目，而是去問是「如何地喜歡？」
再次感動的同時，意識到問題的難度。因為成長環境、媒體、教育的影響，我們常常隨波逐流，遵循一個大概的社會腳本，很少去多加思考，自己到底喜歡什麼，到底有什麼的傾向。更不要說將這個問題放在情慾上，我們是如何地喜歡了。
漉露老師補充說明：「不是排斥項目的說法，談項目是最初要談、可以談的，談項目仍然是很簡單的、有效的，開始對話的方式。只是想提醒大家在溝通的時候要記得，人的慾望不是標籤、不是一個蘿蔔一個坑那樣的。」
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。