【散文】廖玉蕙《早安，窗邊上的玫瑰》：人生原來是由這些困阨和悲歡離合所組成，沒人能逃過
我們想讓你知道的是
廖玉蕙：由一個被打破的玻璃瓶的回想，讓我穿越幾十年的時空，回到孤獨的童年、苦悶的少年、悲傷的愛情與擇偶、艱難的學位求取、坑坑疤疤的職場悲憤，然後繞回到堪稱順遂的如今。我領悟人生原來是由這些困阨和悲歡離合所組成，沒有一個人能逃過，只是程度的深淺不同而已。
文：廖玉蕙
〈我也是〉
幫忙清潔打掃的阿姨不小心打破一只手沖咖啡的玻璃壺。我從書房走到廚房，想取冰箱內的食物出來退冰，以利烹煮晚餐。看到她正拿著那只壺，偏頭察看災情，一副苦惱的樣子。
「啊！想將它洗得更徹底一些，居然就破了。」看到我出現，她不好意思地說。
我看出來那壺真的被洗得亮晶晶的。隨口跟她說：「這壺用得夠久了，也該是破的時候了。東西用久了，壞掉很正常，功成身退嘛。」
「不！應該是我手滑，不小心碰到水龍頭。」她解釋，又問：「你們這種咖啡壺必須使用固定的尺寸嗎？我家裡不喝咖啡，沒使用過，我會買一個來賠。」
「不必賠啦！這是消耗品，用久了壞掉很正常。不是妳弄破，就是我搞砸，只是它宣告壽終正寢的時間點正好落在妳頭上而已，妳的運氣差一些。」我本來還想再加補充：「就像每個人都會死，只是到底是死在醫生的手術台上？酒駕肇禍的醉漢車下？還是工作過度疲累的電腦桌前等各種不同因素而已。」但想想，覺得過度解讀，作罷。
她不死心，誠惶誠恐說：「我還是該買一個來賠吧。」
「做家事的人，多少都會打破或燒壞一些東西。以前，我沒請人打掃時，最高紀錄一個月打破五個虹吸式咖啡壺的上層玻璃容器；有時燒壞了好幾個鍋；也常失手毀掉無數的盤子……妳真的別介意！何況，現在家裡還有另一個壺可以煮，壺多了也占地方，不必馬上買，我上街時順便去就行了。」我只差沒跟她說：「妳要是堅持去買我就生氣了呦！」終於，她聽話不再堅持了。
回到書房，我開始想：為什麼每次有人闖了禍、懊惱了或傷了心，我都要翻出舊帳跟他／她比糊塗、比笨拙、比粗心或比失落、比悲傷、比委屈……必欲勝之而後「罷」。
孫女海蒂三歲時，在速食店吃下午茶，打翻了玉米濃湯，瞬間被嚇得臉都綠了。她為自我開脫，開始找藉口：「阿嬤把湯放得太靠近，害我打翻了。」我說：「阿嬤把東西放得靠近可能是原因之一，但妳不小心也是個問題……沒關係！阿嬤小小的時候，肚子餓了，也曾爬上椅子端大人放桌上的熱米漿喝，結果米漿打翻了，還灌進圍兜裡，燙傷了，現在還留有疤痕哪，妳看！是不是很可怕？」為了徵信，我還翻出脖子和前胸間的燙傷疤痕以資證明。
另一回，孫女幫忙我從小抽屜裡取東西，抽屜沒裝卡榫，海蒂一不小心，抽過頭，把抽斗整個拉出，「碰！」的一聲落地，慌得什麼似的，眼眶紅了。我安慰她：「每件新鮮事，因為沒做過，很容易失敗，多試幾次，掌握住要點就沒問題了。阿嬤像妳一樣小的時候，也曾因為想幫我媽媽的忙，卻不小心沒站穩，滑倒，把整鍋紅燒肉全打翻了。」我沒告訴她，在那個物質匱乏的年代，一鍋肉打翻在地上，等於打碎全家大小對歡快吃肉的巨大企盼，我也因此被母親罰跪了好久。
海蒂上小一時跟我聊天，惆悵自己長得不夠高，在班上算是矮個子。我安慰她：「每個人長高的時間都不同，阿嬤小學時都坐第一排，因為個子最矮，現在也還好。」唯恐這樣不夠，還拖她爸爸下水：「妳爸從小學到高中都是全班第一矮，現在有一八三公分，不用怕！妳多吃點飯菜，多喝牛奶就行。」海蒂說：「是這樣喔？」
另一個孫女諾諾，前幾個月和姊姊海蒂玩丟擲遊戲，一個不小心，把我剛洗好晾乾的白色布娃娃用力一丟，桌上的一杯果汁應聲倒下，布娃娃和地板全遭殃。孫女發現禍闖大了，急得語無倫次，我安慰她：「沒關係！妳去拿塊抹布擦乾地板，娃娃我馬上拿去洗，很快就會恢復原狀。」光這樣說顯然還不夠安她的心，我又忍不住加碼：「阿嬤小時候也常打翻東西，因為正在學習嘛。妳說說看是怎麼打翻的？」「因為我小小的，距離沒有拿好，以為可以從杯子上面飛過，哪裡知道我的力氣太小，半路就掉下來。」她言之成理，我只是讚佩她還不滿六歲居然會說出「距離沒有拿好」的精準句子。然後，我們再翻出另一個玩具，讓她重新試丟一次，這次玩具成功飛越另一杯果汁，全家歡呼。
我在世新教書的時候，有一位學生黃昏時分在我的研究室外頭徘徊，我本來要回家的，打開門看到她，請她進來談談。她忸怩半天才跟我說：「我今年大三了，從大一到大三，在校園裡從來沒有一個男子正眼瞧過我，將來我是不是可能嫁不出去了？」我忍住發笑的衝動，回答她：「婚姻靠緣分，往往決定於剎那間。老師上大學時，四年間，也沒有人正眼看我一眼，我也很羨慕別的同學好像很容易吸引男生的目光，戀愛史不斷；當然更常憂心自己將來恐怕乏人問津，找不到對象結婚。但出了社會，有人幫我介紹相親，如今也算擁有不錯的婚姻。我們找對象，重點要質精，不在量多，只要有一個就行，時間點到了就對了；保不定妳從我這裡出門，在轉角處就遇到妳的白馬王子！」學生一聽，暫時輕鬆了起來。經過多年了，我還時時掛心著：不知道她找到白馬王子沒有？
另外，有位學生淚眼汪汪來跟我傾訴戀愛失敗的傷心事，說跟男友分手，簡直活不下去。我安慰她戀愛一次就成功的人很少，經過幾次挫敗後，慢慢理解愛的真諦，婚姻的成功率自然就比較高。接著，少不得也複習了一回我自己的慘痛經驗：「我大學畢業，談了幾場戀愛，到頭來都潰不成軍、傷痕累累；有一次甚至還曾萌生自殺念頭，幸好都挺過來了。如今，婚姻還算美滿，很慶幸當年沒有去尋短，否則就不會有後來這些快樂的事，妳千萬要記住不要想不開……」
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。