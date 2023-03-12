TNL+ 2023/03/12,
影劇

2023奧斯卡現象（二）：檢視近年數據與結果，美國影藝學院真能擺脫「老白男」的標籤嗎？

2023奧斯卡現象（二）：檢視近年數據與結果，美國影藝學院真能擺脫「老白男」的標籤嗎？
左至右：史蒂芬史匹柏、鮑伯艾格、詹姆斯卡麥隆｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年第95屆奧斯卡入圍名單公布之際，社群上又掀起#OscarSoWhite的討論，在導演項目上不見女性入圍，但女性導演卻有數位實力候選人，至於男主角入圍者則清一色白人無少數族裔，最佳影片更是傳統強勢「老白男」的回歸。近年來雖然整個好萊塢都在向大眾行銷自己是具有前瞻性、文化自由和包容性的文化圈，但深入數據調查顯示，好萊塢依舊把持在白人與男性手中。

文：詹氏瞻視電影院

2016年，改編自《波士頓環球報》記者揭發天主教會神父長期性侵兒童醜聞的《驚爆焦點》，拿下當屆奧斯卡最佳影片的殊榮。

然而，時過境遷來到2023的今年，《她有話要說》以相似劇本脈絡、掌鏡節奏、場景調度製作，改編《紐約時報》記者挖掘好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）仗職權，以及電影產業中各方默許形成共犯結構生態，所促成哈維性侵、性騷、職場霸凌逾80位女性的事件，卻未得任何一席奧斯卡入圍，

回頭再看2020年相似題材，但口碑不佳的《重磅腥聞》，主旨探討美國福斯電視台主播上位潛規則現象，雖也未入圍最佳影片，但仍至少入圍奧斯卡演員類獎項。

《她有話要說》製作品質不如《驚爆焦點》嗎？雖然每一年獎季競爭者各不相同，不能以此類比，但攤開今年度獎季入圍紀錄，《她有話要說》在指標性獎項皆有成績，英國影藝學院電影獎（BAFTA）入圍最佳改編劇本與最佳女配角獎、金球獎入圍戲劇類最佳女配角獎、美國廣播影評人協會入圍最佳改編劇本。

上述獎項的入圍，是否顯示《她有話要說》題材，即便符合近年來奧斯卡推崇「女權、社會正義、多元」的趨勢，卻因太過於近身，而無法讓美國影藝學院（AMPAS）投票會員多數為好萊塢從業者，包括仍存在於產業中，哈維溫斯坦事件中掌權的「老白男」的喜愛？

自2015年Twitter爆發#OscarSoWhite事件之後，持續檢討批判「奧斯卡老白男現象」不斷，促使美國影藝學院的改革，增加女性、少數族裔、國際化的會員比例，來確保每一部電影都能獲得更公平且多元觀點的審視，承諾在五年內於2020年以前增加一倍女性與少數族裔成員人數[1]。

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