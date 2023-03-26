《來談性說愛吧！》：何其有幸透過表演去看見人心，透過BDSM發現自己

文：揚

我的偏愛

有幸訪問過的可愛人們實在太多了，如果沒有被我挑到請不要走心，我很想說我沒有偏心，但仔細想想，我是沒有偏心，但必須誠實的說，我是有偏愛的。

訪問人物的最後一篇想獻給這三年來始終如一的偏愛，小林老師與漉露。

至今其實只與小林老師與漉露見面過三次。

第一次遇見小林老師和漉露，是在2019年底，在插畫藝術節色長的合作攤位上。

說是合作，其實我只是初步聯繫了我私心喜歡的、未來希望有機會訪問的組織與人物。當時「縛・生」即是其中一個。

迎面而來是穿著牛仔褲與皮外套，造型俐落帶點隨性，臉上掛著大大的微笑的一男一女。那是活動第三天，我已經說話說到啞掉，但我還是秉持好東西一定要和好朋友分享的精神，用盡力氣翻著色長繪製的本本，滔滔不絕地介紹起裡面我其實還不熟悉的組織們。

「我們是縛・生。」以極小的音量與極大的微笑對著我。

蛤！我有聽錯嗎？我連忙道歉。由於展覽上人潮不斷，也不好深聊，我給了他們一個大大的擁抱，真誠歸真誠，但我想這大概也只是禮貌性的相擁，壓根沒有想過，這會是我之後最喜歡的來賓，也最渴望再次得到的擁抱。

後來因為展覽的緣故，2020年初順利邀請小林老師和漉露接受訪問，這次見面，我劈頭就向上次的失禮道歉懺悔，坦言自己預設會看見很「龐克」造型的人，酷勁十足甚至到有點壞的氣場出現，但這些形容詞都不適合兩位老師。

我不騙你，最符合的形容詞，大概是溫柔了。

小林老師在很小的時候，就隱隱約約發現自己對於比較有張力、較為刺激的情節吸引著，到大學才認知到SM是自己的一部分，是自己喜歡的東西，經歷過許多的掙扎，自己去搜尋資料，才慢慢有了身份認同，走到今天。

漉露老師則是在2014年時開始接觸台灣SM社群，一開始也是來玩、認識新朋友，後逐漸開始參與倡議活動、撰寫文章，並與小林老師搭檔演出。

漉露老師一開始就沒有覺得BDSM是奇怪或見不得人的，因為以前喜歡看BL和同人，而那個圈出現項圈等等的情節不是什麼稀奇的事。差別只是當時對於BDSM的認知只透過二次元的圈子，2014年後才逐漸實際踏入社群。

面對BDSM圈子的資深前輩，我一如往常、小心翼翼地分享了自己對於BDSM的想像。猜想很多人也與我一樣，淺淺的從2015年的小說電影 《格雷的五十道陰影》認識，腦海裡的想像，大概就是玩鞭子、滴蠟燭、彼此喊主人奴隸等等。

老師們說這些想像也都對，但不只是這樣。我急著反問他們會如何向像我這樣的人，介紹BDSM？

「在圈子裡的人如果想要找個簡短說法將大家圈在一起，大概會是，這群人多半是將常人認為不愉快的感官刺激、或不愉快的情緒情境，轉化為可以享受的情慾。但在這大傘之下，其實是非常非常多元的，有很多不同的玩法。」

「當你把痛視為一種可以享受的體驗的時候，好像就有很多東西可以講究的了。」好喜歡漉露老師說的這句話。

兩位老師聲音輕柔，且從容，明明只是說給我聽，我卻好像可以看見一字一句，心中好像有什麼，也在這個時刻被啟動了。我們在租借的小小公共空間裡，我卻第一次感受到感官被完全延展、無限放大的感覺。

原來一切都與感官、情緒和情境有關。

訪問的時候，我一直以圈外人的角度自居，當然，從某種角度來說，我確實是個一知半解的圈外人，可是去翻玩痛覺，我也不是沒有在性行為上體驗過，那麼，我好奇要到什麼程度，才會定義自己是性愉虐戀者？又或是無需刻意標籤，大家都是也都不是呢？

老師們一搭一唱地，笑著對我說：

人們各有各的偏好，就好像在品嚐食物一樣，以吃辣來做舉例。一般來說，我們不會特別去定義誰是吃辣人，誰不是吃辣人，我們知道就是有人喜歡吃辣，有人不喜歡吃辣，今天想吃可能明天不想吃，當有一群喜歡吃辣的人就會聚在一起，就會逐漸形成吃辣的文化，也才漸漸有了所謂的吃辣人，因為逐漸有了說法論述，跟文化開始有了互動，這時候身份才形成。

當下頓時雞皮疙搭，甚至有點想哭。一方面對於自己過去的誤解和偏見感到抱歉，談到性，總是有所謂「正確」標準，在非主流的、（可能）非常見的情節裡，往往透過標誌他人的特殊性去彰顯自己的「正常」身份。二方面，為這樣的論述大為感動，想著世界上有那麼多不同的人們，因著各自的喜好聚集，產生了大大小小的圈子，有了各式各樣的身份，社會才多元可愛起來。

我想也是在這一刻開始，我開始慢慢地把對於情慾的所有疑問回到自己身上，去思考自己的偏好，去感受情緒，去理解文化、理解自己的身份。

這之後的訪問題目都顯得多餘，好險老師們總能帶著我回到核心。

我像無聊的教科書一般，問起BDSM圈子常提到的 「實踐項目」。小林老師平穩回應，如他曾寫過的：「與其問他喜歡什麼項目，不如問清楚：在禁羈實踐中能撩撥到他的是什麼？什麼樣的感覺、情緒、心境？然後才考慮：用什麼方式、技巧來進行實踐，才能達到這樣的效果。」

拿實踐項目去談難免，但即便是單一個項目，也會有很多很不同的玩法，所以才會說溝通的時候，不是問你喜歡什麼項目，而是去問是「如何地喜歡？」

再次感動的同時，意識到問題的難度。因為成長環境、媒體、教育的影響，我們常常隨波逐流，遵循一個大概的社會腳本，很少去多加思考，自己到底喜歡什麼，到底有什麼的傾向。更不要說將這個問題放在情慾上，我們是如何地喜歡了。

漉露老師補充說明：「不是排斥項目的說法，談項目是最初要談、可以談的，談項目仍然是很簡單的、有效的，開始對話的方式。只是想提醒大家在溝通的時候要記得，人的慾望不是標籤、不是一個蘿蔔一個坑那樣的。」