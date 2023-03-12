TNL+ 2023/03/12,
影劇

2023奧斯卡現象（三）：《媽的多重宇宙》率領電影走向未來，今年串流平台黯淡能代表產業趨勢嗎？

2023奧斯卡現象（三）：《媽的多重宇宙》率領電影走向未來，今年串流平台黯淡能代表產業趨勢嗎？
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我們想讓你知道的是

Netflix、Amazon、Apple+這幾家以串流平台，今年確實在獎季的表現不佳，此為不爭的事實。但這個數據背後並不能真正代表「串流平台今年表現極差」的「產業趨勢」，最多只能說是偶一為之的年度抽樣。然而，真正能起到「管窺產業趨勢」的年度重要「現象」，絕對是《媽的多重宇宙》今年在獎季大豐收之情形。

2023年的奧斯卡金像獎，在某種程度上，關注的目光好像較前幾年稍微高了一點點。雖然，電影產業裡最強勢的吸金代表——漫威、DC的超級英雄電影，仍然榜上無名，仍然不被美國影藝學院的成員認可為「電影產業的年度最佳代表」，但至少《阿凡達：水之道》以及《捍衛戰士：獨行俠》這兩部超級吸金之作，此次名列前茅，在「叫座」之外，終於得到「叫好」的認證，可喜可賀。

串流平台的表現

二月的時候，入圍名單一開出，網媒即刻發酵，以醒目的篇幅大談「今年串流平台表現不佳，有別以往」。然而，細讀全文，竟給人一種「今年『米高梅公司』慘敗，『雷電華公司』大勝」的詼諧感受，簡直把奧斯卡90多年歷史裡，某一年的入圍數字「塑造」成為一種「現象」，一種連「趨勢」都還遠遠談不上的「現象」。

過去幾年以來，串流平台與傳統電影公司將「影展」當作「戰場」，進行各項角力，觀戰的影評人、娛樂記者、影人等等，也樂此不疲投身「戰局」；然而，我們單就平台公司的「出品能力」、「投資能力」等各方面來思考，它們與傳統影業公司也存在著不少相似相彷之處。

就以迪士尼為例好了。迪士尼旗下擁有「二十世紀影業」以及原本隸屬於二十世紀旗下的藝術片品牌「探照燈」（如今這兩個品牌都已將『福斯』字樣摘除），也有串流平台Disney+；這是一個全方位經營的娛樂帝國，「串流」是其中的一小部份。

電影產業三個最重要的環節——production、distribution、exhibition（製作、發行、映演），與「串流」發生作用的是「映演」環節，於是「發行」環節也受到牽制。

一部迪士尼或福斯出品的影片（可能由迪士尼或福斯製作，也可能由別家製作公司製作，掛上迪士尼『出品』的頭銜），它的「發行」方式，可以走傳統戲院，也可以跳過戲院，直接上串流平台，這是當前整個電影產業具體而微的縮影，製作、發行、映演。

Netflix和Apple+也一樣。從製作、發行、映演這三個重點來看，它們可以「投資」一個製作，掛上自家出品的標誌；它們旗下並無戲院但擁有串流平台，於是在「發行」方面，它們的出品「一定會放上串流平台」，只不過，是否需要因為各種可能的其他原因，在「出品」到「串流平台」中間，多停留一站「戲院」，就真的「視情況而定」了。比如這次入圍最佳影片的《西線無戰事》，在幾處重點城市，依然安排了重點戲院獻映，即為出品公司的發行策略。

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Photo Credit: Netflix
Netflix今年以《西線無戰事》入圍九項大獎為串流最佳表現
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