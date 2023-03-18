【散文】楊莉敏《濃霧特報》：那間喫茶店永久停業，我打算告訴姊姊，整個宇宙的消滅與交替
我們想讓你知道的是
楊莉敏用孩童般純真明亮的文字，犀利地直視一般人不敢碰觸的內心黑暗的角落，勇敢地書寫厭世而不棄世之作。終日坐困一成不變、濃霧瀰漫的生活牢籠，楊莉敏像說出國王沒穿新衣的孩子，吶喊出人性惡意的存在、人生不完美的真相，反倒令人看清生命的蒼涼與華美。
文：楊莉敏
〈航向宇宙〉
去年夏日，疫情升溫至三級警戒，藝文館所都必須關閉，不讓民眾進入，園區裡頭有如廢棄的圍城狀態，進出得通過監視鏡頭打招呼才能開門。走去上班的路上，人車明顯少去許多，路邊行人一律戴著口罩，是從未見過的街頭景象，鄉下地方本就人不多，疫情一影響，幾乎要變成空城，偶爾才會看到有車經過。
空曠的風景，讓我想起《蟲師》裡有種蟲只會在黃昏時分出現，被牠吞噬掉的人會失去身體，化身成影子的模樣，沒有時間沒有空間，從此消失在世界上。被吞噬的人的影子只能在傍晚出現，於人世間徘徊遊蕩，尋找交替的對象，必須等到也有人踩到它時，作為一種交換，才能取回身體，再次以人的模樣存活於世。晚霞染紅的無人街道，總令我聯想起踩影子的遊戲，吞噬，取代，寂寞地活著，大家是否都被影子抓走了？
這一關就將近兩個月，上班也開始採取分組輪流居家辦公的政策，人便更少了，每每獨自走在空蕩的園區裡，一方面感到新鮮自在，然而也會錯覺這是否已到了末日，世上僅餘我一人獨活，那樣的心慌之感。雖然上班地點的園區有圍牆可以方便管控人群的進出，然而我所管理的一大片舊眷舍卻並無任何阻隔，任誰都可輕易地進入到巷弄裡閒逛，我們只能將室內空間關閉，戶外其實無法管制。
閉園兩天後，發現仍有民眾會來戶外的座椅或涼亭區坐著休息、看書，脫口罩吃點東西，那段時日，幾乎所有的戶外空間都不能久待，在外面工作的人想找個地方吃飯休息都不容易，因此那為數不多的座椅，或許是人們暫且可以放鬆的一個處所。
雖說如此，駐點人員通報後，我們仍火速就將戶外座椅與涼亭等地方拉起封鎖線，並張貼告示，因為防疫關係，禁止人們在此休憩，毫不遲疑地把他們的喘息空間給堵死。那陣子為了減少外出的風險，大家都會一起訂購午餐，每天的大事就是在想午餐要訂什麼，疫情影響，平時不做便當的餐廳也紛紛推出特製便當，一波疫情警戒下來，這附近的幾乎都吃遍。吃飯的風景也變得不同，午休時刻，原本大家都會坐在座位上或是去茶水間一起吃飯，現在則是拿了便當後就各自散開，在關閉的無人園區裡找尋自己喜歡的角落，不需要說話，一個人慢慢品嘗，有種獨自遠遊的況味。
我沒有全家一起出遊的印象。家中無車，一家五口通常很難一起出門，加上父母親鎮日為錢煩憂爭執，對於郊遊踏青這類事大概也興趣缺缺，出門的時刻只有晚上，在應當入睡的時間，偶爾父親會載著母親及孩子，有時是我，有時是姊姊，一起去吃宵夜。但也只是附近的小店而已，港邊的熱炒與豆花、鄰鎮的爌肉飯，或是街上的麵線，都是父親自己經常吃的，已算是歡快的家庭出遊的回憶了吧。
走在無人的展覽館室，燈未亮，許多畫作都還掛在牆面未卸下，總以為兩週過去就會重新開放，然而兩週到了，就再兩週、再兩週，一直這麼推延下去。每當此時，總覺得那樣的空間有種魔魅的異樣感，無人空蕩，永遠都是昏暗的，沒有任何聲音，待在裡頭好像是在遁入某種消逝，可以躲藏，讓人們遺忘，從此再也找不到我。
真奇怪，小的時候為何會害怕那麼多事情。兄姊長我幾歲，有自己的玩伴，出門不太會帶上我，而附近幾乎也沒有與我同齡的孩子，因此我時常待在家裡，不知道該去哪裡，黏著母親，渴望有說話的對象。兄姊唯一會帶我出門的時刻，就是他們獨自要上街買東西時，才肯帶我一起，那個年紀在同儕之間還帶著妹妹的話，可能是件丟臉的事，因此我們總是單獨出去，不與朋友成群結隊。
彼時鎮上有家租書與喫茶二合一的店，騎腳踏車十分鐘就可抵達，是姊姊非常喜愛去的地方。店面一樓是賣簡餐與茶飲的餐坊，黃色招牌，內裝走木質東方風格，看起來頗為高級，我們從來沒進去過，目標總是二樓的租書店，店內空間狹小，位子不多，是無法久待的環境，因此我們迅速挑完後，便抱著那堆租來的漫畫，又騎車回家。有次颱風前夕，姊姊仍不畏風雨，載著我又去租漫畫，我其實沒有那麼熱愛那些，大多時候只是想跟著姊姊才去的，在店裡時我大部分都是盯著書背發呆閒晃，等待姊姊選完要租的漫畫後一起回家。
回程路上，風逐漸變大，開始飄下細雨，姊姊臉上卻充滿開心的神情，將灰濛陰暗的天空拋諸身後，全力踩著踏板回家。當天不免挨了母親一頓罵，但姊姊並不在乎，颱風果然襲來，晚上停電，她拿著手電筒就這麼看了一夜的漫畫，長大後聊起此事，她總說那是人生裡最幸福的時刻，那些漫畫就是整個宇宙。我不能明白，那是什麼樣的感受，只是不想自己一個人，不想被影子抓走，所以才跟著別人做各種事情，是那麼膽小又脆弱，不懂什麼宇宙。
那個年代尚未實施週休二日，小學的禮拜三與禮拜六讀半天，下午放假。有次讀半天，班上的某個同學突然問我：「下午要不要一起做教室壁報？」
我從未做過壁報，美勞成績也毫不出色，同學卻心血來潮找我一起做壁報，不免感到有些奇怪，但同學算是班上群體的核心人物，又頗有受寵驚訝之感，便答應了。
午飯過後，我騎著腳踏車前往學校，平時多是靠走路或家人接送上下學，難得騎上腳踏車，感到這樣或許能更接近同儕些。越靠近學校，少去人潮的校園只餘三兩人群，越有種前往宇宙航行的興奮之感。我直接將腳踏車騎進教室前的走廊上停妥，隱約覺得大家都是如此，我也跟著照做，享受特權的快感。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。