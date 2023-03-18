【散文】廖玉蕙《早安，窗邊上的玫瑰》：人生原來是由這些困阨和悲歡離合所組成，沒人能逃過

文：廖玉蕙

〈我也是〉

幫忙清潔打掃的阿姨不小心打破一只手沖咖啡的玻璃壺。我從書房走到廚房，想取冰箱內的食物出來退冰，以利烹煮晚餐。看到她正拿著那只壺，偏頭察看災情，一副苦惱的樣子。

「啊！想將它洗得更徹底一些，居然就破了。」看到我出現，她不好意思地說。

我看出來那壺真的被洗得亮晶晶的。隨口跟她說：「這壺用得夠久了，也該是破的時候了。東西用久了，壞掉很正常，功成身退嘛。」

「不！應該是我手滑，不小心碰到水龍頭。」她解釋，又問：「你們這種咖啡壺必須使用固定的尺寸嗎？我家裡不喝咖啡，沒使用過，我會買一個來賠。」

「不必賠啦！這是消耗品，用久了壞掉很正常。不是妳弄破，就是我搞砸，只是它宣告壽終正寢的時間點正好落在妳頭上而已，妳的運氣差一些。」我本來還想再加補充：「就像每個人都會死，只是到底是死在醫生的手術台上？酒駕肇禍的醉漢車下？還是工作過度疲累的電腦桌前等各種不同因素而已。」但想想，覺得過度解讀，作罷。

她不死心，誠惶誠恐說：「我還是該買一個來賠吧。」

「做家事的人，多少都會打破或燒壞一些東西。以前，我沒請人打掃時，最高紀錄一個月打破五個虹吸式咖啡壺的上層玻璃容器；有時燒壞了好幾個鍋；也常失手毀掉無數的盤子……妳真的別介意！何況，現在家裡還有另一個壺可以煮，壺多了也占地方，不必馬上買，我上街時順便去就行了。」我只差沒跟她說：「妳要是堅持去買我就生氣了呦！」終於，她聽話不再堅持了。

回到書房，我開始想：為什麼每次有人闖了禍、懊惱了或傷了心，我都要翻出舊帳跟他／她比糊塗、比笨拙、比粗心或比失落、比悲傷、比委屈……必欲勝之而後「罷」。

孫女海蒂三歲時，在速食店吃下午茶，打翻了玉米濃湯，瞬間被嚇得臉都綠了。她為自我開脫，開始找藉口：「阿嬤把湯放得太靠近，害我打翻了。」我說：「阿嬤把東西放得靠近可能是原因之一，但妳不小心也是個問題……沒關係！阿嬤小小的時候，肚子餓了，也曾爬上椅子端大人放桌上的熱米漿喝，結果米漿打翻了，還灌進圍兜裡，燙傷了，現在還留有疤痕哪，妳看！是不是很可怕？」為了徵信，我還翻出脖子和前胸間的燙傷疤痕以資證明。

另一回，孫女幫忙我從小抽屜裡取東西，抽屜沒裝卡榫，海蒂一不小心，抽過頭，把抽斗整個拉出，「碰！」的一聲落地，慌得什麼似的，眼眶紅了。我安慰她：「每件新鮮事，因為沒做過，很容易失敗，多試幾次，掌握住要點就沒問題了。阿嬤像妳一樣小的時候，也曾因為想幫我媽媽的忙，卻不小心沒站穩，滑倒，把整鍋紅燒肉全打翻了。」我沒告訴她，在那個物質匱乏的年代，一鍋肉打翻在地上，等於打碎全家大小對歡快吃肉的巨大企盼，我也因此被母親罰跪了好久。

海蒂上小一時跟我聊天，惆悵自己長得不夠高，在班上算是矮個子。我安慰她：「每個人長高的時間都不同，阿嬤小學時都坐第一排，因為個子最矮，現在也還好。」唯恐這樣不夠，還拖她爸爸下水：「妳爸從小學到高中都是全班第一矮，現在有一八三公分，不用怕！妳多吃點飯菜，多喝牛奶就行。」海蒂說：「是這樣喔？」

另一個孫女諾諾，前幾個月和姊姊海蒂玩丟擲遊戲，一個不小心，把我剛洗好晾乾的白色布娃娃用力一丟，桌上的一杯果汁應聲倒下，布娃娃和地板全遭殃。孫女發現禍闖大了，急得語無倫次，我安慰她：「沒關係！妳去拿塊抹布擦乾地板，娃娃我馬上拿去洗，很快就會恢復原狀。」光這樣說顯然還不夠安她的心，我又忍不住加碼：「阿嬤小時候也常打翻東西，因為正在學習嘛。妳說說看是怎麼打翻的？」「因為我小小的，距離沒有拿好，以為可以從杯子上面飛過，哪裡知道我的力氣太小，半路就掉下來。」她言之成理，我只是讚佩她還不滿六歲居然會說出「距離沒有拿好」的精準句子。然後，我們再翻出另一個玩具，讓她重新試丟一次，這次玩具成功飛越另一杯果汁，全家歡呼。

我在世新教書的時候，有一位學生黃昏時分在我的研究室外頭徘徊，我本來要回家的，打開門看到她，請她進來談談。她忸怩半天才跟我說：「我今年大三了，從大一到大三，在校園裡從來沒有一個男子正眼瞧過我，將來我是不是可能嫁不出去了？」我忍住發笑的衝動，回答她：「婚姻靠緣分，往往決定於剎那間。老師上大學時，四年間，也沒有人正眼看我一眼，我也很羨慕別的同學好像很容易吸引男生的目光，戀愛史不斷；當然更常憂心自己將來恐怕乏人問津，找不到對象結婚。但出了社會，有人幫我介紹相親，如今也算擁有不錯的婚姻。我們找對象，重點要質精，不在量多，只要有一個就行，時間點到了就對了；保不定妳從我這裡出門，在轉角處就遇到妳的白馬王子！」學生一聽，暫時輕鬆了起來。經過多年了，我還時時掛心著：不知道她找到白馬王子沒有？

另外，有位學生淚眼汪汪來跟我傾訴戀愛失敗的傷心事，說跟男友分手，簡直活不下去。我安慰她戀愛一次就成功的人很少，經過幾次挫敗後，慢慢理解愛的真諦，婚姻的成功率自然就比較高。接著，少不得也複習了一回我自己的慘痛經驗：「我大學畢業，談了幾場戀愛，到頭來都潰不成軍、傷痕累累；有一次甚至還曾萌生自殺念頭，幸好都挺過來了。如今，婚姻還算美滿，很慶幸當年沒有去尋短，否則就不會有後來這些快樂的事，妳千萬要記住不要想不開……」